Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 31 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Накануне войны в Мордовской АССР проживало 1,187 млн человек. В Красную армию был призван каждый пятый житель республики. Домой вернулись лишь 111 тыс. солдат.

Почти 100 тысяч бойцов и командиров за доблесть и мужество в боях награждены орденами и медалями. 124 из них присвоено звание Героя Советского Союза, 32 человека стали полными кавалерами ордена Славы.

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