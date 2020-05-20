Ярославль, 20 мая, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Сто пятьдесят родителей обратились к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области Михаилу Крупину с требованием организовать очное обучение в школах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Авторы обращения апеллируют к праву на образование, закреплённому в Конституции России:

«Из норм права Федерального закона «Об образовании в РФ» следует, что обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать подходящую для них форму получения образования и форму обучения. Согласно части 5 статьи 43 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация поддерживает различные формы образования и самообразования, — говорится в обращении. — Из указанных норм права следует, что запреты на реализацию прав детей на очное обучение являются незаконными и противоречащими Конституции Российской Федерации».

По мнению родителей, в настоящее время дети лишены права выбора формы получения образования и формы обучения, что нарушает их конституционные права. Родители пишут, что дистанционное обучение крайне отрицательно сказывается на успеваемости и развитии коммуникационных навыков у детей, особенно младшего школьного возраста.

Учебный год почти завершен, но многие родители опасаются, что и в новом учебном году дистанционное обучение может быть продолжено.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области проводит юридическую квалификацию обращения. Пока что Михаил Крупин осторожен в оценках.

«При квалификации на весах безопасность и комфорт, приоритет отдается жизни и здоровью детей», — сказал региональный детский омбудсмен Михаил Крупин.

Решение, как реагировать на обращение, уполномоченный примет после всесторонней юридической оценки.