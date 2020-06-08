Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 8 июня, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В годы войны из города Горького и Горьковской области (ныне — Нижегородской) в Красную армию было призвано свыше 822 тысяч человек, с учётом кадровых военных, находившихся в рядах вооруженных сил к лету 41-го, — 884 тысячи. Погибло 334 393 человека.

Более 300 горьковчан удостоены звания Героя Советского Союза. Дважды Героями Советского Союза стали генералы Арсений Ворожейкин и Василий Рязанов. 50 горьковчан стали полными кавалерами ордена Славы.

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