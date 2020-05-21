Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 21 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В годы войны Челябинск называли Танкоград за производство легендарных танков Т-34 и «катюш». Если говорить о Челябинской области в современных границах, то на фронт ушли почти 324 тыс. жителей региона. Не вернулись примерно 120 тысяч. Звания Героя Советского Союза были удостоены 224 южноуральца. Более 50 жителей стали полными кавалерами ордена Славы.

В годы войны с запада Советской страны на Южный Урал эвакуировали более 300 промышленных предприятий, в регионе построили 35 заводов. Около 100 тысяч тружеников тыла получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». В 2015 году Челябинск официально был признан Городом трудовой доблести и славы.

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