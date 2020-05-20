Калуга, 20 мая, 2020, 12:04 — ИА Регнум. 118 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 20 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлен 2871 положительный тест. 2187 человек находятся на лечении. 664 человек выздоровели, 20 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (511), в Обнинске (421), Боровском районе (239), в Малоярославецком районе (188) в Жуковском районе (129), в Кировском и Людиновском районах (по 99).

В регионе развернуто более 1300 коек для лечения пациентов с COVID-19, планируется до конца мая развернуть еще 800. Общий фонд коек составит более двух тысяч. В больницах, где лечатся пациенты с COVID-19, имеется 151 аппарат искусственной вентиляции легких. До конца мая должно поступить ещё 120 аппаратов ИВЛ.