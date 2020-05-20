Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, 20 мая, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Организатору несанкционированной свалки строительного мусора на территории, прилегающей к Колтушским высотам, являющимся объектом охраны ЮНЕСКО, предъявлено обвинение по уголовному делу. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СК по Ленобласти. Свалка в Янино.

Ранее жители поселка городского типа Янино Всеволожского района Ленинградской области записали обращение Владимиру Путину с просьбой остановить деятельность организаторов несанкционированной свалки под окнами их домов. Сообщением заинтересовался региональный офис СКР, который обнаружил свалку строительного мусора.

Следователи установили пользователя данной территории, ему было предъявлено обвинение по возбужденному уголовному делу по статье УК РФ «Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде».

По данным следствия, на земельном участке Янино-2 Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, обвиняемый с сообщниками умышленно, из корыстной заинтересованности, организовали и осуществляли незаконную приемку, хранение, захоронение и иное обращение со строительными отходами. На участке сваливались отходы от ремонта и демонтажа зданий, крупногабаритные предметы мебели, бой кирпича, фрагменты одежды, пластика, бумаги и картона, отходы теплоизоляции, минеральной стекловаты, пластмассовые трубы, фрагменты полиэтилена и полипропиленовых мешков, резиновые шланги, остатки горюче-смазочных материалов, монтажной пены и лакокрасочных веществ и другие.

«В результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления установлено захламление земель, приведшее к деградации почв и снижения природно-хозяйственной деятельности земель в месте захламления, что создало угрозу причинения вреда окружающей среде», — отметили в ведомстве.

По уголовному делу были проведены осмотры места происшествия, с привлечением специалистов в области охраны окружающей среды. Также были отобраны различные пробы для исследования и изъята необходимая документация.

В настоящий момент следствием направлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество обвиняемого.