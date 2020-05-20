Ярославль, 20 мая, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В Ярославле в апреле не было продано ни одного объекта муниципального имущества. Об этом на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля депутатам сообщила заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Попова.

Pixabay.com Деньги

В январе-марте мэрия выручила от продажи муниципального имущества 45,3 млн рублей. Продать удалось 10 объектов из 71 выставленного на торги.

Не удалось мэрии продать и самый крупный объект — Ленинский рынок. Желающих купить его не нашлось. Сейчас городские власти заказали новую оценку рынка, так как срок действия старой истёк.