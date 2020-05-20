Калуга, 20 мая, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В Калужской области 5 тыс. 547 сельских жителей с начала 2020 года получил прибавку к пенсии, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела регионального отделения Пенсионного фонда России Ольгу Кареву.

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С 1 января 2019 года селяне области начали получать новый вид доплаты к пенсии — в виде увеличения фиксированной выплаты к пенсии на 25% за выработанный сельский стаж. Прибавка полагается только не работающим по старости или инвалидности пенсионерам, проживающим в сельской местности и имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. У большинства пенсионеров размер фиксированной выплаты в 2020 году составил 5 тыс. 686,16 рублей, размер надбавки — 1 тыс. 421,56 рублей.

«К примеру, если гражданин дорабатывал необходимый стаж в сельском хозяйстве, то после увольнения автоматического (беззаявительного) повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии не будет. Такому пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ, где находится его выплатное дело, с заявлением о перерасчете и подтверждающими документами. В этом случае перерасчет ему будет произведен со следующего месяца после подачи заявления. Такой порядок действует и в отношении тех пенсионеров, кто вернулся из города на жительство в село», — уточнила Ольга Карева.