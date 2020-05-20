Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Главы комитетов более не будут иметь права входить в состав петербургского правительства. Такую идею губернатора Александра Беглова поддержали городские депутаты и проголосовали за его законопроект в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

После принятия закона в состав правительства будут входить только сам губернатор, вице-губернаторы и представитель исполнительной власти в Заксобрании.

Ранее в правительстве также было по одному месту для кого-то из глав районов и для одного из глав комитетов. Периодически конкретные персоналии менялись.

Так, сейчас в состав правительства входит относительный «новичок» в Смольном — руководитель комитета по межнациональным отношениям, бывший депутат ЗакСа от ЛДПР Олег Капитанов, который после получения этой должности лично от Беглова летом 2019 года снялся с губернаторской гонки.

Поправки требуется внести в законы «О реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга» и «О правительстве Санкт-Петербурга».