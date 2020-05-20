Москва, 20 мая, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая состоялась премьера нового мультсериала «Малышарики. Рисуем со Звёздочкой». Это спин-офф популярного проекта «Малышарики». Как сообщает пресс-служба группы компаний «Рики», он создан для развития художественных навыков у малышей от 1 до 4 лет.

Пресс-служба ГК Рики Кадр из сериала «Малышарики. Рисуем со Звёздочкой»

Главной героиней нового мультсериала стала маленькая Звёздочка, уже фигурировавшая в «Малышариках». Вместе с Крошиком, Нюшенькой, Барашиком, Пандочкой и Ёжиком она научит маленьких зрителей создавать рисунки. Звездочка покажет, как линии образуют различные изображения: животных, растений, фруктов, транспорта, техники, повседневных предметов и пр.

Пресс-служба ГК Рики Кадр из сериала «Малышарики. Рисуем со Звёздочкой»

Продюсер проекта Александра Артемьева призналась, что Звездочка неслучайно стала главной героиней нового сериала: создатели проекта давно заметили интерес маленьких зрителей к этому персонажу. Новые серии развивающего проекта «Малышарики. Рисуем со Звёздочкой» будут выходить два раза в месяц эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD.