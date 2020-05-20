Обнинск, Калужская область, 20 мая, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Создание нового формата исторической выставки под открытым небом, которая познакомит жителей и гостей Обнинска с уникальной информацией, архивными фотографиями и документами призван происходит в рамках проекта «Память поколений», который реализуется совместно с Музеем истории города и народным кинопроектом «Ильинский рубеж». Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Admobninsk.ru В Обнинске будет реализован социальный проект «Память поколений»

Экспозиция «Память поколений», посвященная празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной, войне будет состоять из 20 выставочных стендов, включающих в себя три блока. Кинопроект «Ильинский рубеж» расскажет о создании фильма «Подольские курсанты» — ратном подвиге курсантов, защищавших подступы к Москве в октябре 1941 года. «Имена героев на улицах города» — стенды с биографиями ветеранов Великой Отечественной войны, внесших вклад в развитие Обнинска, чьи имена увековечены в названиях улиц скверах, на мемориальных досках и памятниках. Блок «Штаб Западного фронта на Обнинской земле» расскажет о деятельности штаба Западного фронта, который располагался на территории современного Обнинска с мая 1941 по апрель 1943 года. Экспозиция «Память поколений» будет оснащена дополненной реальностью. На выставочных стендах будут нанесены QR-коды для скачивания мобильного приложения, которые позволят прочитать текст экскурсии на русском и английском языках.

В течение 2020 года планируется произвести три смены экспозиции: к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, празднованию 75-летия образования атомной промышленности (20 августа 2020 года), к празднованию 63-й годовщины со Дня рождения города Обнинска.