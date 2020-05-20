Тверь, 20 мая, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Около десяти тысяч экземпляров молоди стерляди выпущено в акваторию Волги в Твери в рамках зарыбления водоемов Верхневолжья 20 мая — в День Волги. В мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. В мероприятии также участвовал Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на мероприятии по зарыблению Волги

«Зарыбление в Тверской области мы ведем в рамках совместного проекта с Росрыболовством. За три года, с 2017-го по 2019-й, в водоемы региона выпущено порядка 11,5 миллиона мальков и молоди рыб. В этом году будем продолжать работу, проводить компенсационные мероприятия — всего планируем выпустить более 5 млн штук молоди рыб», — отметил Игорь Руденя в беседе с журналистами.

Сегодня в Волгу были выпущены мальки стерляди, которым насчитывается 45 дней, они были выращены в экологически чистых условиях бассейновым методом. Глава региона Игорь Руденя в 2019 году также принял участие в зарыблении Волги в Калязине, тогда в реку выпустили около 116 тыс. штук молоди стерляди.

Сегодня на девяти водных объектах Тверской области ведутся работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, в том числе — в Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер. Зарыбление проводится совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства, Главным бассейновым управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов в рамках соглашения между правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству, подписанного на ПМЭФ-2018.

Кроме того, в Тверской области в рамках нацпроекта «Экология» также ведется работа по сохранению экологии реки. С 2019 по 2024 годы предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация систем очистки сточных вод в Твери, Конаково и других городах.