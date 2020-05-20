Ярославские родители требуют вернуть очное обучение
Ярославль, 20 мая, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Сто пятьдесят родителей обратились к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области Михаилу Крупину с требованием организовать очное обучение в школах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авторы обращения апеллируют к праву на образование, закреплённому в Конституции России:
По мнению родителей, в настоящее время дети лишены права выбора формы получения образования и формы обучения, что нарушает их конституционные права. Родители пишут, что дистанционное обучение крайне отрицательно сказывается на успеваемости и развитии коммуникационных навыков у детей, особенно младшего школьного возраста.
Учебный год почти завершен, но многие родители опасаются, что и в новом учебном году дистанционное обучение может быть продолжено.
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области проводит юридическую квалификацию обращения. Пока что Михаил Крупин осторожен в оценках.
Решение, как реагировать на обращение, уполномоченный примет после всесторонней юридической оценки.