Костромская область, 20 мая, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Работников Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф хотели ущемить в трудовых правах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области.

Adm44.ru Машины Скорой помощи

В мае 2020 года в медучреждении собирались осуществить довыплаты только тем бригадам «скорой», которые помогали пациентам с подтверждённым COVID-19.

Работники, оказывающие помощь людям из группы риска заражения коронавирусом — пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией могли остаться без материального поощрения.

После прокурорской проверки более 150 работников областной станции получили обещанные деньги, сумма выплат составила более 1,7 млн. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет и прокуратура Костромской области также проверяют факты, изложенные в обращении работников скорой помощи города Нерехта к Президенту России Владимиру Путину.