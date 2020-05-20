Москва, 20 мая, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, состоялась онлайн пресс-конференция, приуроченная к выходу второго сезона сериала «Мост» на видеосервисе START. На вопросы журналистов ответили: актриса Ингеборга Дапкунайте, продюсер сериала Юлия Сумачева и генеральный директор сервиса «Start» Юлия Миндубаева. Вел мероприятие кинокритик Егор Москвитин.

Видеосервисо START Кадр из сериала «Мост»

«Мост» — адаптация одноименного сериала шведско-датского производства (Bron/Broen). Сюжет первого сезона крутится вокруг расследования загадочного убийства: тело жертвы обнаруживают на мосту между Эстонией и Россией, поэтому расследование совместно ведут два следователя — Максим Казанцев в исполнении Михаила Пореченкова и Инга Веермаа, которую играет Ингеборга Дапкунайте. Телеканал НТВ показал первый сезон в 2018 году.

Видеосервисо START Кадр из сериала «Мост»

22 мая поклонники сериала смогут увидеть продолжение полюбившейся истории. В новом сезоне следователям из разных стран приходится объединиться для расследования убийства консула Эстонии. Дело оказывается непростым: героям приходится выслеживать маньяка по прозвищу Инсталлятор.

Видеосервисо START Кадр из сериала «Мост»

Ингеборга Дапкунайте призналась, что очень хотела сняться в роли Инга Веермаа, поэтому сразу ответила положительно на предложение продюсера проекта Тимура Вайнштейна принять участие в русской адаптации сериала «Мост». Для этой роли ей пришлось учить эстонский язык.

Продюсер проекта Юлия Сумачева отметила, что оба сезона снимались подряд, без перерыва: первый — в 2016 году, а второй — в 2017 (еще до премьеры проекта в эфире). Третий сезон находится в работе.

Видеосервисо START

Генеральный директор «Start» Юлия Миндубаева подчеркнула, что видеосервис в первую очередь фокусируется на создании оригинальных историй и проектов, так что «Мост» стал исключением из правил.

Всего во втором сезоне сериала «Мост» десять серий, выходить они будут эксклюзивно на START по пятницам с 22 мая.