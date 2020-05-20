Жуковский район, Калужская область, 20 мая, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В больнице Калужской области за минувшие сутки скончался ещё один пациент с COVID-19, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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Житель Жуковского района 1950 года рождения скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Это 20-й летальный случай в регионе.

По данным оперштаба области, в Жуковском районе выявлено 129 положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрирован 2871 положительный тест.