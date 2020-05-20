Калуга, 20 мая, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Туристический потенциал Калужской области был представлен 20 мая на вебинаре в рамках второй сессии онлайн-выставки «Знай Наше 2020». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по развитию туризма.

Nashe2020may.pr profi.travel В калужском художественном музее мусора «Му Му»

Калужане представили свои лучшие туристические практики. Генеральный директор Агентства по развитию туризма области Татьяна Каледина рассказала о состоянии туристической отрасли в регионе и основных трендах её развития. Создатель концепции калужского художественного музея мусора «Му Му» Ирина Клочкова обратила внимание участников вебинара на интерактивность как основной тренд развития музеев, а также обучения через развлечение — на сегодняшний день музей мусора становится территорией новых знаний в оригинальном формате. Предприниматель Анатолий Семенец рассказал о значении внутреннего туризма для региона, особенностях и сложностях организации фестиваля, особо остановился на проблемах монетизации и рекламы. На выступлении генерального директора базы активного отдыха «Иволга» и одного из учредителей парка птиц «Воробьи» Андрея Белявского «Экотуризм. Особенности путешествия в природу» шла речь об уникальном проекте парк птиц «Воробьи», способах привлечения туристического потока, кооперации между участниками туристического рынка, а также об основных проблемах экологического туризма.

Вторая сессия онлайн-выставки «Знай Наше 2020», организованна интернет-сервисом для профессионалов отрасли Profi. Travel при поддержке Ростуризма.