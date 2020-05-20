Ярославль, 20 мая, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Региональные выплаты медикам, работающим с пациентами COVID-19, составят от 15 до 80 тысяч рублей в месяц. Это следует из постановления правительства области об утверждении порядка таких выплат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Врач скорой помощи в Ярославле

Региональные выплаты не заменят, а дополнят федеральные. В скорой медицинской помощи врачи могут получить выплату в 50 тыс рублей в месяц, средний и младший медицинский персонал, а также водители — 50 тысяч.

В стационаре выплата врачам составит 80 тысяч, средний медицинский персонал — 50 тысяч, младший (а также прочий персонал, участвующий в оказании помощи) — 25 тысяч.

Участники оказания первичной помощи в составе выездных бригад также смогут претендовать на выплаты. Это врачи разного профиля (50 тыс), средний медицинский персонал (в том числе ФАПов и здравпунктов) — 25 тыс.

Четвертая категория — это специалисты, оказывающие первичную медицинскую помощь стационарно и участвующие в лечебно-диагностических мероприятиях. Врачи этой категории должны получить 30 тысяч в месяц, средний медперсонал — 15 тысяч.

Региональные дополнительные выплаты сопоставимы с федеральными и могут быть реальным стимулом для мотивации врачей для работы с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Действие постановления распространяется и на апрель — то есть врачи могут получить выплаты уже за прошедший месяц.

Между тем в документе есть и свои «подводные камни». Во-первых, перечень структурных подразделений и должностей, дающих право на выплаты, определят руководители больниц в локальном нормативном акте. Во-вторых, в отличие от федеральных выплат, региональные будут начисляться «за фактически отработанное время», а не за факт работы в «группе риска». В-третьих, локальный нормативный акт больницы определит и сроки, на которые будут назначены выплаты. В-четвертых, выплаты вводятся только на период повышенной готовности в соответствии с приказом Минздрава № 198н.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из средств резервного фонда правительства Ярославской области на стимулирующие выплаты медикам выделено 34 млн рублей.