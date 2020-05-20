Майкоп, 20 мая, 2020, 09:20 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоконференции по мерам господдержки экономики и граждан, которую провёл президента РФ Владимир Путин 19 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Одним из главных вопросов обсуждения стали стимулирующие выплаты работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и «обратная связь», чрезвычайно важная вещь, хочу на это обратить внимание», — сказал президент страны.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения возможности дистанционного заказа безрецептурных лекарств, что особенно важно для пожилых людей, находящихся на самоизоляции, а также вопросы помощи семьям с детьми.

Также 19 мая состоялось заседание регонального оперштаба, на котором Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с членами кабмина РА и главами муниципалитетов ход исполнения поручений президента РФ. Мурат Кумпилов подчеркнул, что стимулирующие надбавки должны доводиться до персонала своевременно и в полном объёме. По информации минздрава РА, на сегодняшний день президентские доплаты перечислены всем работникам системы здравоохранения региона, которые задействованы в лечении и оказании помощи больным коронавирусом.

Также глава республики поручили руководителям на местах постоянно отслеживать реализацию федеральных и региональных мер поддержки.

«Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ситуация, в которой мы находимся, является уникальной и для нашей страны, и для всего мира. И предпринимаемые меры поддержки населения и экономики также являются уникальными. Наша с вами задача — обеспечить на уровне региона безусловное исполнение всех принятых руководством страны решений, чтобы минимизировать последствия эпидемии для людей», — отметил глава Адыгеи.