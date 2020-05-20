Ярославль, 20 мая, 2020, 10:23 — ИА Регнум. В 2019 году бюджет Ярославля потратил на обслуживание муниципального долга 537 млн рублей. Об этом говорится в отчете мэрии города об исполнении бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Годовые расходы на выплаты процентов банкам больше, чем стоимость строительства одной новой школы. Например, строительство новой школы в микрорайоне «Сокол» обойдется бюджету в 497 млн рублей. Если бы городские власти вернули долг, на сэкономленные средства можно было бы строить по одной новой школе в год без привлечения софинансирования из областного и федерального бюджетов.

Но пока что город не может отдать долг. Вопреки заявлениям мэра Владимира Волкова о планах избавиться от долговой нагрузки, за 2019 год муниципальный долг практически не изменился и составил 6 млрд 913 млн рублей. Долг удалось сократить лишь на 143 тысячи рублей.

Региональные власти не спешат помогать областному центру. В 2019 году бюджет региона предоставил мэрии лишь краткосрочный кредит в размере 2,32 млрд рублей сроком на 90 дней. Этот кредит был полностью погашен.

Фактически Ярославль продолжает «кормить» коммерческие банки, тратя на это средства налогоплательщиков.