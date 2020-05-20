Ульяновск, 20 мая, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки выявлены 64 носителя коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Скриншот со страницы оперативного штаба России

По данным на 20 мая (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии выявлено 1526 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 64.

Выздоровели 372 пациента с COVID-19, из них за последние сутки выздоровление зафиксировано у двух жителей.

Число скончавшихся выросло: болезнь унесли жизни шести пациентов, в том числе один смертельный случай подтверждён за последние сутки.

По данным минздрава Ульяновской области, в регионе для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом развернуто 615 коек, в том числе 415 — на базе ЦК МСЧ, по 100 — на базе ЦГКБ и детской инфекционной больницы. По данным на 19 мая, госпитализированы 579 человек, из них 237 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.