17:37 20.05.2020

Югра не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Для перехода к первому этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был менее одного, на сегодня он — 1,82. Наличие свободного коечного фонда, с учётом запланированных к развертыванию, должен быть 50%, в регионе пока — 45%. Единственно, что показатель охвата тестированием населения превышает необходимый в два раза.

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Об этом: Югра не готова к снятию ограничений по коронавирусу

Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи опубликовал от имени коллектива видеообращение со словами поддержки к главе Крыма Сергею Аксёнову и руководителям всех уровней, назвав «склочниками» всех, кто публично заявляет о проблемах врачей в республике.

Подробности в материале: Пациенты обсерватора в Бурятии швырялись камнями и гоняли медиков по лесу

Медицинские работники обсерватора в посёлке Сотниково под столицей Бурятии Улан-Удэ подверглись нападению со стороны размещённых там граждан. Об этом рассказали сами медики в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: В Москве, Петербурге и Казани откроются автокинотеатры

Шесть автокинотеатров сети «Каро» будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Сейчас идет согласование мест и условий работы с администрацией городов.

Глава минздрава Крыма Игорь Чемоданов заверил, что все медики получили положенные выплаты. Но только те, кто работал с ковидными больными.

Об этом: В Краснодаре могут продлить карантин

Жёсткий режим карантина в Краснодаре может сохраниться и после 23 мая — в случае, если вырастет уровень заражения коронавирусом. Об этом заявил глава города Евгений Первышов 20 мая.

В Чечне запрещено транспортное сообщение между населенными пунктами во время празднования Ураза-байрам. Эти требования касаются всех, кроме экстренных служб. Об этом заявил 20 мая в ходе совещания по вопросам обеспечения порядка на территории Чечни во время празднования одного из главных мусульманских праздников министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов .

Работники бюджетных образовательных учреждений Северной Осетии рассказали о том, что из их заработной платы удерживают денежные средства. Они должны пойти якобы «на помощь медицинским работникам и гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса». По данной информаии организована проверка прокуратуры.

Читайте также: Свердловский губернатор призвал не допускать очередей в метро Екатеринбурга

Губернатор призвал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского проследить, чтобы очередей в метро не возникало.

«Руководство метрополитена должно создать условия, чтобы дистанция между людьми выдерживалась», — написал Куйвашев.

Ранее в метро создались большие очереди на входной зоне — пассажиров стали полностью досматривать. Глава региона признал, что очень важно защитить людей от террористической угрозы, однако нельзя это делать в ущерб санитарным нормам.

В Екатеринбургском метрополитене нельзя допускать очередей, ведь это идёт в ущерб эпидемиологической безопасности, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова призвала учреждения культурной сферы развивать интерактивное направление и далее — даже после снятия режима самоизоляции в России.

Подробности в материале: Пассажиропоток московского метро за неделю вырос на 14%

Пассажиропоток Московского метрополитена за неделю вырос на 14%, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти аппараты были закуплены за счет средств федерального бюджета.

15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставили в больницу им. Середавина в Самаре. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Во Владимирской области к 18 мая было рассмотрено 1307 административных дел о нарушении режима самоизоляции. Общая сумма штрафов, которые заплатили жители региона, составила 1 млн 521,3 тысячи рублей.

Читайте также: В Бурятии пятые сутки не могут найти сбежавшего из больницы подростка

В Бурятии пятый день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который ранее сбежал из больницы, куда был помещен с подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Подробности в материале: В Бурятии 12-летний мальчик остался в обсерваторе один

«Медики же, тоже оторванные от своих семей, стараются уделить ребёнку как можно больше внимания, жалея и сочувствуя ему», — отмечают в больнице.

В обсерваторе в посёлке Сотниково под столицей Бурятии 12-летний мальчик проживает один. Как сообщили ИА REGNUM в детской республиканской больнице, его родителей госпитализировали после выявления коронавируса.

В Ульяновской области вслед за возобновлением работы учреждений культуры начнутся занятия и в клубных формированиях.

Нарушения в начислении стимулирующих надбавок медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Воронежской области в Терновской районной больнице.

Об этом: В Прикамье отсутствие связи вызвало проблемы в дистанционном обучении

Кроме того, при выбранном формате обучения детей школы не всегда учитывают имущественное положение семей. Так, в одной из многодетных семей, где воспитывается пять детей школьного возраста, имелся только один на всех смартфон. В другой семье дети обращались к знакомым с просьбой дать им на время в пользование телефон.

В частности, в деревне Новопетровка при отсутствии полноценного интернет-соединения обучение организовали посредством электронных средств. Только после 28 апреля по решению директора Щучье-Озерской средней школы учеников обеспечили учебными материалами на бумажных носителях, назначены ответственные лица за их прием и передачу.

В Октябрьском районе Пермского края школьников более 40 деревень и сел перевели на дистанционное обучение посредством электронных средств, притом что населенные пункты находятся вне зоны покрытия сотовой связью либо широкополосным доступом в интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В Курганской области застрявший из-за пандемии коронавируса передвижной цирк «Виват» из Санкт-Петербурга получил большую продовольственную помощь для дрессированных животных от волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

По его словам, количество поездок граждан на общественном транспорте растёт. Уже полностью восстановлены дачные маршруты автобусов. Постепенно будет увеличено и число транспорта на городских маршрутах.

В Тюмени, которая вошла в первый этап снятия ограничений по коронавирусной инфекции, объёмы пассажирских перевозок на общественном транспорте достигли 70%. Об этом заявил мэр областной столицы Руслан Кухарук .

Читайте также: Более 40 тысяч жителей Москвы получают повышенное пособие по безработице

Свыше 40,5 тысячи жителей Москвы выплачивается повышенное пособие по безработице. Об этом 21 мая рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

Возвращения тёплой погоды в Московский регион не произойдёт до конца текущей недели. Потеплеет не раньше 26 мая, сообщил 21 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Российской газете».

На сегодня коэффициент SARS-CoV-2 в регионе составляет менее 0,8, что стало поводом для перехода к снятию ограничений. Однако жители региона зачастую игнорируют санитарные требования — появляются в магазинах и в общественном транспорте без масок и перчаток.

В Тюменской области первый этап снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, может дать новый виток заражений, если граждане не будут соблюдать элементарный масочный режим. Об этом заявила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо .

В Москве за период самоизоляции волонтеры помогли москвичам и выполнили более 23 тыс. их запросов, пройдя при этом более 40 тыс. км.

Об этом: В Оренбуржье мэр Орска пригрозил населению карантином

В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица заявил в Instagram, что ситуация с коронавирусом в городе вызывает тревогу. За последнюю неделю выявлено 33 носителя SARS-CoV-2, выявить источник заражения становится все труднее. Если жители будут игнорировать правила режима самоизоляции, то муниципалитет закроют на карантин.

«Необходимо надлежащим образом организовать утренние фильтры, как для медицинских работников, так и для пациентов, а также соблюдать социальную дистанцию среди посетителей поликлиник, ожидающих приема врача», — сказала вице-премьер.

Забайкальские власти обнародовали итоги проверок учреждений социальной сферы — детских стационарных учреждений, пансионатов для людей старшего поколения и лечебных учреждений в Забайкальском, Краснокаменском, Борзинском, Оловяннинском, Могойтуйском районах. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой , которые сегодня, 21 мая, цитирует официальный сайт региона, выяснилось, что в ряде лечебных учреждений пренебрегают санитарными нормами и правилами.

В Казани с 21 мая возобновляется работа зооботанического сада «Река Замбези». Посетить можно будет как новую, так и старую территорию.

Студент Новосибирского государственного университета обратился к руководству вуза и в министерство образования с просьбой снизить плату за обучение. Он назвал «вопиющей несправедливостью», что после перехода на дистанционный режим форма лекций она осталась такой же, как и ранее.

Предприниматели подали в банки почти 2,5 тыс. заявок о кредитных каникулах. Одобрено 65% рассмотренных обращений на общую сумму более 1,7 млрд рублей.

С 20 марта по 13 мая в кредитные учреждения поступило почти 6 тыс. заявок с просьбой о кредитных каникулах. Рассмотрено более 90% обращений об отсрочке займа. По 70% из рассмотренных заявлений принято положительное решение.

Банки Пермского края оформили кредитные каникулы по обращениям местных жителей в общей сложности на более чем 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

В Удмуртии по состоянию на 21 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 477 случаев.

Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 67 положительных тестов на коронавирус

В Саратовской области 21 мая подтвердились 67 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2139 человек. Выздоровели с начала эпидемии 639 человек, за последние сутки — 59 пациентов. С начала пандемии скончались 15 человек.

Подробности в материале: В оренбургском Акбулаке отменили карантин по коронавирусу

В муниципальном образовании хозяйствующим субъектам и населению рекомендовано соблюдать правила режима самоизоляции: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты и не игнорировать социальную дистанцию.

Согласно постановлению администрации Акбулакского района, на территории райцентра отменен карантин, сняты ограждения и круглосуточные посты на дорогах общего пользования, пересекающих границы поселка.

В Оренбургской области с 21 мая снят карантин по коронавирусу в Акбулаке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения.

Об этом: Крупные торговые сети в РФ продолжили акцию обнуления торговой наценки

Обнуление торговой наценки на ряд социально значимых товаров в условиях борьбы с распространением коронавируса до конца июня продлили торговые сети «Магнит», Х5 Retail Group и Metro. Об этом сообщается в совместном заявлении торговых сетей.

Читайте также: В Москве задержали распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи

Жительница Москвы задержана в рамках расследования уголовного дела о распространении ложных сведений о продаже защитных масок, которые якобы поступили в Россию в качестве гуманитарной помощи от КНР. Об этом заявила 21 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко .

Подробности в материале: Информационная машина давит не на те педали: о пике коронавируса

Ощущение того, что пик эпидемии коронавируса пройден, есть у многих граждан, но подтверждением может быть только официальная статистика, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Без крыши над головой осталась семья из шести человек, трое из которых — несовершеннолетние.

Из сухой сводки регионального ГУ МЧС известно, что пожар в курганском СНТ «Просвещенец» случился среди ночи 12 мая. Сгорели кровля двухэтажного жилого дома, баня и надворные постройки. Ликвидация огня велась почти два часа.

Курганские волонтёры 21 марта с утра помогают семье погорельцев из садового товарищества «Просвещенец» разобрать останки жилища. На пепелище работает двадцать добровольцев, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе с прессой штаба #МыВместе по Курганской области Елена Васильева .

К работе волонтерского штаба акции #МыВместе в Брянске присоединился инвалид-колясочник Константин Мацуро . Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

Об этом: На брянской границе за два месяца задержали свыше 300 нарушителей

Более 300 человек пытались незаконно пересечь российско-белорусскую границу в Брянской области за период введения ограничительных мер по коронавирусу. Нарушителей задерживают и привлекают к ответственности, сообщили 21 мая в региональном оперативном штабе.

В Приволжском федеральном округе на 21 мая выявили 934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 28 361 случая.

Для всех, кто в условиях пандемии всё же вынужден летать в разные города, появился сервис « Радар надежды ». На нём можно проверить карантинные статусы и требования к путешественникам.

Продуктовые наборы для астраханских семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развозят волонтеры АНО «Синяя птица» и регионального штаба #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого общества.

Авиаперевозчиков можно понять — они и без того в связи с критическим сокращением количества рейсов в период пандемии понесли серьёзные убытки, особенно с учётом того, что лизинговые платежи по простаивающим самолётам никто не отменял, а стоянка в аэропортах остаётся платной, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов .

Индекс самоизоляции Петербурга продолжает оставаться в красной зоне, несмотря на угрозы и увещевания властей. Судя по данным сервиса «Яндекса», 21 мая он опустился туда уже с 09:00, а к полудню четверга рухнул ниже двойки — до 1,9 балла.

Безработица — это абсолютно новый вызов для российского правительства в период пандемии коронавируса. И вызов, надо сказать, неожиданный, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н. Александр Разуваев .

Подробности в материале: В Ростовской области составили 10 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции

В Ростовской области за весь период пандемии составлено более 10 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. Около 700 административных протоколов составлено в отношении нарушителей масочного режима.

Было бы правильно отложить срок возобновления авиаполетов, но никак не ограничивать пассажиропоток авиакомпаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н Александр Разуваев.

Цифровая платформа, на которой тестируется возможность проведения заседаний Московской городской думы в режиме онлайн, вызвала ряд нареканий. Видео с первого пробного использования программы разместил в своём телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ).

Введение понятия «самоизоляции» в законодательство поможет ускорить реагирование в случае возникновения опасности и, что самое главное, поможет спасти многие человеческие жизни, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. ю. н. Наталья Свечникова.

На 27 мая 2020 года намечено заседание Московской городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM несколько депутатов думы.

Подробности в материале: Авиакомпания Utair получила аккредитацию на полеты в Пекин и Шанхай

По словам директора по производству «Utair — Пассажирские авиалинии» Андрея Семенова , доступ к программе перевозке грузов помогает медицинским учреждениям Сибири получать из Китая необходимые средства индивидуальной защиты и спецодежду. Например, в компании приступили к выполнению полетов и доставили из Ханчжоу в Сургут свыше 3,6 тыс. единиц груза: медицинские маски, халаты, защитные костюмы и бахилы. На очереди также аккредитация на полеты в Нанкин, Тяньцзинь, Шицзячжуан и Шэньчжэнь.

Российская авиакомпания Utair в рамках программы по доставке медицинских грузовполучила аккредитацию на полеты в китайские города Пекин и Шанхай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Справка по форме 2-НДФЛ и выписка со счёта в Пенсионном фонде России необходимы для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ.

Для заявки на кредитные каникулы граждане России теперь получили возможность отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счёта в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги». Об этом 21 мая говорится в пресс-релизе Банка России.

Читайте подробнее: В Саранске с 25 мая общественный транспорт может начать полноценную работу

В случае сохранения динамики снижения распространения коронавирусной инфекции в Мордовии до конца текущей недели с 25 мая в Саранске общественный транспорт возобновит работу в штатном режиме.

Подробности в материале: На Кубани карантин продлевается до 6 июня

Карантин на территории Краснодарского края продлён до 6 июня, сообщили в региональном оперштабе 21 мая. Вместе с тем, с 23 мая в регионе снимают ряд ограничений.

Отмечать День города в Петербурге 27 мая собираются в онлайн-режиме. О планах на 317-летие Северной столицы сообщает Смольный — подготовлено 140 различных мероприятий.

Пандемия коронавируса привела к «заморозке» всей концертной и гастрольной деятельности музыкантов, что привело многих исполнителей к тяжелому финансовому положении. Известные джазмены, устроители фестивалей, меценаты и просто поклонники этого направления музыки решили подержать коллег по цеху.

Об этом: В Казань из Якутии вернутся около 200 вахтовиков

В Казань из Якутии 21 и 22 мая вернутся 176 вахтовиков. Они будут направлены в санаторий «Ливадия» на двухнедельный карантин под наблюдение медиков.

Вниманию поклонников театрального искусства будет предложены трансляции 22 спектаклей трупп из Петербурга, Бурятии, Карелии, Омской, Саратовской, Тюменской областей, а также их Израиля, Литвы, Финляндии и Эстонии.

В Пскове открылся XXVII Пушкинский театральный фестиваль. Как и все массовые культурные мероприятия весны 2020 из-за сложной эпидемиологической ситуации он проходи в онлайн-формате. Правда, на сайте администрации Псковской области, отмечается, что осенью организаторы намерены провести форум в традиционной очной форме.

В Санкт-Петербурге пока не отмечен рост числа госпитализаций лиц с алкогольной зависимостью, однако это не означает, что петербуржцы стали меньше пить. Горожане продолжают употреблять алкоголь дома и боятся обратиться за помощью из-за угрозы заразиться коронавирусом.

Пандемия, очевидно, застанет нас и летом, но «Сириус» призывает обратить самоизоляцию себе на пользу: заняться обучением и профориентацией детей. В этом деле помогут и региональные центры, создаваемые в каждом регионе страны по модели «Сириуса» в соответствии с поручением президента и Стратегией научно-технического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева:

«Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день», — уверяют в департаменте здравоохранения Москвы.

По словам медицинского работника, после публикации его вызвали к руководству и предложили заранее прекратить работу. Врач ранее уже написал заявление об увольнении и доработать ему оставалось одну неделю. При этом заработную плату ему обещали выплатить в полном объёме.

Врач-терапевт Алексей Логунов , работавший в Телемедицинском центре (ТМЦ) департамента здравоохранения Москвы и рассказавший о проблемах учреждения корреспонденту ИА REGNUM досрочно прекратил работу по инициативе начальства. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM .

Предприятия АПК несут дополнительные издержки на все профилактические мероприятия по повышению защиты сотрудников, по недопущению заноса коронавируса. Это колоссальные расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин .

Оперу Родиона Щедрина «Мертвые души» покажет в своем онлайн-кинотеатре Мариинский театр в четверг, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Финалистов межмузейного конкурса, который проводится в рамках фестиваля «Интермузей-2020», определили организаторы фестиваля. Результаты отбора опубликованы на сайте Министерства культуры РФ.

Ситуация с самоизоляцией, действительно, с юридической точки зрения содержит в себе определенные правовые казусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

»Сейчас ситуация на рынке контролируемая: торговлю в павильонах с условием соблюдения всех требований осуществляют лишь те, кто получил соответствующее разрешение», — пояснил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев .

28 тысяч бесплатных продуктовых наборов в рамках акции взаимопомощи #МыВместе доставили волонтёры пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся гражданам в Воронежской области.

Российская статистика второй половины мая действительно вселяет надежду, что пик эпидемии пандемии коронавируса уже пройден. Появилась надежда на свободную летнюю жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Подробности в материале: В Ростове-на-Дону проследят за соблюдением масочного режима

В Ростове-на-Дону организован тотальный контроль за соблюдением масочного режима. Проверки пройдут не только в общественных местах, но и на улицах.

Подробности в материале: В казанском метро появится поезд с защитой от коронавируса

В казанский метрополитен поступит новый четырехвагонный поезд метро, который изготовили на заводе «Метровагонмаш». Конструкция поезда позволяет свободно передвигаться благодаря единому сквозному проходу, особенно для пассажиров с багажом, и свести контакты между людьми к минимуму.

Об этом: Роспотребнадзор и Ространснадзор подписали соглашение о взаимодействии

В период угрозы распространения коронавируса Роспотребнадзор и Ространснадзор будут взаимодействовать. Соглашение об этом подписали Анна Попова и Виктор Басаргин.

«Первое и главное, для страны возникает параллельная власть, которая будет контролироваться людьми не избираемыми и даже не назначаемые по закону», — сказал Михеев.

Создание единого федерального информационного регистра граждан может обернуться для России появлением параллельной непрозрачной власти. Об этом заявил политолог Сергей Михеев , сообщает 21 мая ИА Красная Весна.

Обращение российских авиаперевозчиков об отмене «антивирусной» рассадки пассажиров понятно, компании хотели бы скорее восстановить нормальную деятельность, что вряд ли возможно с учётом предлагаемых изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

В Ростовской области школьники, относящиеся к льготной категории, будут обеспечены продуктовыми наборами в мае.

В Железноводске установили скульптуру самого большого на Кавминводах орла. Его вес превышает несколько сотен килограммов, а размах крыльев составляет более 2 метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Российским вузам нужна единая сетевая платформа для взаимодействия и обучения. Об этом заявил 21 мая ректор СПбГУ Николай Кропачев на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным , передает корреспондент ИА REGNUM .

Читайте также: Школьники Москвы больше не просят компьютеры для дистанционного обучения

По состоянию на 21 мая запросов на выдачу технических средств от учителей или учащихся нет ни в одной школе Москвы.

Читайте также: Курортное озеро в Железноводске готовят к купальному сезону

Курортное озеро в Железноводске готовят к купальному сезону — 2020. Декоративный водоем сначала очистят от тины и мусора при помощи техники, а затем дно обследуют водолазы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Читайте подробнее: В Рязанской области для большинства школьников закончился учебный год

Учебный год завершился 21 мая для учеников 1—8-х классов в Рязанской области, сообщает региональное министерство образования и молодёжной политики. У школьников начались каникулы.

Граждане, которые из-за того, что власть не ввела режим ЧП, понесли убытки, будут обращаться в суд по поводу не урегулированного законодателями положения о самоизоляции.

Читайте также: В храмах и монастырях Ростовской области ввели масочный режим

Во всех храмах и монастырях Ростовской области введены меры повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса. Циркуляр о необходимости соблюдения масочного режима опубликован на сайте Ростовской-на-Дону епархии.

Тамбовские некоммерческие организации после введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции переориентировались на работу в интернете. Они реализуют проекты и ведут просветительскую работу онлайн.

По его словам, соответствующие изменения в режим самоизоляции были прописаны им в специальном указе. При этом данный вид транспорта пока будет работать не в полную силу. Так, краткосрочные поездки будут пока запрещены — арендовать машину можно будет на срок не менее чем пять дней.

С 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

В своём личном блоге мэр столицы также отметил, что МФЦ будут работать не в полном объёме. В частности, принимать посетителей будут только 88 центров, которые расположены в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. При этом в МФЦ москвичи смогут получить только 150 различных услуг — исключительно те, которые нельзя оформить в электронном виде.

Ранее для перемещения по столице могли использоваться специальные пропуска, оформленные в других регионах. Например, Москва и Подмосковье взаимно учитывали свои пропуска, поэтому с пропуском для передвижения по Московской области можно было передвигаться по столице. Однако с 27 мая подобная возможность будет аннулирована.

С 27 мая для передвижения по Москве необходим будет только специальный пропуск, оформленный конкретно для Москвы. Об этом 21 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

«Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — написал Собянин.

Обязанность носить маски распространяется не только на общественный транспорт, но и на его инфраструктуру. Об этом 21 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

«Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием», — написал Собянин.

Впервые с начала распространения коронавируса в Москве появилась надежда на прекращение этого процесса. Об этом 21 мая написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Подробности в материале: Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Так, с 25 мая частично возобновят свою работу многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг «Мои документы». Однако данные учреждения будут работать не в полной мере. Откроются только 88 центров, которые расположены в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Сократится и перечень услуг. Оказывать будут только те, которые нельзя оформить в электронном виде.

В Москве с 25 мая произойдёт новый этап смягчения ограничений. Предстоящие изменения мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своём личном блоге.

У Кировской области «был определённый задел в обучении детей на дому». Об этом заявил кировский губернатор Игорь Васильев на совещании Владимира Путина 21 мая, посвящённом вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: Вернувшегося из Швеции игрока ФК «Ростов» отправили на карантин

Вернувшийся из Швеции защитник футбольного клуба «Ростова» Деннис Хаджикадунич две недели проведёт на карантине.

После начала эпидемии за два месяца около 400 тыс. школьников 4−10-х классов зарегистрировались для участия в пригласительном этапе Всероссийской олимпиады в системе sirius‑online.

В Ростовской области IT-специалисты объединятся для разработки плана выхода из пандемии с минимальными последствиями.

Об этом: В Бурятии раскрыли подробности нападения на медсестёр в обсерваторе

Участником инцидента с нападением на медработников в обсерваторе в посёлке Сотниково под Улан-Удэ стал гражданин Китая с видом на жительство в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Тема детского летнего отдыха сейчас особенно важна для миллионов российских семей.

В ходе совещания по организации образования в условиях COVID-19, которое провёл накануне, 21 мая, российский президент Владимир Путин , руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва представила концепцию умного отдыха для школьников. В реализации проекта помогут региональные центры, создаваемые по модели «Сириуса», спортивные федерации, образовательные учреждения в области искусства, университеты, научно-исследовательские институты и индустриальные партнеры Центра.

Неделя после майских выходных в Туве отличалась низким индексом самоизоляции. В итоге за несколько дней количество заражённых коронавирусом увеличилось почти в три раза и продолжает расти. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол .

Смягчение ограничительных мер совсем не означает, что пришло время расслабиться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба Бурятии, об этом заявил в очередном обращении к жителям главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев .

У омских выпускников 22 мая (при пятидневной учебной неделе) и 23 мая (при шестидневной учебной неделе) проходят последние звонки. Как сообщили в областном правительстве, в связи с ограничительными мероприятиями, введёнными из-за коронавируса, мероприятия проводятся в онлайн-формате.

Новый проект «Другая сцена» откроет 26 мая Александринский театр с премьеры онлайн-перформанса «Драма на шоссэ» по сюжету Бориса Акунина , сообщил руководитель театра Валерий Фокин 21 апреля на презентации проекта в интернете.

В России большинству работающих удалённо граждан (86%) не требуется психолог. При этом 7% нуждаются в помощи специалиста.

Об этом: Продажу билетов в театры в РФ планируют возобновить 1 августа

Согласно подготовленной Министерством культуры РФ «дорожной карте» по выходу российских театров из-под ограничительных мер карантинного характера, связанных с пандемией коронавируса, предполагается, что продажа билетов в театры будет возобновлена в России с 1 августа текущего года. Об этом 22 мая рассказал замглавы Минкультуры РФ статс-секретарь Алла Манилова , её слова приводят «Известия».

Подробности в материале: На Среднем Урале рассмотрят законопроект о «часах тишины »

Предлагается ввести «часы тишины» с 13:00 до 15:00 по местному времени, а за нарушение тишины ввести административную ответственность. По словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной , об этом просят представители разных слоёв населения.

Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о штрафах за шум в дневные часы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа власти.

Церемония объявления лауреатов VIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится 31 мая впервые в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

Новый онлайн-фестиваль российского кино «Большой экран» объявили российская сеть кинотеатров «Мираж Синема» и продюсерский центр Potential. Объявление размещено на страницах сети кинотеатров в соцсетях.

Подробности в материале: В Казани у речного порта разогнали массовую вечеринку

В Казани в вечернее время 21 мая на парковке у речного порта молодежь устроила вечеринку.

Подробности в материале: В Ростове-на-Дону из автобусов выгонят пассажиров без масок

В Ростове-на-Дону из автобусов выгонят пассажиров, игнорирующих масочный режим, а также накажут водителей.

Читайте также: Роскачество напомнило о скрытых угрозах пиратских фильмов в сети

В организации отметили, что каждый год пользователи посещают пиратские сайты с фильмами более 300 млрд раз, при этом Россия находится в лидерах по этому показателю.

Утечка личных данных, заражение компьютера вирусами и иные негативные последствия грозят пользователям, которые пользуются пиратскими интернет-ресурсами для просмотра фильмов и сериалов. Об этом говорится в опубликованном 22 мая сообщении Роскачества.

Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва напомнила главе государства, что пригласительный этап Всероссийской олимпиады стартовал в апреле. Попробовать свои силы в решении нестандартных задач предложили школьникам 4−10 классов из любого субъекта Российской Федерации. Олимпиада включает 6 дисциплин, приоритетных для Стратегии научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия.

Сотрудники образовательного центра «Сириус » сообщают подробности с совещания, которое президент России Владимир Путин посвятил накануне, 21 мая, вопросам системы образования в условиях COVID-19. Речь идёт об онлайн-платформе на которой в настоящее время проходит пригласительный этап Всероссийской олимпиады : 400 тысяч школьников смогли попробовать себя в решении интересных и сложных задач.

По данным НАФИ, в России в режиме самоизоляции большинство граждан (72%) занимаются домашними делами.

Множество противоречащих друг другу заявлений правительственных чиновников только усугубляет и без того плачевное психологическое здоровье населения, подрывая доверие к власти. Одни говорят, что вакцина может появиться только в конце года, а Попова уже говорит о ней как о свершившемся факте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Почти месяц назад прославленная российская студия анимации «Союзмультфильм» запустила онлайн-марафон короткометражных фильмов. Как сообщает пресс-служба, на «Союзмульткарантине», как назвали организаторы акцию из-за введенного режима самоизоляции, за месяц побывало более трехсот тысяч человек.

Онлайн-встреча с заслуженной артисткой России Марией Мироновой состоится в рамках проекта «Бабушка.Онлайн» 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного народного фронта.

Сегодня передовые страны мира, среди которых Китай, Южная Корея, Япония, ведущие страны ЕС, США и Россия включись в гонку по скорейшей разработке и испытанию новой и очень долгожданной вакцины против коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода .

Читайте также: В Татарии с обочин дорог собрали свыше 500 тонн мусора

С 1 апреля текущего года в рамках санитарно-экологического двухмесячника с обочин автомобильных и железнодорожных дорог регионального и федерального значения на территории Татарии собрали свыше 500 тонн твердых бытовых отходов.

Можно с уверенностью сказать, что московская мэрия со своими задачами справилась. Конечно, режим самоизоляции — это вряд ли комфортная жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев .

Об этом: Жители Башкирии стали чаще брать ипотечные кредиты

По итогам января — апреля текущего года число ипотечных сделок в Башкирии увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в апреле записей об ипотеке было зарегистрировано значительно меньше, чем в марте — на 25,7%. Этот факт в управлении связывают с действующим в апреле режимом самоизоляции.

Читайте также: С июля возобновятся прямые рейсы из Саратова в Симферополь

Авиаперевозчик NordWind открыл продажу билетов на прямые рейсы до Симферополя из международного аэропорта «Гагарин» в Саратове.

На конец мая смертность в России от COVID-19 ниже среднемирового показателя в 7,5 раза, но расслабляться рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода .

Об этом: Под Брянском мошенники для диагностики коронавируса применили массаж

35 тысяч рублей пропали из дома пенсионерки в Новозыбковском районе Брянской области. Деньги исчезли после «медработников», которые для диагностики коронавируса сделали женщине массаж, сообщили 22 мая в региональном УМВД.

В Башкирии более чем на треть в январе-апреле текущего года сократилось число заключенных договоров на участие в долевом строительстве жилья.

Читайте также: В Казани к новому учебному году отремонтируют старейшую спортшколу

В Авиастроительном районе Казани продолжается капитальный ремонт спортивной школы «Мотор», который начали с февраля и планируют завершить к началу учебного года.

Смягчение ограничений по коронавирусу в Москве может восприниматься лишь как пробный шаг, по результатам которого, если ситуация не ухудшится, будут сделаны следующие, заявил корреспонденту ИА REGNUM Коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

Подробности в материале: В Подмосковье за день выявили 10 случаев нарушения режима самоизоляции

В Подмосковье за день выявили 10 фактов нарушения режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

13:59 22.05.2020

В Московской области прекратили оформлять цифровые пропуска посредством СМС-сообщений. Об этом сообщается на портале госуслуг Подмосковья.

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Теперь оформить цифровой пропуск для перемещения по региону можно через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и на едином портале госуслуг. Напомним, режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая 2020 года. Также в области действует так называемый «масочный режим».

Подробности в материале: В Подмосковье прекратили оформлять цифровые пропуска по СМС

14:12 22.05.2020 В любом демократическом обществе и государстве жизнь и здоровье его граждан представляет наивысшую ценность. В современных условиях, в период пандемии коронавируса, особенно на ее пике, абсолютно точно было корректным и своевременным решение о переносе голосований по выборам и референдумам, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова. Читайте подробнее: Ценность государства — здоровье граждан: залог безопасных выборов

14:29 22.05.2020 Постепенное смягчение мер самоизоляции в Москве, несомненно, повысит экономическую активность по всем секторам экономики по сравнению с апрелем, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Читайте подробнее: Важно выйти на докризисный уровень: о смягчении самоизоляции в Москве

14:37 22.05.2020 Ретроспективу детских фильмов советского режиссера Александра Птушко, посвященную 120-летию со дня его рождения, представили департамент культуры Москвы и «Москино». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Читайте подробнее: Советские фильмы по русским сказкам выложили в сети

14:40 22.05.2020 Более 20% жителей России признались, что никогда не пользовались интернетом. Однако около 70% заходили в Сеть за минувшие сутки, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». Об этом: Каждый пятый житель РФ никогда не пользовался интернетом

15:11 22.05.2020 В Москве пройдёт первое в истории заседание законодательного собрания столицы в режиме онлайн. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. По его словам, пробное тестирование заседание уже прошло. А перед этим аналогичные имитации заседания с голосованием и выступлением были проведены с каждым из депутатских объединений столичной думы. Об этом: Председатель Мосгордумы анонсировал первое в истории онлайн-заседание

15:22 22.05.2020 Проект прославленной Третьяковской галереи, названный броско онлайн-экскурсия «Третьяковка со Шнуром», посмотрели 700 тысяч человек. Этой информацией поделалась генеральный директор музея Зельфира Трегубова на конференции «Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?». Как известно, суть выставочной новации заключалось в том, что известный искусствовед Зельфира Трегулова показывает знаменитые полотна русской живописи эпатажному музыканту, поэту, художнику и общественному деятелю Сергею Шнурову. Вместе они обсуждают картины, творчество мастеров, их жизненный путь. Читайте подробнее: «Третьяковка со Шнуром»: проект посмотрели 700 тысяч человек

15:23 22.05.2020 Первое заседание Московской городской думы в режиме онлайн состоится 27 мая. Об этом журналистам рассказал председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников. Ранее Шапошников сообщил, что мероприятие будет проходить при помощи программы ВКС «Майнд». Пробное заседание уже было проведено. Читайте подробнее: Первое онлайн-заседание Мосгордумы пройдёт 27 мая

15:32 22.05.2020 В Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова идут репетиции трех премьерных спектаклей. Фрагменты репетиций доступны поклонникам театра. Подробности в материале: Чувашский театр открыл доступ к онлайн-репетициям премьер

15:36 22.05.2020 Определены даты окончания учебного года и вручения школьных аттестатов в Белгородской области. Праздники последних звонков региональный департамент образования рекомендует провести в онлайн-формате. Об этом на брифинге 22 мая рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Валентина Музыка. Читайте также: В Белгородской области определились с датами вручения школьных аттестатов

15:41 22.05.2020 Никто не знал, как в реальности будет развиваться эпидемия коронавируса и как скоро она закончится. Для бизнеса пандемия во многом оказалась шоком, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Национального союза экспортеров Илья Семин. Читайте подробнее: Пандемия повергла бизнес в шок: меры поддержки дорабатываются «с колёс»

15:48 22.05.2020 Сотрудники МВД Саратовской области 22 мая провели рейд по выявлению нарушителей масочного режима среди продавцов и покупателей на Сенном рынке. Среди покупателей-нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Об этом: Саратовский митрополит оказался в числе нарушителей масочного режима

15:52 22.05.2020 Более 100 млн просмотров на официальном канале музыкального конкурса «Евровидение» в YouTube набрал клип Uno российской группы Little Big. Об этом сообщили организаторы на сайте конкурса. Читайте подробнее: Клип группы Little Big на песню Uno набрал более 100 млн просмотров

16:28 22.05.2020 400 тысяч школьников из всех регионов объединил пригласительный этап Всероссийской олимпиады в «Сириусе». Источник: sochisirius.ru

16:41 22.05.2020 Один из самых популярных и масштабных фестивалей в России — форум социальной сети «ВКонтакте» VK Fest, который традиционно проводился в Санкт-Петербурге, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, прошел в сети. Однако по заверению организаторов, востребованности от этого он не потерял — выступления и встречи в рамках проекта посмотрели 41 миллион человек из 203 стран мира, причем, в этом году присоединились пользователи даже из таких далеких стран как Новая Зеландия, Таиланд, Ямайки и Северная Корея. Об этом: Фестиваль VK Fest собрал в онлайне 41 миллион человек

16:52 22.05.2020 На Ямале около восьми тысяч учеников начальных 22 мая вышли на каникулы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Ученики четвёртых классов из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу попрощались с первыми учительницами в режиме онлайн. Ученики среднего звена и старшеклассники продолжат обучение до 29 мая. Для них также будут организованы дистанционные последние звонки. В соцсетях планируются прощальные челленджи и фотофлешмобы. Читайте подробнее: На Ямале ученики начальных классов ушли на каникулы

16:57 22.05.2020 С 25 мая департамент городского имущества Москвы планирует возобновить прием заявлений на оказание государственных услуг в стандартной, а не цифровой форме. Об этом сообщается на официальной странице ведомства. Помимо этого, в очной форме будет производиться выдача ответов по ранее поданным обращениям граждан. Прием посетителей в службе одного окна по другим вопросам, включая обращения и очные консультации, пока проводиться не будет. При этом все посетители должны пройти предварительную запись на приём. Подробности в материале: Департамент имущества Москвы возобновляет приём посетителей

17:09 22.05.2020 Скандал с президентскими выплатами медикам за работу с коронавирусом и объявленная главой государства поддержка семей с детьми весьма схожи. В обеих ситуациях очень достойный, человечный посыл Владимира Путина искажается в процессе реализации этой поддержки. Почему чиновники, слушая слова главы государства, которые буквально пропитаны заботой о семье, необходимостью решения демографических проблем, палиться палец не ударили, чтобы хотя бы найти время посетить роддом и лично поздравить мать, родившую семь — восемь детей? Почему так необходимую и очень своевременную президент кую выплату семьям с детьми, невозможно получить из постоянно зависающего портала Госуслуг? Какого рода поддержка ещё необходима? Об этом и многом другом ИА REGNUM поговорил с отцом восьмерых детей, членом Общественной палаты РФ Павлом Пожигайло. Об этом: Нужны и рыба, и удочка: о поддержке семей с детьми в России

17:18 22.05.2020 24 мая поклонникам театрального искусства представиться редкая возможность посмотреть спектакль Театра Наций «Калигула» в постановке знаменитого литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса. Роль римского диктора и поэта блестяще исполняет актер и художественный руководитель театра Евгений Миронов. Эта работа была удостоена театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль в драме». Читайте подробнее: Театра Наций представит «Калигулу» с Евгением Мироновым в главной роли

17:22 22.05.2020 В Пензенской области, по предварительным данным, открытие пляжного сезона ожидается не раньше 15 июня. Об этом: В Пензенской области пляжный сезон откроют не ранее 15 июня

17:23 22.05.2020 Председатель исполкома регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия» в Астраханской области, военный врач Сергей Кодюшев считает, что статистика смертей от коронавируса не влияет на ослабление карантинных мероприятий. Читайте также: Количество умерших и жесткость карантинных мер нельзя смешивать

17:26 22.05.2020 Режим самоизоляции в Москве необходимо продлить. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации с распространением коронавируса в России. «Необходимо продолжить проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, масочному режиму по отношению к гражданам. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее», — заявил Собянин. Читайте также: Собянин объяснил, зачем Москве и дальше нужны строгие меры самоизоляции

17:50 22.05.2020 Мариинский театр в знак благодарности запускает марафон трансляций для медицинских работников. Им покажут записи лучших концертов и спектаклей. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба театра. Читайте подробнее: Мариинский театр покажет медикам свои лучшие спектакли и концерты

18:02 22.05.2020 По предварительным данным, каждый седьмой житель Москвы имеет антитела к коронавирусу. Об этом 22 мая заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Речь идет о тестах на антитела к коронавирусу, которые провели в столице. Предварительные данные показали, что каждый седьмой житель Москвы мог либо переболеть COVID-2019, либо быть бессимптомным носителем коронавируса. Подробности в материале: У каждого седьмого жителя Москвы находят иммунитет к коронавирусу

18:41 22.05.2020 Деннис Хаджикадунич вернулся в Ростов-на-Дону. Фото: fc-rostov.ru

04:30 23.05.2020 Режим всеобщей самоизоляции, ранее введенный в Самарской области из-за угрозы нового коронавируса, продлен до 31 мая включительно решением губернатора региона Дмитрия Азарова, 22 мая сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Самарской области продлили до конца мая ограничения по коронавирусу

12:48 23.05.2020 24 мая Московский Художественный академический театр им. М. Горького представит на своем YouTube-канале, а также в социальных сетях онлайн-программу «Бог сохраняет все, особенно — слова». Проект приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и 80-летию выдающегося российского поэта Иосифа Бродского. Собственно, для названия программы и были выбрана строчка Бродского из стихотворения «На столетие Анны Ахматовой». Подробности в материале: «Бог сохраняет все, особенно — слова»: онлайн-программа МХАТ

12:59 23.05.2020 Всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020» состоится в формате онлайн 25 мая, сообщили в Министерстве просвещения РФ. Подробности в материале: Названа дата проведения всероссийского последнего онлайн-звонка

13:41 23.05.2020 Участие в онлайн-концерте, который будет проведен в поддержку волонтеров общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, оказывающих в России поддержку в условиях пандемии врачам, пожилым людям, многодетным семьям и маломобильным гражданам, примут российские артисты. Об этом 23 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Об этом: Артисты проведут онлайн-концерт в поддержку волонтёров акции #МыВместе

13:59 23.05.2020 Как найти в себе силы пережить столь длительную изоляцию и подготовить себя к выходу из нее? Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, профессор Виктор Макаров: «Скоро у всех нас будет праздник — будем выходить из самоизоляции. Здесь важно понимать, что самозоляция произошла не по медицинским показаниям, а по социальным. Если бы мы не были самоизолированы, медицинские службы просто не смогли бы справиться с таким притоком пациентов. Важно понимать, что завершение самоизоляции — это не возвращение к той жизни, который мы жили. Это — не дальние путешествия бесконечные, не пребывание в аудиториях с большим скоплением людей — все будет постепенно». Читайте подробнее: Психотерапевт Виктор Макаров: «Скоро у всех нас будет праздник»

14:46 23.05.2020 23 мая известный российский музыкант Владимир Пресняков в рамках проекта «Шоу ON!» на платформе Okko даст большой онлайн-концерт. Об этом сообщает портал InterMedia. Об этом: Владимир Пресняков даст большой онлайн-концерт

19:25 23.05.2020 31 мая состоится благотворительный музыкальный онлайн-марафон «Редкие виды» в поддержку независимых книжных магазинов. Инициаторами и организаторами акции выступили петербургские магазины. «Все свободны» и «Порядок слов», «Маршак» из Москвы, «Пиотровский» из Екатеринбурга и «Смена» из Казани. Об этом сообщает «Российская газета». Проявить солидарность с устроителями решили такие известные музыканты, поэты актеры, как Борис Гребенщиков, Найк Борзов, Рената Литвинова, Алексей Паперный, Арсений Креститель, Вера Полозкова, группы «Хадн дадн», «Позоры», «Увула», «Спасибо», «Шумные и угрожающие выходки, Sirotkin и многие другие. Об этом: «Редкие виды»: музыкальный марафон в поддержку книжных магазинов

23:04 23.05.2020 Занятия любимым делом могут помочь справиться с негативным влиянием самоизоляции на психическое состояние в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Российский космонавт с борта МКС дал совет, как справиться с самоизоляцией

08:21 24.05.2020 Поиск образовательных услуг, предоставляемых автошколами онлайн, вырос за период ограничительных мер самоизоляции, которые связаны с пандемией коронавируса, в городах России с населением более миллиона человек на 69%. Об этом свидетельствует данные опроса сервиса 2ГИС, 24 мая приводимые RT. Читайте подробнее: В России за время самоизоляции вырос спрос на онлайн-обучение в автошколах

10:04 24.05.2020 Несмотря на очевидную опасность заражения коронавирусом, люди повсеместно продолжают нарушать карантинные правила. Причём это происходит не только в России — во всём мире находятся те, кто игнорируют угрозу заражения COVID-19 себя и своих близких. В интервью корреспонденту ИА REGNUMврач психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, член исполнительного совета Международной ассоциации когнитивной психотерапии, член Международного консультативного комитета института Дмитрий Ковпакдетально, буквально по полочкам разложил наше поведение в период изоляции и пояснил, что мы чувствуем. Читайте также: Игры разума: почему люди игнорируют угрозу COVID-19?

11:21 24.05.2020 24 мая, в день 80-летия выдающегося российского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, поклонники его таланта могут виртуально посетить музей поэта в Санкт-Петербурге «Полторы комнаты». Читайте также: Музей поэта Бродского в Петербурге «Полторы комнаты» откроют виртуально

11:33 24.05.2020 24 мая, в ознаменование 80-летия выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, состоится музыкальный онлайн-марафон «Не выходи из комнаты». Известные российские исполнители и группы, среди которых такие звезды сцены, как лидер группы «Сплин» Александр Васильев, солистка «Ночных Снайперов» Диана Арбенина, Баста, «25/17», Noize MC, Billy’s Band и другие, исполнят композиции на стихи Иосифа Бродского. Об этом: «Не выходи из комнаты»: музыкальный марафон к юбилею Иосифа Бродского

12:54 24.05.2020 Медиакомпания ivi заявила о завершении работ над комедийным сериалом на злобу дня с симптоматическим названием «Чума». Сюжет шестисерийного проекта, в принципе, драматичен. В замке в окрестностях города Нищбруг на жестком карантине во время чумы, разразившейся якобы в средние века, оказываются несколько жителей во главе с местным Бароном… Об этом: Выходит комедийный «эпидемиологический» сериал «Чума»

14:44 24.05.2020 В Челябинской области начинают ослаблять режим самоизоляции. Губернатор Алексей Текслер решил приступить к первому этапу снятия ограничений, сообщает пресс-служба главы региона. Подробности в материале: В Челябинской области ослабляют режим самоизоляции

16:47 24.05.2020 Группа «Несчастный случай» выступила застрельщиком нового музыкального марафона «Сейчастушки», в ходе которого известные музыканты и поэты споют частушки про коронавирус, карантин и нашу жизнь в режиме самоизоляции. На первом онлайн-концерте, кроме самой группы «Несчастный случай» и ее лидера Алексей Кортнева, карантинные частушки исполнили Андрей Макаревич, Алена Свиридова, Владимир Шахрин и другие. Читайте также: Музыканты объявили частушечный марафон о коронавирусе и карантине

06:30 25.05.2020 Республика Алтай переходит к первому этапу снятия ограничительных мер, принятых в связи с угрозой коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение было принято с учётом эпидемиологической ситуации. На первом этапе жителям разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения мер профилактики. Об этом: На Алтае переходят к первому этапу снятия ограничений

07:24 25.05.2020 В Ульяновской области 26 мая начнётся интернет-трансляция фильмов в рамках международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Программа «Смотрим дома» продлится по 30 мая. Подробности в материале: Международный кинофестиваль в Ульяновской области пройдёт в онлайн-режиме

08:44 25.05.2020 В Татарии въезжающих граждан из других регионов освободили от обязательной 14-дневной изоляции. Подробности в материале: Въезжающих в Татарию освободили от двухнедельного карантина

08:49 25.05.2020 Употребление крепкого алкоголя не защищает от заболевания коронавирусной инфекцией, такое предположение является опасным мифом. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Роспотребнадзора, ссылаясь на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом: Роспотребнадзор: «лечение» COVID-19 алкоголем — опасный миф

08:53 25.05.2020 В России каждая пятая компания (21%), где сотрудники работают дистанционно, продлит этот режим после снятия карантина. Об этом: Каждая пятая компания продлит «удалёнку» после карантина

08:58 25.05.2020 Более 10 тыс. рейдов провели на водоёмах сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе министерства. Читайте также: МЧС России провело более 10 тыс. рейдов на водоёмах с начала апреля

09:07 25.05.2020 К всероссийскому проекту «Тележка добра», в рамках которого покупатели могут пожертвовать купленные в магазинах продукты и положить их в специально установленные продуктовые тележки, в Ханты-Мансийске присоединились семь продуктовых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом: В Югре магазины присоединились к проекту «Тележка добра»

09:40 25.05.2020 Более 20 сайтов, содержащих недостоверные сведения об изготовлении цифровых пропусков, заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом 25 мая пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Читайте подробнее: В РФ заблокированы 20 фальшивых сайтов по оформлению цифровых пропусков

09:50 25.05.2020 Студенты Казанского федерального университета разработали уникальное приложение для владельцев собак. Приложение будет полезно при поиске новых площадок для выгула собак, организации совместных прогулок, ветклиник, зоомагазинов, объявлений с мероприятиями и другой информации. Подробности в материале: Студенты Казанского университета создали приложение для владельцев собак

09:53 25.05.2020 В Пермском крае мероприятия, посвященные последнему звонку для выпускников школ, проходит 25 мая в режиме онлайн на площадке социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба мэрии Перми. Право дать последний звонок для всех выпускников Пермского края предоставлено победителю регионального этапа «Ученик года 2020», учащемуся 11 класса общеобразовательной школы поселка Пашия Горнозаводского района Хусану Акулову. «Хочется, чтобы мы объединились и отпраздновали окончание учебного года, несмотря на расстояние. Ещё полгода назад люди считали странным выпускные Японии в популярной компьютерной игре, а сегодня — это наша реальность», — отметил он. Читайте также: В Прикамье последний звонок для выпускников школ проходит в режиме онлайн

10:05 25.05.2020 Заседания комиссий Московской городской думы (МГД) даже очно будут проходить в особом режиме. Об этом 25 мая на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы заявила её председатель Людмила Гусева («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM. В самом начале мероприятия Гусева призвала депутатов соблюдать меры самоизоляции. Произошло это после того, как переболевший COVID-19 депутат МГД Михаил Тимонов («Справедливая Россия») попытался поздороваться с коллегами рукопожатием. «Какие руки, куда протягиваем? Я понимаю, что коллега Тимонов переболел», — возмутилась председатель комиссии. Подробности в материале: «Куда протягиваем?» — в Мосгордуме одёрнули переболевшего COVID-19 депутата

10:05 25.05.2020 В Пермском крае в День пограничника, 28 мая, запрещена розничная продажа алкоголя. Нарушителей ждет штраф до 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Пермская краевая общественная организация «Союз пограничников Прикамья» предложила заменить традиционное празднование Дня пограничника онлайн-встречами с боевыми товарищами и отметить профессиональный праздник в кругу семьи. «В этих условиях сейчас живёт вся страна, и даже в День Победы 9 мая 2020 года не было традиционных памятных мероприятий. Призываем отметить нынешний праздник в кругу семьи и друзей, оставаясь дома», — сказали в общественной организации. Об этом: В Прикамье призвали отметить День пограничника с учётом режима самоизоляции

10:21 25.05.2020 Доходы бюджета Москвы могут существенно сократиться. Об этом 25 мая заявил депутат Московской городской думы Олег Шереметьев на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Комментируя повестку заседания комиссии, депутат отметил, что рассматриваемые вопросы не являются первостепенными. Намного важнее было бы рассмотреть поправки в бюджет столицы, которые неизбежно придётся вносить. Ведь доходы столицы из-за экономического кризиса могут кратно упасть. Подробности в материале: Депутат Мосгордумы заявил об угрозе резкого падения доходов столицы

10:26 25.05.2020 Более тысячи масок сшила и бесплатно раздала нуждающимся студентка учебного заведения в Самаре. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, Александра Хохлова, которая учится на фельдшера скорой помощи, каждый день отшивает порядка ста масок. А всего за два месяца она отшила и раздала бесплатно около одной тысячи масок. Эти средства индивидуальной защиты у нее заказывают через социальную сеть. Об этом: Студентка в Самаре сшила и бесплатно раздала около тысячи защитных масок

10:36 25.05.2020 У учеников с пятого по восьмой классы, а также у десятых классов в Омской области начинается последняя учебная неделя. Об этом: В Омской области завершается учебный год

10:58 25.05.2020 В период пандемии коронавируса в Мордовии в акции #МыВместе участвуют студенческие отряды, сообщил руководитель мордовского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» Алексей Нагин. Его слова приводит пресс-служба конкурса «Лидеры России. Политика», участником которого он является. Об этом: В Мордовии к акции #МыВместе присоединились студенческие отряды

11:03 25.05.2020 В многоквартирном доме с одним подъездом в Набережных Челнах выявили три очага заражения коронавирусом. Читайте также: В Набережных Челнах в одном доме обнаружили три очага коронавируса

11:23 25.05.2020 Цикл видеоэкскурсий по новой экспозиции, рассказывающей о жизни города во время Великой Отечественной войны, в период карантина организовал Хвалынский краеведческий музей Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе акции #МыВместе. Читайте подробнее: В Хвалынске организовали видеоэкскурсию о жизни во время войны

11:30 25.05.2020 Переболевший COVID-19 депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») дважды становился донором плазмы, которая позволяет излечить пациентов с коронавирусом. Об этом он 25 мая лично заявил на на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Началось с того, что Тимонов, чтобы удобнее было задать вопрос, спустил маску на подбородок. Председатель комиссии Людмила Гусева («Единая Россия») обратила на этот внимание, попросив надеть маску так, чтобы она покрывала лицо до носа. Читайте подробнее: Депутат Мосгордумы сдал плазму крови для больных COVID-19

11:59 25.05.2020 Масочный режим. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12:05 25.05.2020 Министерство труда РФ поддерживает урегулирование спорных вопросов при организации работы на «удалёнке», сообщили 25 мая в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: Минтруд РФ поддержал урегулирование спорных вопросов на «удалёнке»

12:09 25.05.2020 В Ростовской области более 57 тыс. выпускников простятся со школьной скамьёй в режиме онлайн, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Об этом: 57 тыс. ростовских выпускников простятся со школой в режиме онлайн

12:11 25.05.2020 Пандемия коронавируса внесли коррективы в проведение «Последнего звонка» в российских школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, традиционное мероприятие в городе прошло в онлайн формате. В этом году в столице Горного Алтая школу завершают 509 выпускников. Ещё 886 учеников заканчивают 9 класс. Читайте подробнее: Для 509 выпускников Горно-Алтайска «последний звонок» прозвенел онлайн

12:54 25.05.2020 В Трудовом Кодексе РФ следует прописать возможность работников на временное или частичное исполнение обязанностей в дистанционном режиме. Соответствующие поправки в федеральное законодательство были поддержаны на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Согласно проекту, предлагается закрепить правила временного дистанционного труда, в то время как сейчас законодательство регулирует этот вид деятельности исполняемый лишь на постоянной основе. «Временное или частичное выполнение работником своей работы в дистанционной форме не подпадает и под категорию надомной работы (ввиду обязанности выполнять свою работу исключительно лично и отсутствия трудового договора о работе на дому), не является переводом (который предполагает изменение трудовой функции и (или) структурного подразделения, а также перевод в другую местность)», — отмечают авторы проекта федерального закона. Читайте подробнее: Трудовой кодекс РФ предложили дополнить правилами дистанционной работы

12:56 25.05.2020 Детские сады Саратова 25 мая приняли 1183 ребенка. На территории города 78 дошкольных учреждений открыли 131 дежурную группу. Читайте подробнее: В Саратове в детсады привели около 1,2 тысяч детей

12:59 25.05.2020 Итоги учебного года 2019/2020, особенно четвёртой четверти, проанализируют в профильных ведомствах Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров 25 мая на оперативном совещании поручил представить предложения и в случае осенней волны коронавируса быть готовыми снова начать дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации региона. Читайте подробнее: В Волгоградской области не исключают онлайн-обучение в школах в новом году

13:24 25.05.2020 Специалисты Росархива готовят к публикации новые рассекреченные документы о преступлениях нацистов на территории СССР. Об этом сообщил 25 мая глава Росархива Андрей Артизов на расширенном заседании Совета фонда «История Отечества». Читайте подробнее: Росархив в июне представит новые свидетельства преступлений нацистов в СССР

13:31 25.05.2020 Из охвативший мир эпидемии коронавируса необходимо сделать несколько важных уроков, чтобы в будущем не проиграть схватку с информационным SARS-CoV-2 или какой-то другой заразой. Если не начать обучение правилам информационной гигиены, в дальнейшем ситуация может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, уверен председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. В интервью информационному ИА REGNUM он пояснил, почему информационный вирус страшнее, чем любое заболевание, какую новую волну фейков о коронавирусе запустили мошенники, почему важно пересмотреть вопросы школьного обучения и разработать новый национальный проект. Подробности в материале: Страшнее, чем COVID-19: чем ответим мошенникам?

13:32 25.05.2020 Виртуальные совместные гастроли начнут 26 мая Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского театра. Читайте также: Театры Санкт-Петербурга и Иркутска проведут виртуальные гастроли

13:46 25.05.2020 Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил четыре тысячи 11-классников и девять тысяч 9-классников региона с последним звонком. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит нетрадиционно — в режиме онлайн, сообщает пресс-служба главы региона. Об этом: В Курганской области 11 тысяч выпускников попрощались со школой онлайн

13:56 25.05.2020 Красноярску исполняется 392 года. Как сообщили в мэрии города, Красноярск отпразднует свой день рождения 19 июня без массовых мероприятий. По словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, праздник пройдёт без массового скопления горожан. План дистанционных и онлайн-мероприятий уже разработан. Читайте также: В Красноярске День города отпразднуют без массовых мероприятий

14:05 25.05.2020 Добровольцы и волонтеры всегда были и, безусловно, останутся после снятия карантина. Есть масса дел, которые лучше них никто не сделает, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «МолодежкиОНФ» Игорь Кастюкевич. Читайте также: Любая помощь важна в любые времена: волонтёры на передовой

14:06 25.05.2020 Тува на четыре недели отстаёт по развитию эпидемии от остальной России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил первый замглавы Александр Брокерт, временно исполняющий обязанности руководителя республики. «Когда в той же Москве был пик заболеваемости, у нас ситуация была относительно благополучной. Это значит, что послабления в режиме, которые вводятся по стране, для нас тоже наступят с 4-недельным опозданием», — отметил он. Читайте подробнее: Тува снимет ограничения на четыре недели позже других регионов

14:09 25.05.2020 На территории Саратовской области жители не смогут приобрести алкогольные напитки в дни «Последнего звонка» — 29 мая и защиты детей — 1 июня. Об этом: В Саратовской области на два дня запретят торговлю алкоголем

14:28 25.05.2020 В Петербурге скорректировали график включения уличных громкоговорителей, оповещающих граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Это сделано с учетом пожеланий родителей маленьких детей. Подробности в материале: В Петербурге график оповещений о самоизоляции изменили из-за детей

14:29 25.05.2020 Скорейший выход из кризиса и активизация экономической жизни сейчас актуальны и необходимы. При этом меры по профилактике распространения коронвирусной инфекции должны продолжаться и после выхода из самоизоляции. заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Подробности в материале: Своевременные и адресные: новые меры поддержи семей с детьми

14:35 25.05.2020 Самоизоляция привела к резкому снижению двигательной активности детей и существенному увеличению статической нагрузки. Дети проводят большую часть дня сидя перед экраном компьютера или лежа с планшетом или смартфоном в руках. Даже короткий период снижения двигательной активности в сочетании с увеличением статической нагрузки может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Мы все оказались не готовы к «остановке на бегу», детям пришлось ещё сложнее. Самоизоляция изменила условия жизни и обучения, ограничила контакты и практически лишила детей возможности активно двигаться. Как сохранить здоровье ребёнка и с пользой провести летные каникулы? На вопросы корреспондента ИА REGNUM ответила директор Института возрастной физиологии РАО Марианна Безруких. Читайте также: Время «лентяев»: как провести летние каникулы с пользой?

14:51 25.05.2020 35 детей из приёмных семей Армавира Краснодарского края, а также 20 приёмных родителей, приняли участие в проекте «Мир профессий глазами ребёнка», который реализует автономная некоммерческая организация социально-образовательный центр «Виктория». Читайте также: На Кубани для детей из приёмных семей проводят онлайн-профориентацию

14:53 25.05.2020 Сельхозпроизводители Пензенской области планируют собрать в текущем году не менее 2,3 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн сахарной свеклы и 600 тыс. тонн масличных культур. Читайте также: Пензенские аграрии рассчитывают собрать 2,3 млн тонн зерна

15:17 25.05.2020 Места массового скопления людей, которые не соблюдают необходимую дистанцию, обнаруживают беспилотники в Самаре. Об этом сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации города Виталий Шишкин, 25 мая передает пресс-служба городской администрации. По его словам, беспилотники курсируют над городом и оперативно передают информацию о нарушениях режима повышенной готовности сотрудникам оперативных служб. Они уже показали свою эффективность. Поэтому такой способ мониторинга на улицах города будет применяться на все время действия режима повышенной готовности. Об этом: Нарушителей режима самоизоляции в Самаре выявляют беспилотники

15:29 25.05.2020 И потребители, и бизнес в Москве как глотка свежего воздуха ждут момента снятия ограничительных мер и возвращения к нормальной жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Читайте также: Глоток свежего воздуха: снятие ограничений по самоизоляции

16:20 25.05.2020 Охраняемые заповедные территории планируется открыть в конце июня. Об этом журналистам во время акции «Сад памяти» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. «Я думаю, что конец июня, скорее всего. Здесь главное не сорваться и не торопиться», — сказал Кобылкин. По его словам, сегодня в привычках людей «многое поменялось». Кобылкин отметил, что в 2020 году спрос на внутренний туризм будет лишь расти, поэтому открывать нацпарки нужно будет постепенно.

16:20 25.05.2020 Дистанционное образование. donland.ru

16:20 25.05.2020 27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. Именно в этот день 225 лет назад императрица Екатерина II одобрила проект создания Императорской публичной библиотеки. А сам праздник был установлен указом президента России в 1995 году. Российская государственная детская библиотека подготовила к этому профессиональному празднику обширную и интересную программу для своих читателей. Об этом сообщает пресс-служба РГДБ. Подробности в материале: РГДБ подготовила программу к Общероссийскому дню библиотек

17:17 25.05.2020 Разрешение посещать приюты для бездомных животных до 15 волонтерам в день — мера оправданная, но недостаточная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила основатель фонда благотворительной помощи бездомных животных «Котодетки» Анна Белоусова. Комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить посещать приюты волонтерам, зоозащитник отметила, что ограничение на посещение максимум 15 волонтеров в день — не позволит всеобъемлюще ухаживать за животными. Также она отметила, что оформление двух пропусков — излишняя мера. Подробности в материале: Мало, но лучше, чем ничего — зоозащитник оценила решение Собянина

17:17 25.05.2020 В Ингушетии 25 мая выпускники попрощались со школой. Для них прозвучал традиционный последний звонок. Однако в нарушение традиции он впервые прошел в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Подробности в материале: В Ингушетии прошел последний звонок в формате онлайн

17:25 25.05.2020 Калужская область впервые выступит в качестве партнёра на фестивале «Интермузей-2020». На объединенном стенде Калужской области развернётся виртуальная интерактивная экспозиция трёх музеев: Калужского музея изобразительных искусств, музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотарёвых» и музея-заповедника «Полотняный Завод». Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, также располагающийся в Калуге, будет представлен на отдельном стенде фестивальной экспозиции. Лейтмотивом коллективного стенда калужан станет тема жизни и сохранения музейных коллекций во время Великой Отечественной войны, созвучная главной теме фестиваля «Интермузей — 2020» — «Хранители мира». Читайте подробнее: Калужская область выступит партнёром фестиваля «Интермузей»

17:46 25.05.2020 25 мая московские суворовцы, как и все выпускники 2020 года, впервые провели последний звонок в онлайн-режиме. Обучение в военном училище завершили 77 молодых людей, большинство собирается поступать в военные академии и высшие училища. Об этом сообщил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров. В виртуальной акции приняли участие выпускники, воспитатели, воспитанники, ветераны Московского (Горьковского) суворовского военного училища, известные спортсмены, родители и представители общественности.

17:55 25.05.2020 4 тыс. 607 выпускников школ Ивановской области намерены сдавать единый государственный экзамен в 2020 году. В их числе — 4 тыс. 220 выпускников текущего года, остальные — выпускники прошлых лет. Подробности в материале: В Ивановской области ЕГЭ намерены сдавать 4,6 тыс. выпускников

17:56 25.05.2020 В столице Татарии в общественном транспорте звучат аудиозаписи с историями о героях войны, имена которых носят улицы и остановки. Социально-образовательный проект «Маршрутами героев» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читайте также: В общественном транспорте Казани проводят проект «Маршрутами героев»

18:00 25.05.2020 Церемония вручения знаков отличия новым почетным гражданам Петербурга, которая обычно проходила 27 мая, не состоится. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в городском парламенте. Читайте подробнее: Знаки почетных граждан Петербурга в День города вручать не будут

18:10 25.05.2020 4 тыс. 607 выпускников школ Ивановской области намерены сдавать единый государственный экзамен в 2020 году. В их числе — 4 тыс. 220 выпускников текущего года, остальные — выпускники прошлых лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в пресс-службе правительства региона. Напомним, что в этом году ЕГЭ смогут сдавать лишь те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

18:40 25.05.2020 В течение апреля и мая при содействии правительства региона в Пензенскую область вернулся из-за границы 61 человек, только с начала мая 35 пензенцев смогли возвратиться в регион. Еще 123 пензенца в 38 странах мира ждут возможности прилететь обратно. Читайте подробнее: В Пензенскую область за два месяца вернулся из-за рубежа 61 человек

18:48 25.05.2020 Известный музыкант и поэт-блоггер Сергей Шнуров выступил совместно с телеведущей и бизнес-леди Тиной Канделаки продюсером комедийного сериала «Чума!». Как объявил Шнуров, новая «эпидемиологическая сага» выйдет в широкий прокат в сети 29 мая. Об этом сообщается на личной странице музыканта в Instagram. Сюжет шестисерийного проекта, в принципе, драматичен. В замке в окрестностях города Нищбруг на жестком карантине во время чумы, разразившейся якобы в средние века, оказываются несколько жителей во главе с местным бароном… Читайте подробнее: Сергей Шнуров объявил о дате премьеры юмористического сериала «Чума»

19:58 25.05.2020 В Челябинске уровень самоизоляции населения установил очередной антирекорд. Днём 25 мая он был на отметке 0,8, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Таковы данные Яндекс-сервиса, показывающего индекс самоизоляции. При этом ранее, 22 мая, уровень был на отметке 0,9. Пока наблюдается тенденция к его снижению.

21:17 25.05.2020 Волонтёр. Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

21:55 25.05.2020 Политико-экономическую составляющую текущего и грядущего экономического кризиса в прошлый четверг, 21 мая 2020 года, обсудили ученые-экономисты из института Нового индустриального развития (ИНИР), Вольного экономического общества (ВЭО) и МГУ. Онлайн сессия проводилась в рамках Московского Академического экономического форума и была организована ИНИР им. С. Ю. Витте при поддержке Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Задача учёных на данной сессии стояла в обсуждении вызовов сегодняшнего кризиса нашему будущему. На сессии много слов было сказано о причинах экономической катастрофы, которая началась ещё до пандемии. Это и подчинение человека одной цели — максимизации прибыли, и поляризация доходов, и концентрация капитала, и рост безработицы, и напряженная социальная атмосфера из-за усугубления несправедливости. Читайте подробнее: Российские марксисты о постпандемическом кризисе в России

05:19 26.05.2020 В условиях самоизоляции предприниматели в Бурятии организовывают несанкционированные коллективные туры в популярные места отдыха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, предложения появляются в социальных сетях. Читайте также: В Бурятии организуют туры под видом «выезда к родственникам»

07:47 26.05.2020 Мэр Казани Ильсур Метшин заявил на совещании в городской администрации 25 мая, что масочно-перчаточный режим в столице продлится как минимум до конца текущего года. Читайте также: Казанский мэр: «масочный» режим сохранится как минимум до конца года

08:29 26.05.2020 По данным ВЦИОМ, летом 2020 года большинство жителей России (61%) проведут отпуск дома, в первую очередь из-за нехватки финансов (36%). Читайте подробнее: Большинство жителей РФ проведут летний отпуск дома

08:47 26.05.2020 Поддержку жителям Воркуты, Костомукши и Оленегорска, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии COVID-19, окажет металлургическая и горнодобывающая компания «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Читайте также: «Северсталь» выделит 7,4 млн рублей на поддержку семей с детьми

09:02 26.05.2020 В Бурятии привлекли к административной ответственности жителя Иволгинского района, который после прибытия из Якутии был помещён в обсерватор в селе Ярцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в республику он прибыл 9 мая. Читайте также: Жителя Бурятии оштрафовали за побег из комнаты в обсерваторе

09:31 26.05.2020 Новости о разработке вакцины от коронавируса снизили число желающих сделать прививку — с 57% до 36%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru. Подробности в материале: В России уменьшилось число желающих сделать прививку от коронавируса

10:03 26.05.2020 Завершение режима самоизоляции — удачный период для попыток решить конфликты и проблемы, назревшие в семье за время долгого пребывания в замкнутом пространстве. Об этом говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России. Об этом: Психологи МЧС советуют обсудить внутри семьи выход из самоизоляции

10:19 26.05.2020 Последний звонок в эти дни звенит в формате онлайн более чем для 430 тысяч школьников Ростовской области. К ученикам с напутственным словом обратился донской губернатор Василий Голубев. «Дорогие юноши и девушки, идите смело вперед, обретайте призвание, ищите, находите, боритесь и побеждайте», — отметил глава региона. Читайте подробнее: Ростовский губернатор: впервые последний звонок раздался во всемирной сети

10:21 26.05.2020 Госсовет Удмуртии утвердил штрафы для организаций республики, которые будут обслуживать клиентов без защитных масок. Об этом: В Удмуртии утвердили штрафы для компаний за обслуживание клиентов без масок

10:24 26.05.2020 Губернатор Петербурга Александр Беглов решил утешить выпускников школ, которые остались без праздника последнего звонка из-за коронавируса. Подробности в материале: Беглов пообещал выпускникам постараться устроить праздник

10:35 26.05.2020 Жители Тюменской области в рамках трёхнедельной акции «Доставка добра» пожертвовали 2 500 килограммов вещей. Всё это будет направлено нуждающимся в социальные центры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе тюменского регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России». Акция «Доставка добра» стартовала в социальных сетях после введения периода самоизоляции граждан. По задумке организаторов акции, тюменцы, вынужденные находиться дома в изоляции, делали генеральную уборку в своих квартирах и, разбирая домашние завалы, не знали, куда деть добротные вещи, которым уже куплена новая замена. Выкидывать жалко, ведь кому-то туфли или свитер из прошлогодней коллекции, или одежда, из которой вырос ребёнок, жизненно необходимы. Отжившая пик популярности техника, старые игрушки, посуда и многое другое из тюменских квартир перекочевали в «Доставку добра». Подробности в материале: Тюменцы за три недели собрали для нуждающихся 2,5 тонн вещей и техники

10:47 26.05.2020 Пермская гордума приняла решение не заслушивать отчет градоначальника Дмитрия Самойлова за 2019 год и перенести доклад на поздний срок, когда депутаты смогут собраться в зале заседаний в очном формате, сообщает пресс-служба гордумы. Перенос отчета связан с тем, что из-за ситуации с коронавирусом не состоялись публичные слушания. Депутаты подчеркнули, что не могут объективно оценить эффективность работы с бюджетом. А без информации о городских финансах и выполнении муниципальных программ доклад мэра будет не полным. Читайте подробнее: Из-за коронавируса в гордума Перми перенесла отчёт мэра за 2019 год

11:16 26.05.2020 Международный органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр», проходящий уже в седьмой раз, в нынешнем году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. Читайте подробнее: Органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» проведут в онлайн-формате

11:35 26.05.2020 Водители Подмосковья с 27 мая для перемещения по Москве должны иметь московский цифровой пропуск, оформить который можно на сайте nedoma.mos.ru. С таким напоминаем к автолюбителям Московской области обратились специалисты Московской административной дорожной инспекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации. К пропуску обязательно должен быть «привязан» корректный номер автомобиля. В случае, если был введен неправильный номер машины, его можно скорректировать. Перед поездкой также необходимо убедиться, что пропуск действителен. Штраф в случае отсутствия пропуска или некорректных сведений в нем в соответствии со ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП составит 5 тыс. рублей. Читайте также: Водителей Подмосковья предупредили о штрафах при въезде в Москву

11:42 26.05.2020 Пандемия коронавируса, к сожалению, породила не только фейки о COVID-19, но и вполне рабочие схемы фишинга—наиболее развитой формы мошенничества в интернете. Как защитить себя от кражи конфиденциальной информации и финансов, корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета по IT Московского отделения «Деловой России», разработчик облачных решений Никита Северинов. Подробности в материале: Коронафишинговая уловка: как не попасться в сети мошенников?

11:48 26.05.2020 Серию концертов в онлайн-формате покажет в июне Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии. Подробности в материале: Калининградская филармония покажет серию онлайн-концертов

12:10 26.05.2020 Режим ограничений и запретов, который из-за коронавируса действует уже почти два месяца, в Петербурге привел к появлению «новых общественных пространств». В отсутствие возможности гулять в закрытых парках и скверах, их временно заменили те места, где раньше практически невозможно было увидеть сидящего или лежащего человека. Теперь же строгие прежде пространства бывшей столицы империи стали местом неформального отдыха, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Посидеть на Дворцовой: из-за пандемии петербуржцы отдыхают на брусчатке

12:15 26.05.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал создать общественный совет по телевидению, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Читайте также: Миронов предложил общественный совет по телевидению для снижения насилия

12:29 26.05.2020 Ученик восьмого класса Ремотненской школы № 2 (Ростовская область) посетит один из матчей футбольного клуба «Ростов». В преддверии Дня защиты детей юный болельщик из многодетной семьи получит в подарок мяч с автографами жёлто-синих. Об этом: Ростовский губернатор пригласил восьмиклассника на «Ростов Арену»

12:31 26.05.2020 Иностранным студентам Пензенского госуниверситета централизованное духовное управление мусульман оказало помощь в виде предоставления продуктов первой необходимости. Читайте также: Духовное управление мусульман помогает пензенским студентам продовольствием

12:33 26.05.2020 Мобильный идентификатор, которым предлагается снабдить российских граждан, будет работать на основе технологии, опробованной в период действия цифровых пропусков. Об этом заявил 26 мая глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в ходе брифинга. «Технология, которая была отработана в рамках цифровых пропусков, позволяет нам рассчитывать, что можно запускать мобильное приложение, которое станет дополнением к существующему бумажному паспорту и позволит в девяти случаях из десяти этот паспорт не доставать», — сказал Шадаев. Подробности в материале: Шадаев: мобильный ID будет работать по принципу цифровых пропусков

12:54 26.05.2020 Новую культурную программу в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons, призывающую зрителей оставаться в период пандемии коронавируса дома, представили в международном культурном проекта «Русские сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Об этом: В проекте «Русские сезоны» покажут новую культурную программу

13:20 26.05.2020 В Петербурге снизилась средняя собираемость оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил 26 мая глава Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Петербуржцы стали накапливать долги за услуги ЖКХ

13:32 26.05.2020 Московские власти не будут полностью отменять штрафы, которые были выписаны зараженным коронавирусом с помощью приложения «Социальный мониторинг». Об этом 26 мая сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом: В Москве не намерены отменять штрафы от сервиса «Социальный мониторинг»

13:51 26.05.2020 День города в Сочи, который в этом году состоится 30 мая, планирую провести в онлайн-формате. Вместо традиционных гуляний, концертов, спортивных состязаний, которые традиционного проводятся в Сочи в этот день, горожанам предложат принять участие в телемарафоне. Он свяжет города России и зарубежные города-побратимы, черноморские курорты и муниципалитеты Краснодарского края. На прямую связь со студиями в Сочи и Краснодаре выйдут Почётные граждане города Сочи, общественные и политические деятели. Жителей Сочи поздравят Виталий Игнатенко, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Владимир Винокур, Максим Аверин, Илья Авербух, Михаил Галустян, Александр Карелин и многие другие. Читайте подробнее: В Сочи День города отметят онлайн

13:54 26.05.2020 Губернатор Петербурга Александр Беглов открыт к предложениям о проведении онлайн-выпускного для школьников. Об этом он заявил 26 мая на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Губернатор Петербурга принимает предложения об онлайн-выпускном

14:14 26.05.2020 Рекордное число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве позволяет говорить об ослаблении власти новой инфекции. При этом не стоит забывать мерах профилактики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте подробнее: Москва даёт сигнал: власть коронавируса ослабевает

14:39 26.05.2020 На территории Тувы введён запрет на посещение водных объектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. Читайте также: Жителям Тувы запретили отдыхать на берегах рек и озёр

14:54 26.05.2020 Большинство жителей Росии (79%) полагают, что государство должно оплачивать тестирование персонала предприятий и организаций на коронавирус. Читайте также: Тесты работников на коронавирус должно оплачивать государство — опрос

15:09 26.05.2020 Круглый стол «Территория Победы: современные вызовы и музейные практики по освещению истории Великой Отечественной войны» в рамках XXII международного фестиваля «Интермузей-2020» в онлайн-формате проведет Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Об этом: Музей Победы проведет круглый стол на фестивале «Интермузей — 2020»

15:44 26.05.2020 Не успела забыться история с невыплатами надбавок медикам, как правительство России, рискует оказаться в эпицентре нового скандала. На этот раз речь идёт о субсидиях населению по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как и в предыдущем случае, обещанная помощь до адресатов должным образом не доходит. Подробности в материале: Саботаж? Почему в РФ автоматически не продлевают льготы на оплату ЖКХ

16:24 26.05.2020 Когда в Татарии ежедневно будут фиксировать по 20−30 случаев заражения коронавирусом, возможно открытие предприятий общественного питания. Послабления возможны, когда показатель распространения инфекции достигнет отметки 0,8. На сегодняшний день он равен — 0,9. Читайте также: Роспотребнадзор Татарии раскрыл условия для возобновления работы общепита

17:27 26.05.2020 Онлайн-встреча с экспертами на тему «Пандемия семейных конфликтов и домашнего насилия». «Справедливая Россия». Источник: spravedlivo.ru

17:39 26.05.2020 Художники Владимирской объединились, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом. В регионе организовали благотворительную акцию «Художники — медикам». Идея принадлежит владимирскому художнику Виктору Шамаеву, ветерану войны и труда, заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза художников России. Читайте также: «На войне с эпидемией они герои»: владимирские художники поддержали врачей

18:12 26.05.2020 Органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» проведут в онлайн-формате. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

18:53 26.05.2020 В Пензе ежегодное празднование Дня города, который отмечают 12 июня, перенесут на осень. Подробности в материале: В Пензе мероприятия в честь Дня города перенесут на осень

19:45 26.05.2020 Онлайн экскурсия «Тревожное эхо войны» в Белгородском государственном историко-краеведческом музее в рамках акции «Ночь музеев»

21:41 26.05.2020 Многофункциональные центры, работающие на территории Ростовской области, оказывают до 13 тыс. услуг в день. Об этом входе онлайн-брифинга 26 мая сообщил начальник управлений инноваций в органах власти облправительства Юрий Черныш. Читайте также: Ростовские МФЦ оказывают до 13 тыс. услуг в день

22:08 26.05.2020 Цитата из видео «Онлайн-концерт к 85-летию ЦМШ» пользователя Central Music School, Moscow. Источник: vimeo.com

22:22 26.05.2020 И цифровые пропуска, и социальный мониторинг, которые из-за мер по борьбе с коронавирусом навязали не только в Москве, плохи. И вот почему. Об этом: От концепции «мы лучше знаем, как надо» пора уходить — о коронавирусе

06:25 27.05.2020 Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и нестандартный режим жизни оказался для всей системы образования непростым испытанием. Что произойдёт в дальнейшем? Свое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Наталья Алтыникова: «В этой ситуации ярко высветились сильные и слабые стороны отрасли, стало очевидным то, что было дискуссионным, ушло на второй план второстепенное и осталось самое главное и необходимое. Это касается и оценочных процедур, относительно которых всегда много дискуссий и споров: много их или мало? Нужен ЕГЭ или не нужен?». Читайте также: «Остался только ЕГЭ»: о новых моделях школьной аттестации

06:49 27.05.2020 В Оренбургской области летняя оздоровительная кампания пройдёт в новом формате. Из-за сохраняющегося режима самоизоляции до сих пор нет подтвержденной даты начала кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвитяи региона. Глава ведомства Татьяна Самохина отметила, что «это лето будет не таким как всегда». Необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить в первую очередь безопасность детей и сохранить сеть организаций детского отдыха. Об этом: В Оренбуржье летний отдых детей пройдёт в новом формате

07:36 27.05.2020 В среду, 27 мая 2020 года, исполняется 317 лет со дня основания Санкт-Петербурга. В связи с сохраняющимися на сегодня ограничительными мерами против распространения коронавируса никаких массовых празднеств в Северной столице не будет — все мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Об этом: Петербург впервые отмечает День города в онлайн-формате

08:42 27.05.2020 В Москве два месяца самоизоляции социальными помощниками города выполнено 437 тысяч заявок от горожан на получение различных социальных услуг. Читайте также: Почти 450 заявок москвичей выполнили соцпомощники в карантин

09:11 27.05.2020 На новый формат работы перешли спортивные залы в Пензе. Тренировки для действующих клиентов перевели в режим онлайн. Такие нововведения позволили сохранить рабочие места, а за счет интернета увеличилось количество клиентов. Подробности в материале: В Пензе фитнес-центры перешли на новый формат тренировок

09:13 27.05.2020 Пензенская область примет участие во всероссийском антинаркотическом месячнике, который проходит с 26 мая по 26 июня. Об этом: Пензенская область примет участие в антинаркотическом месячнике

09:19 27.05.2020 27 мая открывается крупнейший в мире смотр музеев — фестиваль «Интермузей — 2020» в Москве. Двадцать второй форум в связи со сложной эпидемиологической ситуации пройдет в онлайн-формате. Правда, как отметили в Министерстве культуры организатора мероприятия — это, как оказалось, имеет и свои положительные моменты: в последнее время в фестивале принимали участие немногим более ста пятидесяти ведущих учреждений, тогда как в цифровом формате будут представлены 390 музеев. Читайте подробнее: Фестиваль «Интермузей — 2020» открывается в онлайн-формате

09:44 27.05.2020 Заштатный клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) запрещён в священнослужении. Такое решение принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает пресс-служба епархии. Подробности в материале: Критиковавший самоизоляцию уральский священник запрещён в служении

10:07 27.05.2020 В московском международном аэропорту «Внуково» заявили о поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Возврат к обычному режиму полетов будут осуществлять в три этапа. В ходе первого этапа с 1 июня 2020 года в аэропорту снимут ограничения на допуск провожающих и встречающих пассажиров граждан. При этом по-прежнему будет действовать усиленный режим пропусков. Это вход в терминал А только по предъявлению посадочного талона или маршрутной квитанции. Также в терминал можно будет войти для бронированию или покупки билетов. При этом сохраняются общие ограничения, введенные ранее в регионе в связи с угрозой распространения SARS-CoV-2. Это обязательное ношение медицинских масок и перчаток, соблюдение дистанции в 1,5 метра. Об этом: В аэропорту «Внуково» заявили о поэтапном выходе из режима ограничений

10:24 27.05.2020 Началось первое в истории заседание Московской городской думы в режиме онлайн. Мероприятие проходит на цифровой платформе ВКС «Майнд». Заседание проходит в форме видеоконференции. При этом в трансляции периодически происходят накладки — например, периодически пропадает звук. Правда, восстанавливается трансляция достаточно быстро. Подробности в материале: Началось первое в истории онлайн-заседание Мосгордумы

10:24 27.05.2020 Родителям стоит позаботиться о достаточной физической активности детей в период завершения периода самоизоляции, например, вместе делать зарядку. Об этом говорится в опубликованном 27 мая сообщении Роскачества. Читайте также: В Роскачестве дали рекомендации о физической активности детей

10:25 27.05.2020 «Пандемия» — так называется поэтический сборник известного барда и ученого-океанолога Александра Городницкого. Как ясно из названия, он посвящен эпидемии коронавирусной инфекции, мужеству врачей, карантину и непростому времени, которое нам всем выпало пережить. Читайте также: «Пандемия»: новый сборник поэта и барда Александра Городницкого

10:26 27.05.2020 Двадцать второй международный фестиваль «Интермузей-2020» начал свою работу в новом для себя цифровом формате, который вынужден был использовать из-за пандемии коронавируса. Прямая трансляция церемонии открытия фестиваля проводится на официальном сайте, на канале в YouTube и на страницах фестиваля во всех основных соцсетях. Читайте подробнее: Фестиваль «Интермузей» начал работу в цифровом формате

10:49 27.05.2020 В Саратовской области с 26 мая разрешена торговля нижним бельем, чулочно-носочной продукцией, ортопедическими средствами и обувью, галантереей, детской обувью и одеждой, головными уборами. Читайте подробнее: В Саратовской области возобновили торговлю обувью и одеждой

10:51 27.05.2020 В Москве было проведено в общей сложности около 1,5 млн исследований на коронавирус. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом, по оценке эксперта, Москва может приступить к постепенному выходу из режима самоизоляции. Читайте подробнее: Роспотребнадзор сообщил о готовности Москвы к снятию ограничений

10:56 27.05.2020 Подтверждений угроз заражения коронавирусом через воду из крана в Москве нет обнаружено. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В пользу этого указывают многочисленные исследования, которые провели и продолжают проводить в столице, отметила глава столичного управления Роспотребнадзора. Читайте также: В водопроводной воде Москвы не нашли коронавируса

11:05 27.05.2020 Рост новых случаев коронавируса в Москве не только вышел на плато, но даже пошёл на спад. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По её словам, те успехи, которые произошли в Москве в плане борьбы с коронавирусом, связаны с большими усилиями власти и общества, которое соблюдало режим самоизоляции. Большую роль в этом также сыграли санитарные мероприятия. Читайте подробнее: Роспотребнадзор сообщил о спаде распространения коронавируса в Москве

11:14 27.05.2020 Уровень летальности среди больных COVID-19 в Москве составляет 1%. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом около 70% погибших являются людьми старше 65 лет. Также это в основном поздние обращение и лица, у которых была соматическая патология, отметила Андреева. Читайте также: Летальность от коронавируса в Москве составила 1%

11:40 27.05.2020 В сложный для России период появляется множество новых преступных схем, которые появляются на фоне новостей о пандемии коронавируса и самоизоляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB (Group-IB) Александр Калинин. Читайте подробнее: COVID-19 — кому война, а кому мать родна: о мошенничестве в пандемию

11:46 27.05.2020 Не следует ожидать, что после пандемии коронавируса онлайн-образование заменит традиционную форму обучения в вузах. Многие университеты пересмотрят свои привычные платформы для обучения студентов и станут активнее использовать онлайн-формат, но полностью переходить на него не станут. Об этом 27 мая заявил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета, академик РАН Андрей Рудской, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Академик не ждёт полного перехода вузов на онлайн-обучение

12:03 27.05.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить все штрафы программы «Социальный мониторинг», которую требуется установить находящимся на карантине в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая. Об этом: Жириновский призвал отменить все штрафы «Социального мониторинга»

12:07 27.05.2020 Пешие прогулки детей и пожилых людей в Москве могут быть разрешены в обозримом будущем. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава столичного Роспотребнадзора указала, что подобные меры могут быть приняты в случае, темпы прироста новых случаев коронавируса сохраняться на текущем уровне. Подробности в материале: Роспотребназдор не исключил возобновления прогулок в Москве

12:35 27.05.2020 Первое онлайн-заседание Московской городской думы проходит с постоянными сбоями. Об этом 27 мая заявила депутат законодательного собрания столицы Екатерина Енгалычева (КПРФ), участвующая наряду с другими парламентариями в дистанционном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В знак протеста против нового формата работы выступила группа депутатов, которые собрались у зала заседаний Мосгордумы, заявив, что готовы участвовать в очном мероприятии. Тем не менее параллельно с протестов парламентарии участвовали в дистанционном заседании. Подробности в материале: Депутат Мосгордумы назвала качество онлайн-заседания издевательством

13:14 27.05.2020 В жилых многоквартирных домах Татарии возможно установят постаматы для бесплатной доставки продуктов. Читайте подробнее: В домах Татарии могут появиться постаматы для доставки продовольствия

13:25 27.05.2020 В Трудовом кодексе РФ планируется прописать право работников на временное или частичное исполнение обязанностей в дистанционном режиме. Соответствующие поправки в федеральное законодательство были поддержаны на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Согласно инициативе законодательного собрания столицы, предлагается закрепить правила временного дистанционного труда. Подобные меры необходимы, поскольку сейчас законодательство регулирует этот вид деятельности, исполняемый лишь на постоянной основе. Подробности в материале: Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ временную дистанционную работу

13:28 27.05.2020 В Казани для детей с особенностями развития 1 июня откроется инклюзивный онлайн-лагерь. Подробности в материале: В Казани 1 июня откроется инклюзивный онлайн-лагерь