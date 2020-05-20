Кострома, 20 мая, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Костромская область вошла в группу регионов ЦФО с высокими темпами распространения COVID-19. Об этом сообщает проектный офис информационного центра по коронавирусу в России.

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Число выявленных случаев инфекции в регионе удваивается раз в 10 дней. С такой же скоростью вирус распространяется в Тамбовской и Ярославской областях. Наиболее благоприятная обстановка в эпидемиологическом отношении — в Тверской области. Там удвоение выявленных случаев происходит раз в 27 дней.

За минувшие сутки наличие коронавируса подтвердили у 16 костромичей, все они контактировали с ранее заражёнными людьми.

С начала эпидемии в Костромской области выявили 516 заражённых. Справились с болезнью 243 человека, в «среднетяжёлом» состоянии в стационарах больниц сейчас находятся 45 человек.