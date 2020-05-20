Чебоксары, 20 мая, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки выявлены 73 носителя коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Скриншот с сайта оперативного штаба России

По данным на 20 мая (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии выявлено 1936 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 73.

Выздоровели 599 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки выздоровление зафиксировано у 40 человек.

По данным министерства здравоохранения Чувашии на 19 мая, с начала года под медицинским наблюдением находился 6241 человек, в настоящее время под наблюдением остаются 1222 жителя. Развернуты 1257 коек для лечения пациентов с COVID-19.

По данным властей, в Чувашии тесты на COVID-19 проводят в шести лабораториях, всего проведено более 38 тыс. исследований.