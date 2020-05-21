Президент России Владимир Путин проводит совещание по агропромышленному комплексу. В марте 2020 года правительство России приняло стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса страны на период до 2030 года. Здесь обозначено 7 стратегических целей. В частности, речь идёт об увеличении инвестиций в АПК и рыбохозяйственной комплекс, а также о создании высокопроизводительного экспортоориентированного сектора. К 2030 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства должен увеличиться практически на треть, валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, — почти в два раза и может составить до 7 трлн рублей. Все новости с совещания — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:25 20.05.2020 В ходе совещания президент России Владимир Путин призвал повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции.

14:30 20.05.2020 Существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России не наблюдается, основные позиции вовсе не растут в цене. Об этом заявил 20 мая замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цариковский в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Читайте также: ФАС России не фиксирует существенного повышения цен на хлеб

14:33 20.05.2020 Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышал 100 млн тонн, и в 2020 году этот показатель также покажет хороший уровень. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве. «Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай», — заявил Путин. Об этом: Прогноз по сбору зерновых в России остаётся высоким — Путин

14:36 20.05.2020 За последние годы российский АПК набрал высокие, опережающие темпы. И укрепляет свои позиции как современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста, — заявил на совещании президент России Владимир Путин.

14:37 20.05.2020 Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания — Путин

14:40 20.05.2020 Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность России пострадали от ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса сравнительно меньше, чем многие другие отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве. «По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронутыми ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики. Однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат», — заявил Путин. Читайте подробнее: Сельское хозяйство меньше пострадало от ограничительных мер — Путин

14:41 20.05.2020 Потребности России в основных продуктах питания в полной мере удовлетворены своими силами. Об этом 20 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по агропромышленному комплексу. Читайте также: Путин: Россия полностью обеспечивает себя основным продовольствием

14:50 20.05.2020 Перебоев с поставками продовольствия в регионах России не наблюдается, а цены поддерживаются на сравнительно невысоком уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании о ситуации в сельском хозяйстве. «Однако следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут. Поэтому мы допускаем определённые корректировки цен», — указал он. Читайте также: Патрушев допустил рост цен на продовольствие

14:56 20.05.2020 В Краснодарском и Ставропольском краях в 2020 году может произойти значительное снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в сельском хозяйстве. «В настоящий момент ключевая задача нашей отрасли — в штатном режиме провести весенние полевые работы. При этом в связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний период в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур», — заявил Патрушев. Читайте также: Патрушев рассказал о рисках снижения урожайности в регионах России

15:13 20.05.2020 Сельскому хозяйству требуется пролонгация действующих кредитов и выдача новых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в сельском хозяйстве. «Прошу дать поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств на увеличение объёмов кредитования, и что очень важно — на пролонгацию действующих кредитов», — заявил Патрушев. Об этом: Патрушев попросил о дополнительном кредитовании предприятий АПК

15:14 20.05.2020 Российское правительство должно найти способы снизить тарифы на электроэнергию для фермерских хозяйств. Об этом заявил 20 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по агропромышленному комплексу. Читайте также: Путин поручил снизить для фермеров тарифы на электричество

15:21 20.05.2020 Совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Фото: kremlin.ru

15:26 20.05.2020 Министерство сельского хозяйства сохраняет прогноз по экспорту продукции агропромышленного комплекса в текущем году в размере $25 млрд. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина. Об этом: Минсельхоз РФ дал прогноз по экспорту продукции агропромышленного комплекса

15:51 20.05.2020 Президент России Владимир Путин поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути. Читайте подробнее: Путин поручил загрузить Северный морской путь рыбой с Дальнего Востока

15:54 20.05.2020 Правительство должно разработать новые решения по эффективной транспортировке продовольственной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве. «Прошу правительство вместе с РЖД, с российскими производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной транспортировке этих товаров из центральной части России и из Сибири на Дальний Восток страны», — заявил Путин. Об этом: Путин призвал оптимизировать поставки продуктов питания в регионы России

16:00 20.05.2020 Регионы и правительство России должны предложить способ расширить возможности фермеров по сбыту продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве. «Я прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов», — заявил Путин. Читайте подробнее: Регионам надо создавать новую торговую инфраструктуру для фермеров — Путин

18:06 20.05.2020 Совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Фото: kremlin.ru