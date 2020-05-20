Ханты-Мансийск, 20 мая, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Ежедневно Музей природы и человека» Ханты-Мансийского автономного округа проводит в прямом эфире утреннюю авторскую музейную разминку #сонастройка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заведующая отделом музейных проектов Лариса Поршунова.

Vk.com/ugramuseum Screenshot видео одного из комплексов «югорского цигун»

Уникальный комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун разработан сотрудником музея Ильёй Самотёсовым. Каждый блок состоит из 20 упражнений и рассчитан на 15−20 минут. Он помогает людям поддерживать физическую форму и бодрость в течение дня. Особенно полезно заниматься суставной гимнастикой на самоизоляции.

«Коллектив Музея природы и человека занимается суставной гимнастикой много лет. Илья Самотёсов — большой энтузиаст гимнастики цигун. Но цигун — это не только физические упражнения, но и философия. Илья творчески подошёл к разработке комплекса и придумал движениям свои смыслы, связанные с нашими народами —ханты и манси. Придумал упражнениям названия, связанные с природой, культурой и историей Югры. К примеру, «семиухий котёл» или «танец охотника». Зарядка проходит в Zoom и транслируется в социальных сетях музея. К нам в 11:00 (09:00 мск) каждый день присоединяются жители Югры и других регионов России. Люди скачивают комплексы, благодарят, многим нравится наш «югорский цигун». Приглашаем всех на наши утренние разминки», — сообщила Лариса Поршунова.

Примечательно, что уникальный «югорский цигун» могут исполнять люди любых возрастов. И для этой гимнастики не нужно специальных условий и приспособлений — только немного свободного времени.

Отметим, что Музей природы и человека Ханты-Мансийского автономного округа с уникальной гимнастикой югорских музейщиков попал в число участников Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».