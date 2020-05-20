Ярославль, 20 мая, 2020, 10:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Ярославской области прирост новых выявленных случаев коронавируса увеличился на 24% по сравнению с предыдущим днем. Выявлено 135 случаев, тогда как сутками ранее их было 109. Об этом 20 мая сообщил информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Общее число инфицированных в регионе превысило две тысячи человек и составило 2073. Информационный центр также сообщает о 53 новых выздоровевших.

Судя по всему, эпидемия в Ярославской области продолжает развиваться, при этом на колебания данных влияют и задержки с тестированием. Как сообщают ярославские СМИ, в отдельных случаях время ожидания результатов анализа составляет свыше трех недель. Большинство больных с симптомами COVID-19 в ярославских больницах не имеют подтвержденного лабораторией диагноза.