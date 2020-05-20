Музейные работники приглашают на ежедневный «югорский цигун» онлайн
Ханты-Мансийск, 20 мая, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Ежедневно Музей природы и человека» Ханты-Мансийского автономного округа проводит в прямом эфире утреннюю авторскую музейную разминку #сонастройка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заведующая отделом музейных проектов Лариса Поршунова.
Уникальный комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун разработан сотрудником музея Ильёй Самотёсовым. Каждый блок состоит из 20 упражнений и рассчитан на 15−20 минут. Он помогает людям поддерживать физическую форму и бодрость в течение дня. Особенно полезно заниматься суставной гимнастикой на самоизоляции.
Примечательно, что уникальный «югорский цигун» могут исполнять люди любых возрастов. И для этой гимнастики не нужно специальных условий и приспособлений — только немного свободного времени.
Отметим, что Музей природы и человека Ханты-Мансийского автономного округа с уникальной гимнастикой югорских музейщиков попал в число участников Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».