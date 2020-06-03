Самоизоляция в России: жизнь онлайн — все новости
В Ростовской области, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, спасатели начали подготовку пляжей к купальному сезону.
Читайте также: Ростовские пляжи готовят к купальному сезону
Возможность открытия в скором времени на территории Москвы парикмахерских и салонов красоты, закрытых из-за пандемии коронавируса, оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
В Татарии с 19 мая возобновлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи. Жителей принимают стоматологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи, отоларингологи, косметологи и массажисты. При этом в поликлиники можно приходить строго по записи, имея при себе индивидуальные средства защиты.
Подробности в материале: В Татарии возобновили приём пациентов в поликлиниках
Более 70% жителей России посвятили себя домашним делам в период самоизоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса. Таковы итоги опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.
Подробности в материале: Жители России рассказали, что делают во время самоизоляции
Обязательное ношение масок и перчаток в общественным транспорте и магазинах жители Москвы одобряют чаще жителей Санкт-Петербурга — 51% против 44%.
Читайте подробнее: В Санкт-Петербурге недовольных масочным режимом больше, чем в Москве
В Курганской области День славянской письменности и культуры пройдёт 24 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.
Центр культуры и досуга «Спутник» Кургана запустил два семейных конкурса. Первый — по созданию закладок для книг «Аз да буки — начало науки», второй — конкурс любительских театров «Занавес открывается — сказка начинается!». От курганцев ждут видео инсценировки по мотивам русских народных сказок и былин.
Об этом: В Курганской области День славянской культуры пройдёт онлайн
Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя. Теперь власти города думают над условиями, при которых близкие родственники всё же смогут отправить умерших близких в последний путь.
Читайте подробнее: Петербуржцам запретили прощаться с умершими, но не на кладбище
Граждане вправе перемещаться по улице без маски и перчаток, но обязаны надеть их в общественном помещении. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В помещениях, магазинах, метро, трамваях маски и перчатки обязательно носить. Когда на улице находитесь, возможно выдерживать социальную дистанцию, но когда заходите в магазин и руками берете тележку, то риск заражения гораздо выше», — сказал Собянин.
Читайте подробнее: Собянин объяснил, где в Москве можно появляться без маски
У студентов Кемеровского медицинского университета началась производственная практика. Более 300 студентов-медиков вышли на работу в больницы региона. Сейчас их готовят к самостоятельной работе на случай, если персоналу клиник нужно будет перейти на «вахту» в ковидарии.
Читайте подробнее: Сотни студентов-медиков отправились на практику в больницы Кузбасса
Специалисты перечислили обычные продукты, присутствие которых в рационе способствует стабилизации уровня сахара в крови. Об этом сообщает The Health Site.
Первой названа овсяная каша.
Об этом: Названы продукты, помогающие стабилизировать уровень сахара в крови
Утром в среду, 20 мая, индекс самоизоляции Петербурга остается в красной зоне. Как свидетельствуют данные сервиса «Яндекса», показатель опустился туда еще с 08:00 и продолжает падать.
Подробности в материале: В Петербурге индекс самоизоляции «прописался» в красной зоне
В столице Татарии центр занятости населения организует курсы дополнительного профессионального образования для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Жительницы Казани смогут пройти обучение по 19 направлениям.
Читайте подробнее: В Казани женщины в декрете смогут получить дополнительное образование
В профессорско-преподавательском составе нет большого оптимизма относительно дистанционного формата обучения в вузах.
Читайте подробнее: Преподаватели вузов в РФ не хотят оставаться на дистанционном обучении
96 автобусов на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима проверили сотрудники ГИБДД и Росгвардии, а также мэрии в Воронеже 19 мая.
Подробности в материале: В Воронеже почти 100 автобусов проверили на соблюдение масочного режима
В Чечне оказана финансовая поддержка 25 тысячам семей. Им было роздано по 10 тыс. рублей. Денежные средства на общую сумму 250 млн рублей предоставил на эти цели Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 19 мая глава субъекта Рамзан Кадыров.
В ряде муниципальных образований Ростовской области в ближайшее время могут смягчить ограничительные меры. В частности, рассматривается возможность открытия дежурных групп в детских садах.
Читайте подробнее: В Ростовской области могут открыть дежурные группы в детских садах
Многие российские вузы изменили приём оплаты от студентов, столкнувшихся с трудностями в период пандемии. Об этом сообщил 20 мая замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1».
Об этом: Минобрнауки: многие вузы перешли на ежемесячную оплату обучения
Специальной премией будут награждены волонтеры и предприниматели, оказывающие помощь нуждающимся в период борьбы с коронавирусом, по результатам подведения итогов конкурса «Доброволец России — 2020». Об этом сообщили в дирекции конкурса.
Об этом: Волонтеров за особые заслуги наградят премией «Доброе дело»
Как известно, кризис не создает что-то новое, а лишь ускоряет существующие тенденции. Этот кризис заставит ускорить свое развитие инструменты для удаленной работы, онлайн-развлечения, онлайн-фитнес, стриминг игр, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.
Читайте также: Новый баланс офлайна и онлайна: какие технологии получат взрывное развитие
649 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области по данным на 20 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Только за последние сутки выписаны 29 пациентов.
Читайте подробнее: В Тверской области 649 человек вылечились после коронавируса
На сегодняшний день на лечении в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве находятся 578 человек. Об этом сегодня, 20 мая, на странице в Facebook сообщила главврач медучреждения Светлана Краснова.
Об этом: В больнице № 2 в Москве лечатся 290 пациентов с подозрением на COVID-19
В конце мая в Крыму примут решение об открытии международного детского центра «Артек» для отдыха местных детей, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Об отдыхе в крымских оздоровительных лагерях детей из других регионов России пока речи не идёт.
Об этом: В Крыму могут открыть лагерь «Артек»
Российские туристы, выехавшие отдыхать на Средиземное море и лишённые возможности вернуться домой из-за распространения коронавируса, будут доставлены в Москву 20 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.
Рейс с туристами прибудет в Москву 20 мая ориентировочно в 22:45 в терминал F международного аэропорта «Шереметьево». Самолёт с туристами проследует по маршруту Мальта — Ларнака — Москва».
Читайте также: Герой России Дамир Юсупов доставит домой российских туристов
Регионы России ведут подготовку к проведению единого государственного экзамена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совфеде.
«Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время, но по информации субъектов РФ, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты», — заявила Голикова.
На лечении в Филатовской больнице Москвы находятся более 830 пациентов с COVID-19, сообщил 20 мая главврач учреждения Валерий Вечорко.
Об этом: В Филатовской больнице в Москве лечатся свыше 830 пациентов с COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте безработицы в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
По словам Голиковой, число безработных в России выросло до 1,661 млн человек.
Требование к посетителям магазинов надевать защитные маски не ущемляет их права, тогда как отказ от ношения маски представляет угрозу общественной безопасности. Соответствующее разъяснение опубликовано 20 мая пресс-службой Роспотребнадзора.
Читайте также: Роспотребнадзор: ношение маски в магазине не ущемляет права потребителя
В Ростовской области с 25 мая планируется приступить к следующему этапу смягчения режима самоизоляции. До конца рабочей недели будет определён ряд территорий, где ситуация с коронавирусом не вызывает опасений.
Читайте подробнее: В Ростовской области смягчение режима самоизоляции начнут с 25 мая
Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.
Читайте также: В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
В Ростовской области наряду со смягчением ограничительных мер в ряде территорий предлагается ввести карантин в тех городах и районах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее сложная.
Подробности в материале: В ряде территорий Ростовской области могут ввести карантин из-за SARS-CoV-2
Власти Москвы отменили почти 850 штрафов водителям, которые допустили ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску. Об этом 20 мая сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«846 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила МАДИ», — сообщили в ведомстве.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. В ряде российских регионов ограничения можно постепенно снимать, заявил 20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, стабилизация ситуации более всего заметна в Москве. Критерии для постепенной отмены ограничений достигнуты в 17 регионах, власти 14 из них уже начали послабления.
В школах Московской области и еще десяти регионах России началась апробация отечественного видеосервсиса по типу Zoom для учреждений образования. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Министерстве просвещения.
Читайте также: В российских школах началось тестирование отечественного аналога Zoom
В тех странах, которые пошли на смягчение карантинных мероприятий, сразу возникла вторая волна заболеваемости COVID-19, считает врач-инфекционист Георгий Викулов.
Подробности в материале: Врач-инфекционист объяснил, почему в РФ нельзя смягчать режим самоизоляции
Петербурженка обнаружила труп мыши в детском продуктовом наборе, который получила от детского сада в связи с пандемией коронавируса. Своими переживаниями и фотографиями животного в пачке крупы она поделилась в Instagram.
Подробности в материале: Петербурженка обнаружила дохлую мышь в детском продуктовом наборе
В Ингушетии введены ограничения на период празднования Ураза-байрам. Духовные лидеры республики приняли решение не проводить коллективный намаз по случаю окончания священного месяца Рамадан, а также призвали праздновать Ураза-байрам в кругу семьи, не посещая родных, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности.
Читайте также: В Ингушетии отменили коллективный намаз на Ураза-байрам
Ежедневно Музей природы и человека Ханты-Мансийского автономного округа проводит в прямом эфире утреннюю авторскую музейную разминку #сонастройка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заведующая отделом музейных проектов Лариса Поршунова.
Уникальный комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун разработан сотрудником музея Ильёй Самотёсовым. Каждый блок состоит из 20 упражнений и рассчитан на 15−20 минут. Он помогает людям поддерживать физическую форму и бодрость в течение дня. Особенно полезно заниматься суставной гимнастикой на самоизоляции.
Об этом: Музейные работники приглашают на ежедневный «югорский цигун» онлайн
В московском ЦСКА не выявлено случаев заражения коронавирусом. Все игроки, тренеры и сотрудники получили отрицательные результаты тестов.
Читайте подробнее: В ЦСКА не выявили случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области Орловский район возглавил список муниципальных образований, где жители чаще игнорируют масочный режим.
Читайте также: В Ростовской области назвали аутсайдера по соблюдению масочного режима
В подсчёте статистики по коронавирусу Россия использует методологию Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сегодня, 20 мая, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Подробности в материале: В ВОЗ объяснили, как в России ведут подсчёт статистики по COVID-19
«У Вас нет антител к вирусу, что говорит о том, что Вам надо соблюдать меры предосторожности для предотвращения возможного заболевания. В случае, если на Вас наложен карантин постановлением Роспотребнадзора или информированным согласием, Вы обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение срока, указанного в данных документах», — такой комментарий предоставляется при отсутствии антител.
Об этом: Результаты анализов на COVID-19 доступны в электронной медицинской карте
Активность автоворов в России во время самоизоляции в апреле текущего года снизилась на 53% по сравнению с мартом. Об этом сообщает компания «АльфаСтрахование».
Читайте подробнее: Число угонов во время самоизоляции в РФ снизилось почти в два раза
В Ростовской области нарушителей масочного режима могут уволить. Донской губернатор Василий Голубев указал на то, что зачастую чиновники, требующие соблюдения санитарных требований от жителей региона, сами игнорируют действующие правила.
Подробности в материале: Ростовский губернатор пригрозил увольнениями нарушителям масочного режима
На митинг за снижение стоимости аренды вышли торговцы одного из крупнейших рынков Воронежа — «Придачи» 19 мая. К зданию рынка на улице Димитрова пришли более сотни человек. Торговцы — а это около 80 ИП — просят администрацию рынка снизить арендную плату.
Подробности в материале: В Воронеже торговцы рынка «Придача» вышли на митинг
В Северной Осетии выявлен ряд порталов в интернете и групп в соцсетях, публикующих недостоверные данные о ситуации с коронавирусом. Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, которая потребовала удалить данные материалы, сообщили 20 мая в пресс-службе надзорного ведомства.
Об этом: Прокуратура РСО-Алании выявила фейки о том, что коронавирус — это спекталь
Мэр Москвы Сергей Собянинрассказал, что из-за пандемии работает без выходных и даже во сне видит борьбу с коронавирусом.
Читайте также: Новые реалии Москвы: цифровой абсурд и беспомощность по законам Кафки
Власти Мурманской области выплатили более 25 млн рублей оставшимся без работы северянам. Помощь получили более 2 тысяч человек.
Подробности в материале: 25 млн рублей выплатили мурманчанам, потерявшим работу из-за пандемии
Власти Мурманской области выплатили более 25 млн рублей оставшимся без работы северянам. Помощь получили более 2 тысяч человек.
Подробности в материале: 25 млн рублей выплатили мурманчанам, потерявшим работу из-за пандемии
Ростов-на-Дону, жители которого чаще игнорируют соблюдение масочного режима, рискует войти в число территорий региона, где будет установлен карантин. В ходе заседания регионального оперштаба донской губернатор Василий Голубев потребовал от сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко работать на результат, а не заниматься отписками.
Подробности в материале: Губернатор раскритиковал сити-менеджера Ростова-на-Дону за формализм
Во Владимирской области глава города Коврова Юрий Морозов 19 мая без объяснения причин уволил директоров семи Домов культуры, художественных, музыкальных школ и школ искусства. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение глава города объяснил потерями бюджета муниципального образования, причиной которых стала пандемия коронавируса.
По словам Морозова, перед «оптимизацией» чиновники проанализировали зарплаты руководителей учреждений культуры и пришли к выводу, что они слишком отличаются от зарплат рядовых сотрудников. Кроме того, из-за коронавируса бюджет уже недополучил 16,4 млн от платной деятельности культурных учреждений. Глава города опасается, что даже после снятия ограничений спрос на платные услуги резко упадет и школы искусств и ДК ещё долго не смогут принять столько же воспитанников и посетителей, сколько было до кризиса.
В Новосибирской области пройдёт премьера первого цифрового спектакля с элементами дополненной реальности. Виртуальный спектакль-прогулка «Домой» театра «Старый дом» запланирован на 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Тесты на коронавирус у находящихся в Грозном футболистов «Ахмата» дали отрицательный результат.
Читайте подробнее: В «Ахмате» сообщили об отрицательных тестах игроков, находящихся в Грозном
В Новосибирской области пройдёт премьера первого цифрового спектакля с элементами дополненной реальности. Виртуальный спектакль-прогулка «Домой» театра «Старый дом» запланирован на 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Новосибирцам покажут первый виртуальный спектакль
Мусульмане Екатеринбурга проведут праздник Ураза-Байрам в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресc-службе горадминистрации.
Cвященный для приверженцев ислама месяц Рамадан будет отмечаться без коллективных пятничных молитв.
По словам главы Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддуса, мусульмане с пониманием отнеслись к такому положению вещей. Меры продиктованы борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Никто не обвиняет нас в том, что мы не пускаем в мечеть», — отметил Абдуль-Куддус.
Читайте также: В Екатеринбурге отметят Ураза-Байрам дистанционно
В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня. Идея хорошая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н. Александр Разуваев.
Читайте также: Парад Победы ознаменует победу над коронавирусом — эксперт
В Красноярском крае новый учебный год планируют начинать в традиционном режиме. По словам губернатора региона Александра Усса, ученики пойдут в школу к своим учителям и одноклассникам.
Об этом: Новый учебный год в Красноярском крае планируют начать в обычном режиме
Около 36 тыс. жителей Ростовской области поставлены на учёт в центры занятости населения в период распространения коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 мая сообщил глава региональной службы занятости Сергей Григорян.
Читайте также: В Ростовской области безработица из-за пандемии побила антирекорд
С 25 мая в Красноярском крае открываются парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.
Изменения в указ о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавируса в регионе, внёс губернатор Александр Усс.
В Оренбурге школьники получат продовольственные наборы в конце учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
В состав набора войдут гречка, рис, перловка, мука, макароны, подсолнечное масло, сгущенка, печенье или вафли. Стоимость продуктового набора не должна превысить 503 рублей 80 копеек. Еще одним важным условием для поставщиков является возможность доставки всей продукции до дверей школы.
В мэрии подчеркнули, что школы самостоятельно определяются с поставщиками и запрашивают коммерческие предложения у потенциальных контрагентов. Свои предложения поставщики должны предоставить директорам школ 21 мая. Планируется, что до конца недели (24 мая) все проекты договоров пройдут экономическую экспертизу.
Об этом: О проднаборах для учеников: школы Оренбурга сами выберут поставщиков
Пользователи «Социального мониторинга» жалуются на некорректную работу приложения и незаконные штрафы за нарушение самоизоляции. В магазине приложений Google Play «Социальный мониторинг» имеет рейтинг 1,1, такой же рейтинг и в App Store.
Читайте также: Как москвичей штрафуют просто так: подборка историй
Прием заявок в онлайн-формате на получение субсидий для производства игровых фильмов начали в Департаменте кинематографии Министерства культуры РФ. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте министерства.
Об этом: Минкультуры РФ рассмотрит заявки на производство кинопроектов дистанционно
У жительницы Карачаево-Черкесии, проходившей лечение от COVID-19, родился здоровый ребенок. Тесты, сделанные новорожденному, показали отрицательный результат, сообщили 20 мая в пресс-службе главы и правительства региона.
Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии у пациентки с COVID-19 родился здоровый малыш
Супруга муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева — журналист Айна Гамзатова — выступила с критикой в адрес главы республики Владимира Васильева. Она упрекнула руководителя Дагестана в том, что он пытается переложить на муфтият всю ответственность за ухудшение в регионе ситуации с коронавирусом. Текст опубликован на ее странице в Facebook.
Подробности в материале: Глава или муфтий? В Дагестане ищут виновных в ситуации с коронавирусом
Инфраструктура детских лагерей, а также кадровый состав полностью готовы к приему детей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
Читайте подробнее: «Орлёнок» встречает летний сезон во всеоружии: главное — здоровье детей
В Петербурге начались выплаты отдельным категориям граждан по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, ношение которых стало обязательным в общественных местах с 12 мая.
Читайте также: В Петербурге начали платить по 800 рублей на маски и перчатки
Решение о назначении штрафа за нарушение режима самоизоляции в Москве можно будет обжаловать в режиме онлайн. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в столице.
Так, соответствующий раздел появился на официальном портале мэра Москвы. Отмечается, что в разделе «Обжалование штрафов» предоставлена информацию о том, какой алгоритм действий следует предпринять человеку в случае получения им незаслуженного штрафа. В этом же разделе можно подать жалобу в электронном виде.
Подробности в материале: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве предложили обжаловать онлайн
Аллея врачей будет создана в Уфе. Об этом 20 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с добровольцами республики.
По его словам, эта аллея будет посвящена всем врачам, которые приняли удар на себя в борьбе с коронаварусом и находятся на переднем крае. Аллея будет находиться в центре города, но пока место ее не определено. На ней высадят красивые деревья.
Об этом: В Уфе появится Аллея врачей
Индекс самоизоляции «Яндекса» в Москве снизился до рекордно низкого балла — 1,9. Это означает, что на улице очень много людей.
По количеству проведенных тестов на наличие коронавируса лидируют 10 регионов России. На первом месте — Москва (1 млн 853 тыс. 074 лабораторный исследований), а втором — Санкт-Петербург (558 тыс. 716), на третьем — Подмосковье (422 тыс. 163).
Читайте подробнее: Названы регионы — лидеры по количеству тестов на наличие SARS-CoV-2
Поручение о сборе школами Кинешмы Ивановской области данных родителей, работающих за пределами региона, связано с эпидемиологической ситуацией. Соответствующее разъяснение ИА REGNUM предоставили в администрации города Кинешмы.
Читайте подробнее: В Кинешме объяснили сбор данных о родителях школьников
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал оперативно ликвидировать вспышку коронавирусной инфекции в Сальском психоневрологическом интернате. В настоящее время социальное учреждение закрыто на 28 дней.
Читайте подробнее: Ростовский губернатор потребовал подавить вспышку SARS-CoV-2 в Сальске
Предприниматели, арендующие торговые точки на крытых рынках Воронежской области, получат поддержку от региональных властей. Об этом сообщили региональные власти после выступления торговцев рынка «Придача».
Читайте также: Воронежские власти обещают помощь арендаторам крытых рынков
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин («Единая Россия») получил положительный результат теста на коронавирус. Свою работу народный избранник продолжит в дистанционном режиме.
Об этом: В Ростовской области самоизолировался ещё один депутат ЗС с коронавирусом
В Саратовской области закуплено и поступило на аптечный склад более 240 тыс. масок и 19,5 тыс. защитных костюмов производства местной компании «Балтекс».
Об этом: На саратовский аптечный склад поступили более 240 тыс. масок
Пациент с подтверждённым коронавирусом скончался в Белгородской области. Это 13-й летальный исход, зарегистрированный с начала пандемии, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области умер тринадцатый пациент с коронавирусом
Республиканский волонтерский цент планируют создать в Башкирии. Об этом 20 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с добровольцами, которая состоялась в дистанционном формате.
По его словам, этот центр, которому планируют выделить отдельное здание, должен будет объединить под своей крышей все волонтерские движения республики.
Читайте подробнее: В Башкирии появится центр волонтерства
Стационарный тепловизионный комплекс установили на проходной Брянского машиностроительного завода. Теперь на входе в предприятие аппаратура автоматически измеряет температуру тела сотрудников и посетителей, не затрудняя никому движение, сообщили 20 мая в пресс-службе завода.
Подробности в материале: На Брянском машзаводе установили стационарный тепловизор
Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
Об этом: Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Югра не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Для перехода к первому этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был менее одного, на сегодня он — 1,82. Наличие свободного коечного фонда, с учётом запланированных к развертыванию, должен быть 50%, в регионе пока — 45%. Единственно, что показатель охвата тестированием населения превышает необходимый в два раза.
Читайте также: Югра не готова к снятию ограничений по коронавирусу
Югра не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Для перехода к первому этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был менее одного, на сегодня он — 1,82. Наличие свободного коечного фонда, с учётом запланированных к развертыванию, должен быть 50%, в регионе пока — 45%. Единственно, что показатель охвата тестированием населения превышает необходимый в два раза.
Об этом: Югра не готова к снятию ограничений по коронавирусу
Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи опубликовал от имени коллектива видеообращение со словами поддержки к главе Крыма Сергею Аксёнову и руководителям всех уровней, назвав «склочниками» всех, кто публично заявляет о проблемах врачей в республике.
Читайте подробнее: Чиновники выпустили ролик с извинениями крымских врачей перед Аксёновым
Медицинские работники обсерватора в посёлке Сотниково под столицей Бурятии Улан-Удэ подверглись нападению со стороны размещённых там граждан. Об этом рассказали сами медики в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Пациенты обсерватора в Бурятии швырялись камнями и гоняли медиков по лесу
Шесть автокинотеатров сети «Каро» будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Сейчас идет согласование мест и условий работы с администрацией городов.
Подробности в материале: В Москве, Петербурге и Казани откроются автокинотеатры
Глава минздрава Крыма Игорь Чемоданов заверил, что все медики получили положенные выплаты. Но только те, кто работал с ковидными больными.
Об этом: Глава минздрава Крыма заверил, что все медики получили положенные выплаты
Жёсткий режим карантина в Краснодаре может сохраниться и после 23 мая — в случае, если вырастет уровень заражения коронавирусом. Об этом заявил глава города Евгений Первышов 20 мая.
Об этом: В Краснодаре могут продлить карантин
В Чечне запрещено транспортное сообщение между населенными пунктами во время празднования Ураза-байрам. Эти требования касаются всех, кроме экстренных служб. Об этом заявил 20 мая в ходе совещания по вопросам обеспечения порядка на территории Чечни во время празднования одного из главных мусульманских праздников министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.
Читайте подробнее: В Чечне запретили передвижение внутри республики на Ураза-байрам
Работники бюджетных образовательных учреждений Северной Осетии рассказали о том, что из их заработной платы удерживают денежные средства. Они должны пойти якобы «на помощь медицинским работникам и гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса». По данной информаии организована проверка прокуратуры.
Читайте подробнее: Учителя РСО-Алании пожаловались на сборы денег для оказания помощи врачам
В Екатеринбургском метрополитене нельзя допускать очередей, ведь это идёт в ущерб эпидемиологической безопасности, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Ранее в метро создались большие очереди на входной зоне — пассажиров стали полностью досматривать. Глава региона признал, что очень важно защитить людей от террористической угрозы, однако нельзя это делать в ущерб санитарным нормам.
«Руководство метрополитена должно создать условия, чтобы дистанция между людьми выдерживалась», — написал Куйвашев.
Губернатор призвал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского проследить, чтобы очередей в метро не возникало.
Читайте также: Свердловский губернатор призвал не допускать очередей в метро Екатеринбурга
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова призвала учреждения культурной сферы развивать интерактивное направление и далее — даже после снятия режима самоизоляции в России.
Пассажиропоток Московского метрополитена за неделю вырос на 14%, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Подробности в материале: Пассажиропоток московского метро за неделю вырос на 14%
15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставили в больницу им. Середавина в Самаре. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, эти аппараты были закуплены за счет средств федерального бюджета.
Об этом: В больницу им. Середавина Самары поставили 15 новых аппаратов ИВЛ
Во Владимирской области к 18 мая было рассмотрено 1307 административных дел о нарушении режима самоизоляции. Общая сумма штрафов, которые заплатили жители региона, составила 1 млн 521,3 тысячи рублей.
Подробности в материале: Владимирских нарушителей режима самоизоляции оштрафовали на 1,5 млн рублей
В Бурятии пятый день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который ранее сбежал из больницы, куда был помещен с подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Читайте также: В Бурятии пятые сутки не могут найти сбежавшего из больницы подростка
В обсерваторе в посёлке Сотниково под столицей Бурятии 12-летний мальчик проживает один. Как сообщили ИА REGNUM в детской республиканской больнице, его родителей госпитализировали после выявления коронавируса.
«Медики же, тоже оторванные от своих семей, стараются уделить ребёнку как можно больше внимания, жалея и сочувствуя ему», — отмечают в больнице.
Подробности в материале: В Бурятии 12-летний мальчик остался в обсерваторе один
В Ульяновской области открылись музеи, 20 мая стали принимать посетителей библиотеки, 25 мая возобновят работу архивы.
Подробности в материале: Учреждения культуры Ульяновской области возобновляют работу
В Ульяновской области вслед за возобновлением работы учреждений культуры начнутся занятия и в клубных формированиях.
Читайте подробнее: В Ульяновской области начнут работать клубы
Нарушения в начислении стимулирующих надбавок медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Воронежской области в Терновской районной больнице.
Подробности в материале: В Воронежской области прокуратура проверяет выплаты медработникам
В Октябрьском районе Пермского края школьников более 40 деревень и сел перевели на дистанционное обучение посредством электронных средств, притом что населенные пункты находятся вне зоны покрытия сотовой связью либо широкополосным доступом в интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
В частности, в деревне Новопетровка при отсутствии полноценного интернет-соединения обучение организовали посредством электронных средств. Только после 28 апреля по решению директора Щучье-Озерской средней школы учеников обеспечили учебными материалами на бумажных носителях, назначены ответственные лица за их прием и передачу.
Кроме того, при выбранном формате обучения детей школы не всегда учитывают имущественное положение семей. Так, в одной из многодетных семей, где воспитывается пять детей школьного возраста, имелся только один на всех смартфон. В другой семье дети обращались к знакомым с просьбой дать им на время в пользование телефон.
Прокурор внес представление главе администрации Октябрьского городского округа и потребовал принять меры организационного характера.
Об этом: В Прикамье отсутствие связи вызвало проблемы в дистанционном обучении
В Курганской области застрявший из-за пандемии коронавируса передвижной цирк «Виват» из Санкт-Петербурга получил большую продовольственную помощь для дрессированных животных от волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Об этом: В Кургане цирк из Петербурга спасают курами, овсом и рыбой
Мусульмане в Татарии 24 мая отметят Ураза-Байрам, завершающий священный месяц Рамазан, дистанционно.
Подробности в материале: Ураза-байрам в Татарии отметят дистанционно
В Тюмени, которая вошла в первый этап снятия ограничений по коронавирусной инфекции, объёмы пассажирских перевозок на общественном транспорте достигли 70%. Об этом заявил мэр областной столицы Руслан Кухарук.
По его словам, количество поездок граждан на общественном транспорте растёт. Уже полностью восстановлены дачные маршруты автобусов. Постепенно будет увеличено и число транспорта на городских маршрутах.
Читайте подробнее: В Тюмени восстанавливается объём автотранспортных перевозок
Свыше 40,5 тысячи жителей Москвы выплачивается повышенное пособие по безработице. Об этом 21 мая рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Читайте также: Более 40 тысяч жителей Москвы получают повышенное пособие по безработице
Возвращения тёплой погоды в Московский регион не произойдёт до конца текущей недели. Потеплеет не раньше 26 мая, сообщил 21 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Российской газете».
Об этом: В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве будет по-майски тепло
В Тюменской области первый этап снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, может дать новый виток заражений, если граждане не будут соблюдать элементарный масочный режим. Об этом заявила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.
На сегодня коэффициент SARS-CoV-2 в регионе составляет менее 0,8, что стало поводом для перехода к снятию ограничений. Однако жители региона зачастую игнорируют санитарные требования — появляются в магазинах и в общественном транспорте без масок и перчаток.
Читайте подробнее: Тюменцы игнорируют масочный режим
В Москве за период самоизоляции волонтеры помогли москвичам и выполнили более 23 тыс. их запросов, пройдя при этом более 40 тыс. км.
Читайте подробнее: Московские волонтёры выполнили более 23 тыс. запросов горожан
В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица заявил в Instagram, что ситуация с коронавирусом в городе вызывает тревогу. За последнюю неделю выявлено 33 носителя SARS-CoV-2, выявить источник заражения становится все труднее. Если жители будут игнорировать правила режима самоизоляции, то муниципалитет закроют на карантин.
Об этом: В Оренбуржье мэр Орска пригрозил населению карантином
Забайкальские власти обнародовали итоги проверок учреждений социальной сферы — детских стационарных учреждений, пансионатов для людей старшего поколения и лечебных учреждений в Забайкальском, Краснокаменском, Борзинском, Оловяннинском, Могойтуйском районах. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, которые сегодня, 21 мая, цитирует официальный сайт региона, выяснилось, что в ряде лечебных учреждений пренебрегают санитарными нормами и правилами.
«Необходимо надлежащим образом организовать утренние фильтры, как для медицинских работников, так и для пациентов, а также соблюдать социальную дистанцию среди посетителей поликлиник, ожидающих приема врача», — сказала вице-премьер.
Об этом: Социальные учреждения Забайкалья пренебрегают карантинными мероприятиями
В Казани с 21 мая возобновляется работа зооботанического сада «Река Замбези». Посетить можно будет как новую, так и старую территорию.
Читайте также: В Казани возобновляет работу зооботанический сад
Студент Новосибирского государственного университета обратился к руководству вуза и в министерство образования с просьбой снизить плату за обучение. Он назвал «вопиющей несправедливостью», что после перехода на дистанционный режим форма лекций она осталась такой же, как и ранее.
Читайте также: Новосибирский студент просит снизить стоимость дистанционного обучения
Банки Пермского края оформили кредитные каникулы по обращениям местных жителей в общей сложности на более чем 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.
С 20 марта по 13 мая в кредитные учреждения поступило почти 6 тыс. заявок с просьбой о кредитных каникулах. Рассмотрено более 90% обращений об отсрочке займа. По 70% из рассмотренных заявлений принято положительное решение.
Предприниматели подали в банки почти 2,5 тыс. заявок о кредитных каникулах. Одобрено 65% рассмотренных обращений на общую сумму более 1,7 млрд рублей.
Читайте также: Банки одобрили пермякам кредитные каникулы на более 1,7 млрд рублей
В Удмуртии по состоянию на 21 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 477 случаев.
Читайте также: В Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области 21 мая подтвердились 67 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2139 человек. Выздоровели с начала эпидемии 639 человек, за последние сутки — 59 пациентов. С начала пандемии скончались 15 человек.
Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 67 положительных тестов на коронавирус
В Оренбургской области с 21 мая снят карантин по коронавирусу в Акбулаке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Согласно постановлению администрации Акбулакского района, на территории райцентра отменен карантин, сняты ограждения и круглосуточные посты на дорогах общего пользования, пересекающих границы поселка.
В муниципальном образовании хозяйствующим субъектам и населению рекомендовано соблюдать правила режима самоизоляции: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты и не игнорировать социальную дистанцию.
Подробности в материале: В оренбургском Акбулаке отменили карантин по коронавирусу
Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения.
Подробности в материале: Департамент здравоохранения Москвы ответил на критику врача
Обнуление торговой наценки на ряд социально значимых товаров в условиях борьбы с распространением коронавируса до конца июня продлили торговые сети «Магнит», Х5 Retail Group и Metro. Об этом сообщается в совместном заявлении торговых сетей.
Об этом: Крупные торговые сети в РФ продолжили акцию обнуления торговой наценки
Жительница Москвы задержана в рамках расследования уголовного дела о распространении ложных сведений о продаже защитных масок, которые якобы поступили в Россию в качестве гуманитарной помощи от КНР. Об этом заявила 21 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Читайте также: В Москве задержали распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи
Ощущение того, что пик эпидемии коронавируса пройден, есть у многих граждан, но подтверждением может быть только официальная статистика, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Подробности в материале: Информационная машина давит не на те педали: о пике коронавируса
Курганские волонтёры 21 марта с утра помогают семье погорельцев из садового товарищества «Просвещенец» разобрать останки жилища. На пепелище работает двадцать добровольцев, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе с прессой штаба #МыВместе по Курганской области Елена Васильева.
Из сухой сводки регионального ГУ МЧС известно, что пожар в курганском СНТ «Просвещенец» случился среди ночи 12 мая. Сгорели кровля двухэтажного жилого дома, баня и надворные постройки. Ликвидация огня велась почти два часа.
Без крыши над головой осталась семья из шести человек, трое из которых — несовершеннолетние.
Подробности в материале: Курганские волонтёры помогли многодетной семье погорельцев
К работе волонтерского штаба акции #МыВместе в Брянске присоединился инвалид-колясочник Константин Мацуро. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.
Об этом: В Брянске к работе волонтерского штаба присоединился инвалид-колясочник
Более 300 человек пытались незаконно пересечь российско-белорусскую границу в Брянской области за период введения ограничительных мер по коронавирусу. Нарушителей задерживают и привлекают к ответственности, сообщили 21 мая в региональном оперативном штабе.
Об этом: На брянской границе за два месяца задержали свыше 300 нарушителей
В Приволжском федеральном округе на 21 мая выявили 934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 28 361 случая.
Читайте также: В Поволжье число носителей коронавируса выросло до 28,3 тыс. человек
Для всех, кто в условиях пандемии всё же вынужден летать в разные города, появился сервис «Радар надежды». На нём можно проверить карантинные статусы и требования к путешественникам.
Об этом: «Радар надежды» покажет все ограничения и карантинные требования в регионах
Продуктовые наборы для астраханских семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развозят волонтеры АНО «Синяя птица» и регионального штаба #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого общества.
Читайте также: В Астрахани волонтеры АНО «Синяя птица» присоединились к акции #МыВместе
Авиаперевозчиков можно понять — они и без того в связи с критическим сокращением количества рейсов в период пандемии понесли серьёзные убытки, особенно с учётом того, что лизинговые платежи по простаивающим самолётам никто не отменял, а стоянка в аэропортах остаётся платной, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.
Читайте также: Заполнение самолётов: у авиаперевозчиков и Роспотребнадзора разные задачи
Индекс самоизоляции Петербурга продолжает оставаться в красной зоне, несмотря на угрозы и увещевания властей. Судя по данным сервиса «Яндекса», 21 мая он опустился туда уже с 09:00, а к полудню четверга рухнул ниже двойки — до 1,9 балла.
Читайте подробнее: Опять двойка: индекс самоизоляции Петербурга остаётся в красной зоне
Безработица — это абсолютно новый вызов для российского правительства в период пандемии коронавируса. И вызов, надо сказать, неожиданный, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н. Александр Разуваев.
Читайте подробнее: Новый вызов в период пандемии коронавируса: безработица
В Ростовской области за весь период пандемии составлено более 10 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. Около 700 административных протоколов составлено в отношении нарушителей масочного режима.
Подробности в материале: В Ростовской области составили 10 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции
Было бы правильно отложить срок возобновления авиаполетов, но никак не ограничивать пассажиропоток авиакомпаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н Александр Разуваев.
Читайте подробнее: Лучше отложить, чем ограничить заполняемость: об авиаперевозках
Цифровая платформа, на которой тестируется возможность проведения заседаний Московской городской думы в режиме онлайн, вызвала ряд нареканий. Видео с первого пробного использования программы разместил в своём телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ).
Об этом: Депутаты Мосгордумы назвали «издевательством» программу для заседаний
Введение понятия «самоизоляции» в законодательство поможет ускорить реагирование в случае возникновения опасности и, что самое главное, поможет спасти многие человеческие жизни, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. ю. н. Наталья Свечникова.
Подробности в материале: Спасёт человеческие жизни: узаконивание понятия «самоизоляция»
На 27 мая 2020 года намечено заседание Московской городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM несколько депутатов думы.
Об этом: Первое онлайн-заседание Мосгордумы намечено на 27 мая
Российская авиакомпания Utair в рамках программы по доставке медицинских грузовполучила аккредитацию на полеты в китайские города Пекин и Шанхай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
По словам директора по производству «Utair — Пассажирские авиалинии» Андрея Семенова, доступ к программе перевозке грузов помогает медицинским учреждениям Сибири получать из Китая необходимые средства индивидуальной защиты и спецодежду. Например, в компании приступили к выполнению полетов и доставили из Ханчжоу в Сургут свыше 3,6 тыс. единиц груза: медицинские маски, халаты, защитные костюмы и бахилы. На очереди также аккредитация на полеты в Нанкин, Тяньцзинь, Шицзячжуан и Шэньчжэнь.
Подробности в материале: Авиакомпания Utair получила аккредитацию на полеты в Пекин и Шанхай
Для заявки на кредитные каникулы граждане России теперь получили возможность отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счёта в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги». Об этом 21 мая говорится в пресс-релизе Банка России.
Справка по форме 2-НДФЛ ивыписка со счёта в Пенсионном фонде России необходимы для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ.
Читайте также: Кредитные каникулы: ЦБ упростил подачу документов через «Госуслуги»
В случае сохранения динамики снижения распространения коронавирусной инфекции в Мордовии до конца текущей недели с 25 мая в Саранске общественный транспорт возобновит работу в штатном режиме.
Читайте подробнее: В Саранске с 25 мая общественный транспорт может начать полноценную работу
Карантин на территории Краснодарского края продлён до 6 июня, сообщили в региональном оперштабе 21 мая. Вместе с тем, с 23 мая в регионе снимают ряд ограничений.
Подробности в материале: На Кубани карантин продлевается до 6 июня
Отмечать День города в Петербурге 27 мая собираются в онлайн-режиме. О планах на 317-летие Северной столицы сообщает Смольный — подготовлено 140 различных мероприятий.
Читайте подробнее: В Петербурге медики дадут пушечный залп в честь Дня города
Пандемия коронавируса привела к «заморозке» всей концертной и гастрольной деятельности музыкантов, что привело многих исполнителей к тяжелому финансовому положении. Известные джазмены, устроители фестивалей, меценаты и просто поклонники этого направления музыки решили подержать коллег по цеху.
Об этом: Джазмены поддерживают музыкантов, оказавшихся в трудной ситуации
В Казань из Якутии 21 и 22 мая вернутся 176 вахтовиков. Они будут направлены в санаторий «Ливадия» на двухнедельный карантин под наблюдение медиков.
В Пскове открылся XXVII Пушкинский театральный фестиваль. Как и все массовые культурные мероприятия весны 2020 из-за сложной эпидемиологической ситуации он проходи в онлайн-формате. Правда, на сайте администрации Псковской области, отмечается, что осенью организаторы намерены провести форум в традиционной очной форме.
Вниманию поклонников театрального искусства будет предложены трансляции 22 спектаклей трупп из Петербурга, Бурятии, Карелии, Омской, Саратовской, Тюменской областей, а также их Израиля, Литвы, Финляндии и Эстонии.
Читайте также: Пушкинский театральный фестиваль в Пскове проходит в онлайн-формате
В Санкт-Петербурге пока не отмечен рост числа госпитализаций лиц с алкогольной зависимостью, однако это не означает, что петербуржцы стали меньше пить. Горожане продолжают употреблять алкоголь дома и боятся обратиться за помощью из-за угрозы заразиться коронавирусом.
Подробности в материале: В Петербурге в дни самоизоляции процветает «тихий алкоголизм»
Пандемия, очевидно, застанет нас и летом, но «Сириус» призывает обратить самоизоляцию себе на пользу: заняться обучением и профориентацией детей. В этом деле помогут и региональные центры, создаваемые в каждом регионе страны по модели «Сириуса» в соответствии с поручением президента и Стратегией научно-технического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева:
Читайте также: Как потратить время на каникулах с пользой?
«Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день», — уверяют в департаменте здравоохранения Москвы.
Об этом: «Онкологов нет!» Что опровергает департамент здравоохранения Москвы
Врач-терапевт Алексей Логунов, работавший в Телемедицинском центре (ТМЦ) департамента здравоохранения Москвы и рассказавший о проблемах учреждения корреспонденту ИА REGNUM досрочно прекратил работу по инициативе начальства. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
По словам медицинского работника, после публикации его вызвали к руководству и предложили заранее прекратить работу. Врач ранее уже написал заявление об увольнении и доработать ему оставалось одну неделю. При этом заработную плату ему обещали выплатить в полном объёме.
Читайте также: Московского врача, рассказавшего о проблемах, попросили уйти
Предприятия АПК несут дополнительные издержки на все профилактические мероприятия по повышению защиты сотрудников, по недопущению заноса коронавируса. Это колоссальные расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Читайте подробнее: Колоссальные расходы: в пандемию предприятия АПК несут издержки
Оперу Родиона Щедрина «Мертвые души» покажет в своем онлайн-кинотеатре Мариинский театр в четверг, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Подробности в материале: Мариинский театр покажет оперу «Мертвые души» онлайн
Страшные уроки пандемии коронавируса предстоит изучить всем ведущим мировым державам, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте подробнее: Страшные уроки пандемии коронавируса: повод для изучения
В России имеет место истерия по поводу распространения коронавируса, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»).
Читайте также: В РФ катастрофически выросло количество случаев депрессии — врач
Финалистов межмузейного конкурса, который проводится в рамках фестиваля «Интермузей-2020», определили организаторы фестиваля. Результаты отбора опубликованы на сайте Министерства культуры РФ.
Об этом: Определены финалисты конкурса фестиваля «Интермузей-2020»
Ситуация с самоизоляцией, действительно, с юридической точки зрения содержит в себе определенные правовые казусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Читайте подробнее: Казус на казусе: ситуация с понятием «самоизоляция»
В Аксайском районе Ростовской области частично возобновил работу центр торговли «Атлант».
»Сейчас ситуация на рынке контролируемая: торговлю в павильонах с условием соблюдения всех требований осуществляют лишь те, кто получил соответствующее разрешение», — пояснил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.
Читайте подробнее: В Ростовской области частично возобновил работу рынок «Атлант»
28 тысяч бесплатных продуктовых наборов в рамках акции взаимопомощи #МыВместе доставили волонтёры пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся гражданам в Воронежской области.
Читайте также: Воронежские волонтёры доставили нуждающимся 28 тыс. продуктовых наборов
Российская статистика второй половины мая действительно вселяет надежду, что пик эпидемии пандемии коронавируса уже пройден. Появилась надежда на свободную летнюю жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Об этом: Есть надежда на свободную летнюю жизнь: о пике пандемии коронавируса
Выставочный график основных событий в текущем году скорректировало руководство музея современного искусства «Гараж». График распространила пресс-служба музея.
Читайте также: Музей «Гараж» скорректировал график выставок на 2020 год
В Ростове-на-Дону организован тотальный контроль за соблюдением масочного режима. Проверки пройдут не только в общественных местах, но и на улицах.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону проследят за соблюдением масочного режима
В казанский метрополитен поступит новый четырехвагонный поезд метро, который изготовили на заводе «Метровагонмаш». Конструкция поезда позволяет свободно передвигаться благодаря единому сквозному проходу, особенно для пассажиров с багажом, и свести контакты между людьми к минимуму.
Подробности в материале: В казанском метро появится поезд с защитой от коронавируса
В период угрозы распространения коронавируса Роспотребнадзор и Ространснадзор будут взаимодействовать. Соглашение об этом подписали Анна Попова и Виктор Басаргин.
Об этом: Роспотребнадзор и Ространснадзор подписали соглашение о взаимодействии
Создание единого федерального информационного регистра граждан может обернуться для России появлением параллельной непрозрачной власти. Об этом заявил политолог Сергей Михеев, сообщает 21 мая ИА Красная Весна.
«Первое и главное, для страны возникает параллельная власть, которая будет контролироваться людьми не избираемыми и даже не назначаемые по закону», — сказал Михеев.
Об этом: Политолог: закон о регистре граждан создаст в России параллельную власть
Обращение российских авиаперевозчиков об отмене «антивирусной» рассадки пассажиров понятно, компании хотели бы скорее восстановить нормальную деятельность, что вряд ли возможно с учётом предлагаемых изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Читайте также: Здравый смысл, а не крайности: об «антивирусной рассадке» в самолётах
В Ростовской области школьники, относящиеся к льготной категории, будут обеспечены продуктовыми наборами в мае.
Читайте подробнее: Ростовские школьники получат продуктовые наборы в мае
В Железноводске установили скульптуру самого большого на Кавминводах орла. Его вес превышает несколько сотен килограммов, а размах крыльев составляет более 2 метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Читайте также: Монументальное искусство Железноводска: каменного орла сменил бронзовый
Российским вузам нужна единая сетевая платформа для взаимодействия и обучения. Об этом заявил 21 мая ректор СПбГУ Николай Кропачев на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Петербурге вуз учит студентов на онлайн-платформе для покера
Орёл на Курортном озере в Железноводске.
Фото Мины Ахвердиевой.
По состоянию на 21 мая запросов на выдачу технических средств от учителей или учащихся нет ни в одной школе Москвы.
Читайте также: Школьники Москвы больше не просят компьютеры для дистанционного обучения
Курортное озеро в Железноводске. Черепаха
Администрация Железноводска (c)Мина Ахвердиева
Курортное озеро в Железноводске готовят к купальному сезону — 2020. Декоративный водоем сначала очистят от тины и мусора при помощи техники, а затем дно обследуют водолазы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Читайте также: Курортное озеро в Железноводске готовят к купальному сезону
Курортное озеро в Железноводске. Подготовка к купальному сезону
Администрация Железноводска (c)Мина Ахвердиева
Учебный год завершился 21 мая для учеников 1—8-х классов в Рязанской области, сообщает региональное министерство образования и молодёжной политики. У школьников начались каникулы.
Читайте подробнее: В Рязанской области для большинства школьников закончился учебный год
Цветёт алыча
Фото Луизы Дроздовой
Яблони в цвету
Фото Луизы Дроздовой
Граждане, которые из-за того, что власть не ввела режим ЧП, понесли убытки, будут обращаться в суд по поводу не урегулированного законодателями положения о самоизоляции.
Подробности в материале: Адвокат объяснил, что будет, если не узаконить самоизоляцию
Во всех храмах и монастырях Ростовской области введены меры повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса. Циркуляр о необходимости соблюдения масочного режима опубликован на сайте Ростовской-на-Дону епархии.
Читайте также: В храмах и монастырях Ростовской области ввели масочный режим
Соловей распевается
Фото Андрея Дьячкова
Тамбовские некоммерческие организации после введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции переориентировались на работу в интернете. Они реализуют проекты и ведут просветительскую работу онлайн.
С 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
По его словам, соответствующие изменения в режим самоизоляции были прописаны им в специальном указе. При этом данный вид транспорта пока будет работать не в полную силу. Так, краткосрочные поездки будут пока запрещены — арендовать машину можно будет на срок не менее чем пять дней.
Подробности в материале: В Москве возобновляется работа каршеринга
С 25 мая 2020 в Москве возобновят работу многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг «Мои документы». Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В своём личном блоге мэр столицы также отметил, что МФЦ будут работать не в полном объёме. В частности, принимать посетителей будут только 88 центров, которые расположены в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. При этом в МФЦ москвичи смогут получить только 150 различных услуг — исключительно те, которые нельзя оформить в электронном виде.
Читайте подробнее: МФЦ в Москве начнут работать в особом режиме
Козёл за решёткой
Фото Андрея Дьячкова
С 27 мая для передвижения по Москве необходим будет только специальный пропуск, оформленный конкретно для Москвы. Об этом 21 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Ранее для перемещения по столице могли использоваться специальные пропуска, оформленные в других регионах. Например, Москва и Подмосковье взаимно учитывали свои пропуска, поэтому с пропуском для передвижения по Московской области можно было передвигаться по столице. Однако с 27 мая подобная возможность будет аннулирована.
Читайте подробнее: В Москве перестанут действовать спецпропуска других регионов
Обязанность носить маски распространяется не только на общественный транспорт, но и на его инфраструктуру. Об этом 21 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
«Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — написал Собянин.
Читайте подробнее: Собянин: москвичи обязаны носить маски в вокзалах и переходах
Впервые с начала распространения коронавируса в Москве появилась надежда на прекращение этого процесса. Об этом 21 мая написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
«Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием», — написал Собянин.
Об этом: Собянин: появилась надежда на приближающееся окончание пандемии
За забором
Фото Андрея Дьячкова
В Москве с 25 мая произойдёт новый этап смягчения ограничений. Предстоящие изменения мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своём личном блоге.
Так, с 25 мая частично возобновят свою работу многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг «Мои документы». Однако данные учреждения будут работать не в полной мере. Откроются только 88 центров, которые расположены в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Сократится и перечень услуг. Оказывать будут только те, которые нельзя оформить в электронном виде.
Подробности в материале: Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
У Кировской области «был определённый задел в обучении детей на дому». Об этом заявил кировский губернатор Игорь Васильев на совещании Владимира Путина 21 мая, посвящённом вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции.
Читайте также: Кировский губернатор — Путину: регион имел «задел в обучении детей на дому»
Вернувшийся из Швеции защитник футбольного клуба «Ростова» Деннис Хаджикадунич две недели проведёт на карантине.
Подробности в материале: Вернувшегося из Швеции игрока ФК «Ростов» отправили на карантин
Смягчение ограничительных мер в Чебоксарах
После начала эпидемии за два месяца около 400 тыс. школьников 4−10-х классов зарегистрировались для участия в пригласительном этапе Всероссийской олимпиады в системе sirius‑online.
Читайте подробнее: Около 400 тыс. школьников приняли участие в этапе Всероссийской олимпиады
В Ростовской области IT-специалисты объединятся для разработки плана выхода из пандемии с минимальными последствиями.
Читайте подробнее: В Ростовской области разработке плана выхода из пандемии посвятят хакатон
В условиях самоизоляции и отсутствия работы начинается частное домостроение
Участником инцидента с нападением на медработников в обсерваторе в посёлке Сотниково под Улан-Удэ стал гражданин Китая с видом на жительство в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
Об этом: В Бурятии раскрыли подробности нападения на медсестёр в обсерваторе
В ходе совещания по организации образования в условиях COVID-19, которое провёл накануне, 21 мая, российский президент Владимир Путин, руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва представила концепцию умного отдыха для школьников. В реализации проекта помогут региональные центры, создаваемые по модели «Сириуса», спортивные федерации, образовательные учреждения в области искусства, университеты, научно-исследовательские институты и индустриальные партнеры Центра.
Тема детского летнего отдыха сейчас особенно важна для миллионов российских семей.
Читайте подробнее: Российским школьникам на каникулах предложат умный отдых
Неделя после майских выходных в Туве отличалась низким индексом самоизоляции. В итоге за несколько дней количество заражённых коронавирусом увеличилось почти в три раза и продолжает расти. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.
Читайте подробнее: «Мы рискуем в считанные дни заполнить весь коечный фонд» — глава Тувы
Смягчение ограничительных мер совсем не означает, что пришло время расслабиться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба Бурятии, об этом заявил в очередном обращении к жителям главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.
Читайте подробнее: Санврач Бурятии: смягчение режима не означает, что можно расслабиться
У омских выпускников 22 мая (при пятидневной учебной неделе) и 23 мая (при шестидневной учебной неделе) проходят последние звонки. Как сообщили в областном правительстве, в связи с ограничительными мероприятиями, введёнными из-за коронавируса, мероприятия проводятся в онлайн-формате.
Читайте подробнее: «Не сдавайтесь»: омских выпускников поздравили с последним звонком
Новый проект «Другая сцена» откроет 26 мая Александринский театр с премьеры онлайн-перформанса «Драма на шоссэ» по сюжету Бориса Акунина, сообщил руководитель театра Валерий Фокин 21 апреля на презентации проекта в интернете.
Читайте также: В Александринском театре сообщили дату премьеры интерактивного перформанса
В России большинству работающих удалённо граждан (86%) не требуется психолог. При этом 7% нуждаются в помощи специалиста.
Об этом: Каждому одиннадцатому работающему удалённо требуется психолог
Согласно подготовленной Министерством культуры РФ «дорожной карте» по выходу российских театров из-под ограничительных мер карантинного характера, связанных с пандемией коронавируса, предполагается, что продажа билетов в театры будет возобновлена в России с 1 августа текущего года. Об этом 22 мая рассказал замглавы Минкультуры РФ статс-секретарь Алла Манилова, её слова приводят «Известия».
Об этом: Продажу билетов в театры в РФ планируют возобновить 1 августа
Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о штрафах за шум в дневные часы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа власти.
Предлагается ввести «часы тишины» с 13:00 до 15:00 по местному времени, а за нарушение тишины ввести административную ответственность. По словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, об этом просят представители разных слоёв населения.
Планируется дополнить областной закон «Об административных правонарушениях» дополнительными нормами. Проект закона рассмотрят на заседании представительного органа 9 июня 2020 года.
Подробности в материале: На Среднем Урале рассмотрят законопроект о «часах тишины»
Церемония объявления лауреатов VIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится 31 мая впервые в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.
Подробности в материале: Церемония вручения VIII премии АПКиТ пройдет в онлайн-формате
Новый онлайн-фестиваль российского кино «Большой экран» объявили российская сеть кинотеатров «Мираж Синема» и продюсерский центр Potential. Объявление размещено на страницах сети кинотеатров в соцсетях.
Подробности в материале: Российская сеть кинотеатров запускает онлайн-фестиваль «Большой экран»
Гала-концерт «Рождественский оперный бал» Московского театра «Геликон-опера» продолжит программу «Большие гастроли-онлайн» телеканала «Россия — Культура». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Читайте также: В программе «Большие гастроли-онлайн» покажут оперный бал «Геликон-оперы»
В Казани в вечернее время 21 мая на парковке у речного порта молодежь устроила вечеринку.
Подробности в материале: В Казани у речного порта разогнали массовую вечеринку
В Ростове-на-Дону из автобусов выгонят пассажиров, игнорирующих масочный режим, а также накажут водителей.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону из автобусов выгонят пассажиров без масок
Утечка личных данных, заражение компьютера вирусами и иные негативные последствия грозят пользователям, которые пользуются пиратскими интернет-ресурсами для просмотра фильмов и сериалов. Об этом говорится в опубликованном 22 мая сообщении Роскачества.
В организации отметили, что каждый год пользователи посещают пиратские сайты с фильмами более 300 млрд раз, при этом Россия находится в лидерах по этому показателю.
Читайте также: Роскачество напомнило о скрытых угрозах пиратских фильмов в сети
Сотрудники образовательного центра «Сириус» сообщают подробности с совещания, которое президент России Владимир Путин посвятил накануне, 21 мая, вопросам системы образования в условиях COVID-19. Речь идёт об онлайн-платформе на которой в настоящее время проходит пригласительный этап Всероссийской олимпиады: 400 тысяч школьников смогли попробовать себя в решении интересных и сложных задач.
Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва напомнила главе государства, что пригласительный этап Всероссийской олимпиады стартовал в апреле. Попробовать свои силы в решении нестандартных задач предложили школьникам 4−10 классов из любого субъекта Российской Федерации. Олимпиада включает 6 дисциплин, приоритетных для Стратегии научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия.
Читайте подробнее: Карантин SARS-CoV-2 не помешал Всероссийской олимпиаде школьников
По данным НАФИ, в России в режиме самоизоляции большинство граждан (72%) занимаются домашними делами.
Читайте также: Чем на самоизоляции занимаются жители России — опрос
Множество противоречащих друг другу заявлений правительственных чиновников только усугубляет и без того плачевное психологическое здоровье населения, подрывая доверие к власти. Одни говорят, что вакцина может появиться только в конце года, а Попова уже говорит о ней как о свершившемся факте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Об этом: Какофония по коронавирусу: чиновники наперебой хотят понравиться
Почти месяц назад прославленная российская студия анимации «Союзмультфильм» запустила онлайн-марафон короткометражных фильмов. Как сообщает пресс-служба, на «Союзмульткарантине», как назвали организаторы акцию из-за введенного режима самоизоляции, за месяц побывало более трехсот тысяч человек.
Читайте также: На «Союзмульткарантине» побывали более 300 тысяч человек
Онлайн-встреча с заслуженной артисткой России Марией Мироновой состоится в рамках проекта «Бабушка.Онлайн» 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного народного фронта.
Читайте подробнее: Актриса Мария Миронова станет гостьей проекта «Бабушка.Онлайн»
Сегодня передовые страны мира, среди которых Китай, Южная Корея, Япония, ведущие страны ЕС, США и Россия включись в гонку по скорейшей разработке и испытанию новой и очень долгожданной вакцины против коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Об этом: Вакцина против коронавируса: кто быстрее её создаст
С 1 апреля текущего года в рамках санитарно-экологического двухмесячника с обочин автомобильных и железнодорожных дорог регионального и федерального значения на территории Татарии собрали свыше 500 тонн твердых бытовых отходов.
Читайте также: В Татарии с обочин дорог собрали свыше 500 тонн мусора
Можно с уверенностью сказать, что московская мэрия со своими задачами справилась. Конечно, режим самоизоляции — это вряд ли комфортная жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Читайте также: Самоизоляции — не комфорт: но меры властей Москвы сработали
По итогам января — апреля текущего года число ипотечных сделок в Башкирии увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в апреле записей об ипотеке было зарегистрировано значительно меньше, чем в марте — на 25,7%. Этот факт в управлении связывают с действующим в апреле режимом самоизоляции.
Авиаперевозчик NordWind открыл продажу билетов на прямые рейсы до Симферополя из международного аэропорта «Гагарин» в Саратове.
Читайте также: С июля возобновятся прямые рейсы из Саратова в Симферополь
На конец мая смертность в России от COVID-19 ниже среднемирового показателя в 7,5 раза, но расслабляться рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Об этом: Расслабляться рано: о снижении смертности от COVID-19
35 тысяч рублей пропали из дома пенсионерки в Новозыбковском районе Брянской области. Деньги исчезли после «медработников», которые для диагностики коронавируса сделали женщине массаж, сообщили 22 мая в региональном УМВД.
Об этом: Под Брянском мошенники для диагностики коронавируса применили массаж
В Башкирии более чем на треть в январе-апреле текущего года сократилось число заключенных договоров на участие в долевом строительстве жилья.
Читайте подробнее: В Башкирии наблюдается спад на рынке долевого строительства жилья
В Авиастроительном районе Казани продолжается капитальный ремонт спортивной школы «Мотор», который начали с февраля и планируют завершить к началу учебного года.
Читайте также: В Казани к новому учебному году отремонтируют старейшую спортшколу
Смягчение ограничений по коронавирусу в Москве может восприниматься лишь как пробный шаг, по результатам которого, если ситуация не ухудшится, будут сделаны следующие, заявил корреспонденту ИА REGNUM Коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.
Подробности в материале: Смягчение ограничений — пробный шаг: бизнес жаждет следующих
В Подмосковье за день выявили 10 фактов нарушения режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.
Подробности в материале: В Подмосковье за день выявили 10 случаев нарушения режима самоизоляции
В Московской области прекратили оформлять цифровые пропуска посредством СМС-сообщений. Об этом сообщается на портале госуслуг Подмосковья.
Теперь оформить цифровой пропуск для перемещения по региону можно через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и на едином портале госуслуг. Напомним, режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая 2020 года. Также в области действует так называемый «масочный режим».
Подробности в материале: В Подмосковье прекратили оформлять цифровые пропуска по СМС
В любом демократическом обществе и государстве жизнь и здоровье его граждан представляет наивысшую ценность. В современных условиях, в период пандемии коронавируса, особенно на ее пике, абсолютно точно было корректным и своевременным решение о переносе голосований по выборам и референдумам, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.
Читайте подробнее: Ценность государства — здоровье граждан: залог безопасных выборов
Постепенное смягчение мер самоизоляции в Москве, несомненно, повысит экономическую активность по всем секторам экономики по сравнению с апрелем, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Читайте подробнее: Важно выйти на докризисный уровень: о смягчении самоизоляции в Москве
Ретроспективу детских фильмов советского режиссера Александра Птушко, посвященную 120-летию со дня его рождения, представили департамент культуры Москвы и «Москино». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте подробнее: Советские фильмы по русским сказкам выложили в сети
Более 20% жителей России признались, что никогда не пользовались интернетом. Однако около 70% заходили в Сеть за минувшие сутки, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
Об этом: Каждый пятый житель РФ никогда не пользовался интернетом
В Москве пройдёт первое в истории заседание законодательного собрания столицы в режиме онлайн. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
По его словам, пробное тестирование заседание уже прошло. А перед этим аналогичные имитации заседания с голосованием и выступлением были проведены с каждым из депутатских объединений столичной думы.
Об этом: Председатель Мосгордумы анонсировал первое в истории онлайн-заседание
Проект прославленной Третьяковской галереи, названный броско онлайн-экскурсия «Третьяковка со Шнуром», посмотрели 700 тысяч человек. Этой информацией поделалась генеральный директор музея Зельфира Трегубова на конференции «Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?».
Как известно, суть выставочной новации заключалось в том, что известный искусствовед Зельфира Трегулова показывает знаменитые полотна русской живописи эпатажному музыканту, поэту, художнику и общественному деятелю Сергею Шнурову. Вместе они обсуждают картины, творчество мастеров, их жизненный путь.
Читайте подробнее: «Третьяковка со Шнуром»: проект посмотрели 700 тысяч человек
Первое заседание Московской городской думы в режиме онлайн состоится 27 мая. Об этом журналистам рассказал председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.
Ранее Шапошников сообщил, что мероприятие будет проходить при помощи программы ВКС «Майнд». Пробное заседание уже было проведено.
Читайте подробнее: Первое онлайн-заседание Мосгордумы пройдёт 27 мая
В Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова идут репетиции трех премьерных спектаклей. Фрагменты репетиций доступны поклонникам театра.
Подробности в материале: Чувашский театр открыл доступ к онлайн-репетициям премьер
Определены даты окончания учебного года и вручения школьных аттестатов в Белгородской области. Праздники последних звонков региональный департамент образования рекомендует провести в онлайн-формате. Об этом на брифинге 22 мая рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Валентина Музыка.
Читайте также: В Белгородской области определились с датами вручения школьных аттестатов
Никто не знал, как в реальности будет развиваться эпидемия коронавируса и как скоро она закончится. Для бизнеса пандемия во многом оказалась шоком, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Национального союза экспортеров Илья Семин.
Читайте подробнее: Пандемия повергла бизнес в шок: меры поддержки дорабатываются «с колёс»
Сотрудники МВД Саратовской области 22 мая провели рейд по выявлению нарушителей масочного режима среди продавцов и покупателей на Сенном рынке. Среди покупателей-нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Об этом: Саратовский митрополит оказался в числе нарушителей масочного режима
Более 100 млн просмотров на официальном канале музыкального конкурса «Евровидение» в YouTube набрал клип Uno российской группы Little Big. Об этом сообщили организаторы на сайте конкурса.
Читайте подробнее: Клип группы Little Big на песню Uno набрал более 100 млн просмотров
Один из самых популярных и масштабных фестивалей в России — форум социальной сети «ВКонтакте» VK Fest, который традиционно проводился в Санкт-Петербурге, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, прошел в сети. Однако по заверению организаторов, востребованности от этого он не потерял — выступления и встречи в рамках проекта посмотрели 41 миллион человек из 203 стран мира, причем, в этом году присоединились пользователи даже из таких далеких стран как Новая Зеландия, Таиланд, Ямайки и Северная Корея.
Об этом: Фестиваль VK Fest собрал в онлайне 41 миллион человек
На Ямале около восьми тысяч учеников начальных 22 мая вышли на каникулы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Ученики четвёртых классов из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу попрощались с первыми учительницами в режиме онлайн.
Ученики среднего звена и старшеклассники продолжат обучение до 29 мая. Для них также будут организованы дистанционные последние звонки. В соцсетях планируются прощальные челленджи и фотофлешмобы.
Читайте подробнее: На Ямале ученики начальных классов ушли на каникулы
С 25 мая департамент городского имущества Москвы планирует возобновить прием заявлений на оказание государственных услуг в стандартной, а не цифровой форме. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.
Помимо этого, в очной форме будет производиться выдача ответов по ранее поданным обращениям граждан. Прием посетителей в службе одного окна по другим вопросам, включая обращения и очные консультации, пока проводиться не будет. При этом все посетители должны пройти предварительную запись на приём.
Подробности в материале: Департамент имущества Москвы возобновляет приём посетителей
Скандал с президентскими выплатами медикам за работу с коронавирусом и объявленная главой государства поддержка семей с детьми весьма схожи. В обеих ситуациях очень достойный, человечный посыл Владимира Путина искажается в процессе реализации этой поддержки.
Почему чиновники, слушая слова главы государства, которые буквально пропитаны заботой о семье, необходимостью решения демографических проблем, палиться палец не ударили, чтобы хотя бы найти время посетить роддом и лично поздравить мать, родившую семь — восемь детей? Почему так необходимую и очень своевременную президент кую выплату семьям с детьми, невозможно получить из постоянно зависающего портала Госуслуг? Какого рода поддержка ещё необходима? Об этом и многом другом ИА REGNUM поговорил с отцом восьмерых детей, членом Общественной палаты РФ Павлом Пожигайло.
Об этом: Нужны и рыба, и удочка: о поддержке семей с детьми в России
24 мая поклонникам театрального искусства представиться редкая возможность посмотреть спектакль Театра Наций «Калигула» в постановке знаменитого литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса. Роль римского диктора и поэта блестяще исполняет актер и художественный руководитель театра Евгений Миронов. Эта работа была удостоена театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль в драме».
Читайте подробнее: Театра Наций представит «Калигулу» с Евгением Мироновым в главной роли
В Пензенской области, по предварительным данным, открытие пляжного сезона ожидается не раньше 15 июня.
Об этом: В Пензенской области пляжный сезон откроют не ранее 15 июня
Председатель исполкома регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия» в Астраханской области, военный врач Сергей Кодюшев считает, что статистика смертей от коронавируса не влияет на ослабление карантинных мероприятий.
Читайте также: Количество умерших и жесткость карантинных мер нельзя смешивать
Режим самоизоляции в Москве необходимо продлить. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации с распространением коронавируса в России.
«Необходимо продолжить проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, масочному режиму по отношению к гражданам. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее», — заявил Собянин.
Читайте также: Собянин объяснил, зачем Москве и дальше нужны строгие меры самоизоляции
Мариинский театр в знак благодарности запускает марафон трансляций для медицинских работников. Им покажут записи лучших концертов и спектаклей. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба театра.
Читайте подробнее: Мариинский театр покажет медикам свои лучшие спектакли и концерты
По предварительным данным, каждый седьмой житель Москвы имеет антитела к коронавирусу. Об этом 22 мая заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Речь идет о тестах на антитела к коронавирусу, которые провели в столице. Предварительные данные показали, что каждый седьмой житель Москвы мог либо переболеть COVID-2019, либо быть бессимптомным носителем коронавируса.
Подробности в материале: У каждого седьмого жителя Москвы находят иммунитет к коронавирусу
Режим всеобщей самоизоляции, ранее введенный в Самарской области из-за угрозы нового коронавируса, продлен до 31 мая включительно решением губернатора региона Дмитрия Азарова, 22 мая сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В Самарской области продлили до конца мая ограничения по коронавирусу
24 мая Московский Художественный академический театр им. М. Горького представит на своем YouTube-канале, а также в социальных сетях онлайн-программу «Бог сохраняет все, особенно — слова». Проект приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и 80-летию выдающегося российского поэта Иосифа Бродского. Собственно, для названия программы и были выбрана строчка Бродского из стихотворения «На столетие Анны Ахматовой».
Подробности в материале: «Бог сохраняет все, особенно — слова»: онлайн-программа МХАТ
Всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020» состоится в формате онлайн 25 мая, сообщили в Министерстве просвещения РФ.
Подробности в материале: Названа дата проведения всероссийского последнего онлайн-звонка
Участие в онлайн-концерте, который будет проведен в поддержку волонтеров общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, оказывающих в России поддержку в условиях пандемии врачам, пожилым людям, многодетным семьям и маломобильным гражданам, примут российские артисты. Об этом 23 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Об этом: Артисты проведут онлайн-концерт в поддержку волонтёров акции #МыВместе
Как найти в себе силы пережить столь длительную изоляцию и подготовить себя к выходу из нее? Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, профессор Виктор Макаров:
«Скоро у всех нас будет праздник — будем выходить из самоизоляции. Здесь важно понимать, что самозоляция произошла не по медицинским показаниям, а по социальным. Если бы мы не были самоизолированы, медицинские службы просто не смогли бы справиться с таким притоком пациентов.
Важно понимать, что завершение самоизоляции — это не возвращение к той жизни, который мы жили. Это — не дальние путешествия бесконечные, не пребывание в аудиториях с большим скоплением людей — все будет постепенно».
Читайте подробнее: Психотерапевт Виктор Макаров: «Скоро у всех нас будет праздник»
23 мая известный российский музыкант Владимир Пресняков в рамках проекта «Шоу ON!» на платформе Okko даст большой онлайн-концерт. Об этом сообщает портал InterMedia.
31 мая состоится благотворительный музыкальный онлайн-марафон «Редкие виды» в поддержку независимых книжных магазинов. Инициаторами и организаторами акции выступили петербургские магазины.
«Все свободны» и «Порядок слов», «Маршак» из Москвы, «Пиотровский» из Екатеринбурга и «Смена» из Казани. Об этом сообщает «Российская газета».
Проявить солидарность с устроителями решили такие известные музыканты, поэты актеры, как Борис Гребенщиков, Найк Борзов, Рената Литвинова, Алексей Паперный, Арсений Креститель, Вера Полозкова, группы «Хадн дадн», «Позоры», «Увула», «Спасибо», «Шумные и угрожающие выходки, Sirotkin и многие другие.
Об этом: «Редкие виды»: музыкальный марафон в поддержку книжных магазинов
Занятия любимым делом могут помочь справиться с негативным влиянием самоизоляции на психическое состояние в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Российский космонавт с борта МКС дал совет, как справиться с самоизоляцией
Поиск образовательных услуг, предоставляемых автошколами онлайн, вырос за период ограничительных мер самоизоляции, которые связаны с пандемией коронавируса, в городах России с населением более миллиона человек на 69%. Об этом свидетельствует данные опроса сервиса 2ГИС, 24 мая приводимые RT.
Читайте подробнее: В России за время самоизоляции вырос спрос на онлайн-обучение в автошколах
Несмотря на очевидную опасность заражения коронавирусом, люди повсеместно продолжают нарушать карантинные правила. Причём это происходит не только в России — во всём мире находятся те, кто игнорируют угрозу заражения COVID-19 себя и своих близких.
В интервью корреспонденту ИА REGNUMврач психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, член исполнительного совета Международной ассоциации когнитивной психотерапии, член Международного консультативного комитета института Дмитрий Ковпакдетально, буквально по полочкам разложил наше поведение в период изоляции и пояснил, что мы чувствуем.
Читайте также: Игры разума: почему люди игнорируют угрозу COVID-19?
24 мая, в день 80-летия выдающегося российского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, поклонники его таланта могут виртуально посетить музей поэта в Санкт-Петербурге «Полторы комнаты».
Читайте также: Музей поэта Бродского в Петербурге «Полторы комнаты» откроют виртуально
24 мая, в ознаменование 80-летия выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, состоится музыкальный онлайн-марафон «Не выходи из комнаты». Известные российские исполнители и группы, среди которых такие звезды сцены, как лидер группы «Сплин» Александр Васильев, солистка «Ночных Снайперов» Диана Арбенина, Баста, «25/17», Noize MC, Billy’s Band и другие, исполнят композиции на стихи Иосифа Бродского.
Об этом: «Не выходи из комнаты»: музыкальный марафон к юбилею Иосифа Бродского
Медиакомпания ivi заявила о завершении работ над комедийным сериалом на злобу дня с симптоматическим названием «Чума».
Сюжет шестисерийного проекта, в принципе, драматичен. В замке в окрестностях города Нищбруг на жестком карантине во время чумы, разразившейся якобы в средние века, оказываются несколько жителей во главе с местным Бароном…
Об этом: Выходит комедийный «эпидемиологический» сериал «Чума»
В Челябинской области начинают ослаблять режим самоизоляции. Губернатор Алексей Текслер решил приступить к первому этапу снятия ограничений, сообщает пресс-служба главы региона.
Подробности в материале: В Челябинской области ослабляют режим самоизоляции
Группа «Несчастный случай» выступила застрельщиком нового музыкального марафона «Сейчастушки», в ходе которого известные музыканты и поэты споют частушки про коронавирус, карантин и нашу жизнь в режиме самоизоляции.
На первом онлайн-концерте, кроме самой группы «Несчастный случай» и ее лидера Алексей Кортнева, карантинные частушки исполнили Андрей Макаревич, Алена Свиридова, Владимир Шахрин и другие.
Читайте также: Музыканты объявили частушечный марафон о коронавирусе и карантине
Республика Алтай переходит к первому этапу снятия ограничительных мер, принятых в связи с угрозой коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение было принято с учётом эпидемиологической ситуации. На первом этапе жителям разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения мер профилактики.
Об этом: На Алтае переходят к первому этапу снятия ограничений
В Ульяновской области 26 мая начнётся интернет-трансляция фильмов в рамках международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Программа «Смотрим дома» продлится по 30 мая.
Подробности в материале: Международный кинофестиваль в Ульяновской области пройдёт в онлайн-режиме
В Татарии въезжающих граждан из других регионов освободили от обязательной 14-дневной изоляции.
Подробности в материале: Въезжающих в Татарию освободили от двухнедельного карантина
Употребление крепкого алкоголя не защищает от заболевания коронавирусной инфекцией, такое предположение является опасным мифом. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Роспотребнадзора, ссылаясь на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом: Роспотребнадзор: «лечение» COVID-19 алкоголем — опасный миф
В России каждая пятая компания (21%), где сотрудники работают дистанционно, продлит этот режим после снятия карантина.
Об этом: Каждая пятая компания продлит «удалёнку» после карантина
Более 10 тыс. рейдов провели на водоёмах сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе министерства.
Читайте также: МЧС России провело более 10 тыс. рейдов на водоёмах с начала апреля
К всероссийскому проекту «Тележка добра», в рамках которого покупатели могут пожертвовать купленные в магазинах продукты и положить их в специально установленные продуктовые тележки, в Ханты-Мансийске присоединились семь продуктовых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Об этом: В Югре магазины присоединились к проекту «Тележка добра»
Более 20 сайтов, содержащих недостоверные сведения об изготовлении цифровых пропусков, заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом 25 мая пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Читайте подробнее: В РФ заблокированы 20 фальшивых сайтов по оформлению цифровых пропусков
Студенты Казанского федерального университета разработали уникальное приложение для владельцев собак. Приложение будет полезно при поиске новых площадок для выгула собак, организации совместных прогулок, ветклиник, зоомагазинов, объявлений с мероприятиями и другой информации.
Подробности в материале: Студенты Казанского университета создали приложение для владельцев собак
В Пермском крае мероприятия, посвященные последнему звонку для выпускников школ, проходит 25 мая в режиме онлайн на площадке социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба мэрии Перми.
Право дать последний звонок для всех выпускников Пермского края предоставлено победителю регионального этапа «Ученик года 2020», учащемуся 11 класса общеобразовательной школы поселка Пашия Горнозаводского района Хусану Акулову.
«Хочется, чтобы мы объединились и отпраздновали окончание учебного года, несмотря на расстояние. Ещё полгода назад люди считали странным выпускные Японии в популярной компьютерной игре, а сегодня — это наша реальность», — отметил он.
Читайте также: В Прикамье последний звонок для выпускников школ проходит в режиме онлайн
Заседания комиссий Московской городской думы (МГД) даже очно будут проходить в особом режиме. Об этом 25 мая на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы заявила её председатель Людмила Гусева («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В самом начале мероприятия Гусева призвала депутатов соблюдать меры самоизоляции. Произошло это после того, как переболевший COVID-19 депутат МГД Михаил Тимонов («Справедливая Россия») попытался поздороваться с коллегами рукопожатием.
«Какие руки, куда протягиваем? Я понимаю, что коллега Тимонов переболел», — возмутилась председатель комиссии.
Подробности в материале: «Куда протягиваем?» — в Мосгордуме одёрнули переболевшего COVID-19 депутата
В Пермском крае в День пограничника, 28 мая, запрещена розничная продажа алкоголя. Нарушителей ждет штраф до 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Пермская краевая общественная организация «Союз пограничников Прикамья» предложила заменить традиционное празднование Дня пограничника онлайн-встречами с боевыми товарищами и отметить профессиональный праздник в кругу семьи.
«В этих условиях сейчас живёт вся страна, и даже в День Победы 9 мая 2020 года не было традиционных памятных мероприятий. Призываем отметить нынешний праздник в кругу семьи и друзей, оставаясь дома», — сказали в общественной организации.
Об этом: В Прикамье призвали отметить День пограничника с учётом режима самоизоляции
Доходы бюджета Москвы могут существенно сократиться. Об этом 25 мая заявил депутат Московской городской думы Олег Шереметьев на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Комментируя повестку заседания комиссии, депутат отметил, что рассматриваемые вопросы не являются первостепенными. Намного важнее было бы рассмотреть поправки в бюджет столицы, которые неизбежно придётся вносить. Ведь доходы столицы из-за экономического кризиса могут кратно упасть.
Подробности в материале: Депутат Мосгордумы заявил об угрозе резкого падения доходов столицы
Более тысячи масок сшила и бесплатно раздала нуждающимся студентка учебного заведения в Самаре. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, Александра Хохлова, которая учится на фельдшера скорой помощи, каждый день отшивает порядка ста масок. А всего за два месяца она отшила и раздала бесплатно около одной тысячи масок. Эти средства индивидуальной защиты у нее заказывают через социальную сеть.
Об этом: Студентка в Самаре сшила и бесплатно раздала около тысячи защитных масок
У учеников с пятого по восьмой классы, а также у десятых классов в Омской области начинается последняя учебная неделя.
В период пандемии коронавируса в Мордовии в акции #МыВместе участвуют студенческие отряды, сообщил руководитель мордовского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» Алексей Нагин. Его слова приводит пресс-служба конкурса «Лидеры России. Политика», участником которого он является.
Об этом: В Мордовии к акции #МыВместе присоединились студенческие отряды
В многоквартирном доме с одним подъездом в Набережных Челнах выявили три очага заражения коронавирусом.
Читайте также: В Набережных Челнах в одном доме обнаружили три очага коронавируса
Цикл видеоэкскурсий по новой экспозиции, рассказывающей о жизни города во время Великой Отечественной войны, в период карантина организовал Хвалынский краеведческий музей Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе акции #МыВместе.
Читайте подробнее: В Хвалынске организовали видеоэкскурсию о жизни во время войны
Переболевший COVID-19 депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») дважды становился донором плазмы, которая позволяет излечить пациентов с коронавирусом. Об этом он 25 мая лично заявил на на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Началось с того, что Тимонов, чтобы удобнее было задать вопрос, спустил маску на подбородок. Председатель комиссии Людмила Гусева («Единая Россия») обратила на этот внимание, попросив надеть маску так, чтобы она покрывала лицо до носа.
Читайте подробнее: Депутат Мосгордумы сдал плазму крови для больных COVID-19
Министерство труда РФ поддерживает урегулирование спорных вопросов при организации работы на «удалёнке», сообщили 25 мая в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: Минтруд РФ поддержал урегулирование спорных вопросов на «удалёнке»
В Ростовской области более 57 тыс. выпускников простятся со школьной скамьёй в режиме онлайн, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
Об этом: 57 тыс. ростовских выпускников простятся со школой в режиме онлайн
Пандемия коронавируса внесли коррективы в проведение «Последнего звонка» в российских школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, традиционное мероприятие в городе прошло в онлайн формате. В этом году в столице Горного Алтая школу завершают 509 выпускников. Ещё 886 учеников заканчивают 9 класс.
Читайте подробнее: Для 509 выпускников Горно-Алтайска «последний звонок» прозвенел онлайн
В Трудовом Кодексе РФ следует прописать возможность работников на временное или частичное исполнение обязанностей в дистанционном режиме. Соответствующие поправки в федеральное законодательство были поддержаны на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно проекту, предлагается закрепить правила временного дистанционного труда, в то время как сейчас законодательство регулирует этот вид деятельности исполняемый лишь на постоянной основе.
«Временное или частичное выполнение работником своей работы в дистанционной форме не подпадает и под категорию надомной работы (ввиду обязанности выполнять свою работу исключительно лично и отсутствия трудового договора о работе на дому), не является переводом (который предполагает изменение трудовой функции и (или) структурного подразделения, а также перевод в другую местность)», — отмечают авторы проекта федерального закона.
Читайте подробнее: Трудовой кодекс РФ предложили дополнить правилами дистанционной работы
Детские сады Саратова 25 мая приняли 1183 ребенка. На территории города 78 дошкольных учреждений открыли 131 дежурную группу.
Читайте подробнее: В Саратове в детсады привели около 1,2 тысяч детей
Итоги учебного года 2019/2020, особенно четвёртой четверти, проанализируют в профильных ведомствах Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров 25 мая на оперативном совещании поручил представить предложения и в случае осенней волны коронавируса быть готовыми снова начать дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации региона.
Читайте подробнее: В Волгоградской области не исключают онлайн-обучение в школах в новом году
Специалисты Росархива готовят к публикации новые рассекреченные документы о преступлениях нацистов на территории СССР. Об этом сообщил 25 мая глава Росархива Андрей Артизов на расширенном заседании Совета фонда «История Отечества».
Читайте подробнее: Росархив в июне представит новые свидетельства преступлений нацистов в СССР
Из охвативший мир эпидемии коронавируса необходимо сделать несколько важных уроков, чтобы в будущем не проиграть схватку с информационным SARS-CoV-2 или какой-то другой заразой. Если не начать обучение правилам информационной гигиены, в дальнейшем ситуация может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, уверен председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
В интервью информационному ИА REGNUM он пояснил, почему информационный вирус страшнее, чем любое заболевание, какую новую волну фейков о коронавирусе запустили мошенники, почему важно пересмотреть вопросы школьного обучения и разработать новый национальный проект.
Подробности в материале: Страшнее, чем COVID-19: чем ответим мошенникам?
Виртуальные совместные гастроли начнут 26 мая Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского театра.
Читайте также: Театры Санкт-Петербурга и Иркутска проведут виртуальные гастроли
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил четыре тысячи 11-классников и девять тысяч 9-классников региона с последним звонком. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит нетрадиционно — в режиме онлайн, сообщает пресс-служба главы региона.
Об этом: В Курганской области 11 тысяч выпускников попрощались со школой онлайн
Красноярску исполняется 392 года. Как сообщили в мэрии города, Красноярск отпразднует свой день рождения 19 июня без массовых мероприятий.
По словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, праздник пройдёт без массового скопления горожан. План дистанционных и онлайн-мероприятий уже разработан.
Читайте также: В Красноярске День города отпразднуют без массовых мероприятий
Добровольцы и волонтеры всегда были и, безусловно, останутся после снятия карантина. Есть масса дел, которые лучше них никто не сделает, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «МолодежкиОНФ» Игорь Кастюкевич.
Читайте также: Любая помощь важна в любые времена: волонтёры на передовой
Тува на четыре недели отстаёт по развитию эпидемии от остальной России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил первый замглавы Александр Брокерт, временно исполняющий обязанности руководителя республики.
«Когда в той же Москве был пик заболеваемости, у нас ситуация была относительно благополучной. Это значит, что послабления в режиме, которые вводятся по стране, для нас тоже наступят с 4-недельным опозданием», — отметил он.
Читайте подробнее: Тува снимет ограничения на четыре недели позже других регионов
На территории Саратовской области жители не смогут приобрести алкогольные напитки в дни «Последнего звонка» — 29 мая и защиты детей — 1 июня.
Об этом: В Саратовской области на два дня запретят торговлю алкоголем
В Петербурге скорректировали график включения уличных громкоговорителей, оповещающих граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Это сделано с учетом пожеланий родителей маленьких детей.
Подробности в материале: В Петербурге график оповещений о самоизоляции изменили из-за детей
Скорейший выход из кризиса и активизация экономической жизни сейчас актуальны и необходимы. При этом меры по профилактике распространения коронвирусной инфекции должны продолжаться и после выхода из самоизоляции. заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
Подробности в материале: Своевременные и адресные: новые меры поддержи семей с детьми
Самоизоляция привела к резкому снижению двигательной активности детей и существенному увеличению статической нагрузки. Дети проводят большую часть дня сидя перед экраном компьютера или лежа с планшетом или смартфоном в руках. Даже короткий период снижения двигательной активности в сочетании с увеличением статической нагрузки может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Мы все оказались не готовы к «остановке на бегу», детям пришлось ещё сложнее. Самоизоляция изменила условия жизни и обучения, ограничила контакты и практически лишила детей возможности активно двигаться.
Как сохранить здоровье ребёнка и с пользой провести летные каникулы? На вопросы корреспондента ИА REGNUM ответила директор Института возрастной физиологии РАО Марианна Безруких.
Читайте также: Время «лентяев»: как провести летние каникулы с пользой?
35 детей из приёмных семей Армавира Краснодарского края, а также 20 приёмных родителей, приняли участие в проекте «Мир профессий глазами ребёнка», который реализует автономная некоммерческая организация социально-образовательный центр «Виктория».
Читайте также: На Кубани для детей из приёмных семей проводят онлайн-профориентацию
Сельхозпроизводители Пензенской области планируют собрать в текущем году не менее 2,3 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн сахарной свеклы и 600 тыс. тонн масличных культур.
Читайте также: Пензенские аграрии рассчитывают собрать 2,3 млн тонн зерна
Места массового скопления людей, которые не соблюдают необходимую дистанцию, обнаруживают беспилотники в Самаре. Об этом сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации города Виталий Шишкин, 25 мая передает пресс-служба городской администрации.
По его словам, беспилотники курсируют над городом и оперативно передают информацию о нарушениях режима повышенной готовности сотрудникам оперативных служб. Они уже показали свою эффективность. Поэтому такой способ мониторинга на улицах города будет применяться на все время действия режима повышенной готовности.
Об этом: Нарушителей режима самоизоляции в Самаре выявляют беспилотники
И потребители, и бизнес в Москве как глотка свежего воздуха ждут момента снятия ограничительных мер и возвращения к нормальной жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Читайте также: Глоток свежего воздуха: снятие ограничений по самоизоляции
Охраняемые заповедные территории планируется открыть в конце июня. Об этом журналистам во время акции «Сад памяти» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
«Я думаю, что конец июня, скорее всего. Здесь главное не сорваться и не торопиться», — сказал Кобылкин.
По его словам, сегодня в привычках людей «многое поменялось».
Кобылкин отметил, что в 2020 году спрос на внутренний туризм будет лишь расти, поэтому открывать нацпарки нужно будет постепенно.
27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. Именно в этот день 225 лет назад императрица Екатерина II одобрила проект создания Императорской публичной библиотеки. А сам праздник был установлен указом президента России в 1995 году. Российская государственная детская библиотека подготовила к этому профессиональному празднику обширную и интересную программу для своих читателей. Об этом сообщает пресс-служба РГДБ.
Подробности в материале: РГДБ подготовила программу к Общероссийскому дню библиотек
Разрешение посещать приюты для бездомных животных до 15 волонтерам в день — мера оправданная, но недостаточная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила основатель фонда благотворительной помощи бездомных животных «Котодетки» Анна Белоусова.
Комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить посещать приюты волонтерам, зоозащитник отметила, что ограничение на посещение максимум 15 волонтеров в день — не позволит всеобъемлюще ухаживать за животными. Также она отметила, что оформление двух пропусков — излишняя мера.
Подробности в материале: Мало, но лучше, чем ничего — зоозащитник оценила решение Собянина
В Ингушетии 25 мая выпускники попрощались со школой. Для них прозвучал традиционный последний звонок. Однако в нарушение традиции он впервые прошел в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Подробности в материале: В Ингушетии прошел последний звонок в формате онлайн
Калужская область впервые выступит в качестве партнёра на фестивале «Интермузей-2020». На объединенном стенде Калужской области развернётся виртуальная интерактивная экспозиция трёх музеев: Калужского музея изобразительных искусств, музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотарёвых» и музея-заповедника «Полотняный Завод». Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, также располагающийся в Калуге, будет представлен на отдельном стенде фестивальной экспозиции. Лейтмотивом коллективного стенда калужан станет тема жизни и сохранения музейных коллекций во время Великой Отечественной войны, созвучная главной теме фестиваля «Интермузей — 2020» — «Хранители мира».
Читайте подробнее: Калужская область выступит партнёром фестиваля «Интермузей»
25 мая московские суворовцы, как и все выпускники 2020 года, впервые провели последний звонок в онлайн-режиме. Обучение в военном училище завершили 77 молодых людей, большинство собирается поступать в военные академии и высшие училища. Об этом сообщил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
В виртуальной акции приняли участие выпускники, воспитатели, воспитанники, ветераны Московского (Горьковского) суворовского военного училища, известные спортсмены, родители и представители общественности.
4 тыс. 607 выпускников школ Ивановской области намерены сдавать единый государственный экзамен в 2020 году. В их числе — 4 тыс. 220 выпускников текущего года, остальные — выпускники прошлых лет.
Подробности в материале: В Ивановской области ЕГЭ намерены сдавать 4,6 тыс. выпускников
В столице Татарии в общественном транспорте звучат аудиозаписи с историями о героях войны, имена которых носят улицы и остановки. Социально-образовательный проект «Маршрутами героев» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте также: В общественном транспорте Казани проводят проект «Маршрутами героев»
Церемония вручения знаков отличия новым почетным гражданам Петербурга, которая обычно проходила 27 мая, не состоится. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в городском парламенте.
Читайте подробнее: Знаки почетных граждан Петербурга в День города вручать не будут
4 тыс. 607 выпускников школ Ивановской области намерены сдавать единый государственный экзамен в 2020 году. В их числе — 4 тыс. 220 выпускников текущего года, остальные — выпускники прошлых лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в пресс-службе правительства региона. Напомним, что в этом году ЕГЭ смогут сдавать лишь те выпускники, которые намерены поступать в вузы.
В течение апреля и мая при содействии правительства региона в Пензенскую область вернулся из-за границы 61 человек, только с начала мая 35 пензенцев смогли возвратиться в регион. Еще 123 пензенца в 38 странах мира ждут возможности прилететь обратно.
Читайте подробнее: В Пензенскую область за два месяца вернулся из-за рубежа 61 человек
Известный музыкант и поэт-блоггер Сергей Шнуров выступил совместно с телеведущей и бизнес-леди Тиной Канделаки продюсером комедийного сериала «Чума!». Как объявил Шнуров, новая «эпидемиологическая сага» выйдет в широкий прокат в сети 29 мая. Об этом сообщается на личной странице музыканта в Instagram.
Сюжет шестисерийного проекта, в принципе, драматичен. В замке в окрестностях города Нищбруг на жестком карантине во время чумы, разразившейся якобы в средние века, оказываются несколько жителей во главе с местным бароном…
Читайте подробнее: Сергей Шнуров объявил о дате премьеры юмористического сериала «Чума»
В Челябинске уровень самоизоляции населения установил очередной антирекорд. Днём 25 мая он был на отметке 0,8, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Таковы данные Яндекс-сервиса, показывающего индекс самоизоляции. При этом ранее, 22 мая, уровень был на отметке 0,9. Пока наблюдается тенденция к его снижению.
Политико-экономическую составляющую текущего и грядущего экономического кризиса в прошлый четверг, 21 мая 2020 года, обсудили ученые-экономисты из института Нового индустриального развития (ИНИР), Вольного экономического общества (ВЭО) и МГУ. Онлайн сессия проводилась в рамках Московского Академического экономического форума и была организована ИНИР им. С. Ю. Витте при поддержке Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Задача учёных на данной сессии стояла в обсуждении вызовов сегодняшнего кризиса нашему будущему.
На сессии много слов было сказано о причинах экономической катастрофы, которая началась ещё до пандемии. Это и подчинение человека одной цели — максимизации прибыли, и поляризация доходов, и концентрация капитала, и рост безработицы, и напряженная социальная атмосфера из-за усугубления несправедливости.
Читайте подробнее: Российские марксисты о постпандемическом кризисе в России
В условиях самоизоляции предприниматели в Бурятии организовывают несанкционированные коллективные туры в популярные места отдыха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, предложения появляются в социальных сетях.
Читайте также: В Бурятии организуют туры под видом «выезда к родственникам»
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил на совещании в городской администрации 25 мая, что масочно-перчаточный режим в столице продлится как минимум до конца текущего года.
Читайте также: Казанский мэр: «масочный» режим сохранится как минимум до конца года
По данным ВЦИОМ, летом 2020 года большинство жителей России (61%) проведут отпуск дома, в первую очередь из-за нехватки финансов (36%).
Читайте подробнее: Большинство жителей РФ проведут летний отпуск дома
Поддержку жителям Воркуты, Костомукши и Оленегорска, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии COVID-19, окажет металлургическая и горнодобывающая компания «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Читайте также: «Северсталь» выделит 7,4 млн рублей на поддержку семей с детьми
В Бурятии привлекли к административной ответственности жителя Иволгинского района, который после прибытия из Якутии был помещён в обсерватор в селе Ярцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в республику он прибыл 9 мая.
Читайте также: Жителя Бурятии оштрафовали за побег из комнаты в обсерваторе
Новости о разработке вакцины от коронавируса снизили число желающих сделать прививку — с 57% до 36%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Подробности в материале: В России уменьшилось число желающих сделать прививку от коронавируса
Завершение режима самоизоляции — удачный период для попыток решить конфликты и проблемы, назревшие в семье за время долгого пребывания в замкнутом пространстве. Об этом говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.
Об этом: Психологи МЧС советуют обсудить внутри семьи выход из самоизоляции
Последний звонок в эти дни звенит в формате онлайн более чем для 430 тысяч школьников Ростовской области. К ученикам с напутственным словом обратился донской губернатор Василий Голубев.
«Дорогие юноши и девушки, идите смело вперед, обретайте призвание, ищите, находите, боритесь и побеждайте», — отметил глава региона.
Читайте подробнее: Ростовский губернатор: впервые последний звонок раздался во всемирной сети
Госсовет Удмуртии утвердил штрафы для организаций республики, которые будут обслуживать клиентов без защитных масок.
Об этом: В Удмуртии утвердили штрафы для компаний за обслуживание клиентов без масок
Губернатор Петербурга Александр Беглов решил утешить выпускников школ, которые остались без праздника последнего звонка из-за коронавируса.
Подробности в материале: Беглов пообещал выпускникам постараться устроить праздник
Жители Тюменской области в рамках трёхнедельной акции «Доставка добра» пожертвовали 2 500 килограммов вещей. Всё это будет направлено нуждающимся в социальные центры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе тюменского регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».
Акция «Доставка добра» стартовала в социальных сетях после введения периода самоизоляции граждан. По задумке организаторов акции, тюменцы, вынужденные находиться дома в изоляции, делали генеральную уборку в своих квартирах и, разбирая домашние завалы, не знали, куда деть добротные вещи, которым уже куплена новая замена. Выкидывать жалко, ведь кому-то туфли или свитер из прошлогодней коллекции, или одежда, из которой вырос ребёнок, жизненно необходимы. Отжившая пик популярности техника, старые игрушки, посуда и многое другое из тюменских квартир перекочевали в «Доставку добра».
Подробности в материале: Тюменцы за три недели собрали для нуждающихся 2,5 тонн вещей и техники
Пермская гордума приняла решение не заслушивать отчет градоначальника Дмитрия Самойлова за 2019 год и перенести доклад на поздний срок, когда депутаты смогут собраться в зале заседаний в очном формате, сообщает пресс-служба гордумы.
Перенос отчета связан с тем, что из-за ситуации с коронавирусом не состоялись публичные слушания. Депутаты подчеркнули, что не могут объективно оценить эффективность работы с бюджетом. А без информации о городских финансах и выполнении муниципальных программ доклад мэра будет не полным.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в гордума Перми перенесла отчёт мэра за 2019 год
Международный органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр», проходящий уже в седьмой раз, в нынешнем году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Читайте подробнее: Органный фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» проведут в онлайн-формате
Водители Подмосковья с 27 мая для перемещения по Москве должны иметь московский цифровой пропуск, оформить который можно на сайте nedoma.mos.ru. С таким напоминаем к автолюбителям Московской области обратились специалисты Московской административной дорожной инспекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.
К пропуску обязательно должен быть «привязан» корректный номер автомобиля. В случае, если был введен неправильный номер машины, его можно скорректировать. Перед поездкой также необходимо убедиться, что пропуск действителен. Штраф в случае отсутствия пропуска или некорректных сведений в нем в соответствии со ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП составит 5 тыс. рублей.
Читайте также: Водителей Подмосковья предупредили о штрафах при въезде в Москву
Пандемия коронавируса, к сожалению, породила не только фейки о COVID-19, но и вполне рабочие схемы фишинга—наиболее развитой формы мошенничества в интернете.
Как защитить себя от кражи конфиденциальной информации и финансов, корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета по IT Московского отделения «Деловой России», разработчик облачных решений Никита Северинов.
Подробности в материале: Коронафишинговая уловка: как не попасться в сети мошенников?
Серию концертов в онлайн-формате покажет в июне Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.
Подробности в материале: Калининградская филармония покажет серию онлайн-концертов
Режим ограничений и запретов, который из-за коронавируса действует уже почти два месяца, в Петербурге привел к появлению «новых общественных пространств». В отсутствие возможности гулять в закрытых парках и скверах, их временно заменили те места, где раньше практически невозможно было увидеть сидящего или лежащего человека. Теперь же строгие прежде пространства бывшей столицы империи стали местом неформального отдыха, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Посидеть на Дворцовой: из-за пандемии петербуржцы отдыхают на брусчатке
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал создать общественный совет по телевидению, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.
Читайте также: Миронов предложил общественный совет по телевидению для снижения насилия
Ученик восьмого класса Ремотненской школы № 2 (Ростовская область) посетит один из матчей футбольного клуба «Ростов». В преддверии Дня защиты детей юный болельщик из многодетной семьи получит в подарок мяч с автографами жёлто-синих.
Об этом: Ростовский губернатор пригласил восьмиклассника на «Ростов Арену»
Иностранным студентам Пензенского госуниверситета централизованное духовное управление мусульман оказало помощь в виде предоставления продуктов первой необходимости.
Читайте также: Духовное управление мусульман помогает пензенским студентам продовольствием
Мобильный идентификатор, которым предлагается снабдить российских граждан, будет работать на основе технологии, опробованной в период действия цифровых пропусков. Об этом заявил 26 мая глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в ходе брифинга.
«Технология, которая была отработана в рамках цифровых пропусков, позволяет нам рассчитывать, что можно запускать мобильное приложение, которое станет дополнением к существующему бумажному паспорту и позволит в девяти случаях из десяти этот паспорт не доставать», — сказал Шадаев.
Подробности в материале: Шадаев: мобильный ID будет работать по принципу цифровых пропусков
Новую культурную программу в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons, призывающую зрителей оставаться в период пандемии коронавируса дома, представили в международном культурном проекта «Русские сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
Об этом: В проекте «Русские сезоны» покажут новую культурную программу
В Петербурге снизилась средняя собираемость оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил 26 мая глава Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Петербуржцы стали накапливать долги за услуги ЖКХ
Московские власти не будут полностью отменять штрафы, которые были выписаны зараженным коронавирусом с помощью приложения «Социальный мониторинг». Об этом 26 мая сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Об этом: В Москве не намерены отменять штрафы от сервиса «Социальный мониторинг»
День города в Сочи, который в этом году состоится 30 мая, планирую провести в онлайн-формате. Вместо традиционных гуляний, концертов, спортивных состязаний, которые традиционного проводятся в Сочи в этот день, горожанам предложат принять участие в телемарафоне. Он свяжет города России и зарубежные города-побратимы, черноморские курорты и муниципалитеты Краснодарского края. На прямую связь со студиями в Сочи и Краснодаре выйдут Почётные граждане города Сочи, общественные и политические деятели. Жителей Сочи поздравят Виталий Игнатенко, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Владимир Винокур, Максим Аверин, Илья Авербух, Михаил Галустян, Александр Карелин и многие другие.
Читайте подробнее: В Сочи День города отметят онлайн
Губернатор Петербурга Александр Беглов открыт к предложениям о проведении онлайн-выпускного для школьников. Об этом он заявил 26 мая на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Губернатор Петербурга принимает предложения об онлайн-выпускном
Рекордное число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве позволяет говорить об ослаблении власти новой инфекции. При этом не стоит забывать мерах профилактики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте подробнее: Москва даёт сигнал: власть коронавируса ослабевает
На территории Тувы введён запрет на посещение водных объектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Читайте также: Жителям Тувы запретили отдыхать на берегах рек и озёр
Большинство жителей Росии (79%) полагают, что государство должно оплачивать тестирование персонала предприятий и организаций на коронавирус.
Читайте также: Тесты работников на коронавирус должно оплачивать государство — опрос
Круглый стол «Территория Победы: современные вызовы и музейные практики по освещению истории Великой Отечественной войны» в рамках XXII международного фестиваля «Интермузей-2020» в онлайн-формате проведет Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Об этом: Музей Победы проведет круглый стол на фестивале «Интермузей — 2020»
Не успела забыться история с невыплатами надбавок медикам, как правительство России, рискует оказаться в эпицентре нового скандала. На этот раз речь идёт о субсидиях населению по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как и в предыдущем случае, обещанная помощь до адресатов должным образом не доходит.
Подробности в материале: Саботаж? Почему в РФ автоматически не продлевают льготы на оплату ЖКХ
Когда в Татарии ежедневно будут фиксировать по 20−30 случаев заражения коронавирусом, возможно открытие предприятий общественного питания. Послабления возможны, когда показатель распространения инфекции достигнет отметки 0,8. На сегодняшний день он равен — 0,9.
Читайте также: Роспотребнадзор Татарии раскрыл условия для возобновления работы общепита
Художники Владимирской объединились, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом. В регионе организовали благотворительную акцию «Художники — медикам». Идея принадлежит владимирскому художнику Виктору Шамаеву, ветерану войны и труда, заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза художников России.
Читайте также: «На войне с эпидемией они герои»: владимирские художники поддержали врачей
В Пензе ежегодное празднование Дня города, который отмечают 12 июня, перенесут на осень.
Подробности в материале: В Пензе мероприятия в честь Дня города перенесут на осень
Многофункциональные центры, работающие на территории Ростовской области, оказывают до 13 тыс. услуг в день. Об этом входе онлайн-брифинга 26 мая сообщил начальник управлений инноваций в органах власти облправительства Юрий Черныш.
Читайте также: Ростовские МФЦ оказывают до 13 тыс. услуг в день
И цифровые пропуска, и социальный мониторинг, которые из-за мер по борьбе с коронавирусом навязали не только в Москве, плохи. И вот почему.
Об этом: От концепции «мы лучше знаем, как надо» пора уходить — о коронавирусе
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и нестандартный режим жизни оказался для всей системы образования непростым испытанием. Что произойдёт в дальнейшем? Свое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Наталья Алтыникова:
«В этой ситуации ярко высветились сильные и слабые стороны отрасли, стало очевидным то, что было дискуссионным, ушло на второй план второстепенное и осталось самое главное и необходимое. Это касается и оценочных процедур, относительно которых всегда много дискуссий и споров: много их или мало? Нужен ЕГЭ или не нужен?».
Читайте также: «Остался только ЕГЭ»: о новых моделях школьной аттестации
В Оренбургской области летняя оздоровительная кампания пройдёт в новом формате. Из-за сохраняющегося режима самоизоляции до сих пор нет подтвержденной даты начала кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвитяи региона.
Глава ведомства Татьяна Самохина отметила, что «это лето будет не таким как всегда». Необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить в первую очередь безопасность детей и сохранить сеть организаций детского отдыха.
Об этом: В Оренбуржье летний отдых детей пройдёт в новом формате
В среду, 27 мая 2020 года, исполняется 317 лет со дня основания Санкт-Петербурга. В связи с сохраняющимися на сегодня ограничительными мерами против распространения коронавируса никаких массовых празднеств в Северной столице не будет — все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
Об этом: Петербург впервые отмечает День города в онлайн-формате
В Москве два месяца самоизоляции социальными помощниками города выполнено 437 тысяч заявок от горожан на получение различных социальных услуг.
Читайте также: Почти 450 заявок москвичей выполнили соцпомощники в карантин
На новый формат работы перешли спортивные залы в Пензе. Тренировки для действующих клиентов перевели в режим онлайн. Такие нововведения позволили сохранить рабочие места, а за счет интернета увеличилось количество клиентов.
Подробности в материале: В Пензе фитнес-центры перешли на новый формат тренировок
Пензенская область примет участие во всероссийском антинаркотическом месячнике, который проходит с 26 мая по 26 июня.
Об этом: Пензенская область примет участие в антинаркотическом месячнике
27 мая открывается крупнейший в мире смотр музеев — фестиваль «Интермузей — 2020» в Москве. Двадцать второй форум в связи со сложной эпидемиологической ситуации пройдет в онлайн-формате. Правда, как отметили в Министерстве культуры организатора мероприятия — это, как оказалось, имеет и свои положительные моменты: в последнее время в фестивале принимали участие немногим более ста пятидесяти ведущих учреждений, тогда как в цифровом формате будут представлены 390 музеев.
Читайте подробнее: Фестиваль «Интермузей — 2020» открывается в онлайн-формате
Заштатный клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) запрещён в священнослужении. Такое решение принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает пресс-служба епархии.
Подробности в материале: Критиковавший самоизоляцию уральский священник запрещён в служении
В московском международном аэропорту «Внуково» заявили о поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Возврат к обычному режиму полетов будут осуществлять в три этапа. В ходе первого этапа с 1 июня 2020 года в аэропорту снимут ограничения на допуск провожающих и встречающих пассажиров граждан. При этом по-прежнему будет действовать усиленный режим пропусков. Это вход в терминал А только по предъявлению посадочного талона или маршрутной квитанции.
Также в терминал можно будет войти для бронированию или покупки билетов. При этом сохраняются общие ограничения, введенные ранее в регионе в связи с угрозой распространения SARS-CoV-2. Это обязательное ношение медицинских масок и перчаток, соблюдение дистанции в 1,5 метра.
Об этом: В аэропорту «Внуково» заявили о поэтапном выходе из режима ограничений
Началось первое в истории заседание Московской городской думы в режиме онлайн. Мероприятие проходит на цифровой платформе ВКС «Майнд».
Заседание проходит в форме видеоконференции. При этом в трансляции периодически происходят накладки — например, периодически пропадает звук. Правда, восстанавливается трансляция достаточно быстро.
Подробности в материале: Началось первое в истории онлайн-заседание Мосгордумы
Родителям стоит позаботиться о достаточной физической активности детей в период завершения периода самоизоляции, например, вместе делать зарядку. Об этом говорится в опубликованном 27 мая сообщении Роскачества.
Читайте также: В Роскачестве дали рекомендации о физической активности детей
«Пандемия» — так называется поэтический сборник известного барда и ученого-океанолога Александра Городницкого. Как ясно из названия, он посвящен эпидемии коронавирусной инфекции, мужеству врачей, карантину и непростому времени, которое нам всем выпало пережить.
Читайте также: «Пандемия»: новый сборник поэта и барда Александра Городницкого
Двадцать второй международный фестиваль «Интермузей-2020» начал свою работу в новом для себя цифровом формате, который вынужден был использовать из-за пандемии коронавируса. Прямая трансляция церемонии открытия фестиваля проводится на официальном сайте, на канале в YouTube и на страницах фестиваля во всех основных соцсетях.
Читайте подробнее: Фестиваль «Интермузей» начал работу в цифровом формате
В Саратовской области с 26 мая разрешена торговля нижним бельем, чулочно-носочной продукцией, ортопедическими средствами и обувью, галантереей, детской обувью и одеждой, головными уборами.
Читайте подробнее: В Саратовской области возобновили торговлю обувью и одеждой
В Москве было проведено в общей сложности около 1,5 млн исследований на коронавирус. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом, по оценке эксперта, Москва может приступить к постепенному выходу из режима самоизоляции.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор сообщил о готовности Москвы к снятию ограничений
Подтверждений угроз заражения коронавирусом через воду из крана в Москве нет обнаружено. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В пользу этого указывают многочисленные исследования, которые провели и продолжают проводить в столице, отметила глава столичного управления Роспотребнадзора.
Читайте также: В водопроводной воде Москвы не нашли коронавируса
Рост новых случаев коронавируса в Москве не только вышел на плато, но даже пошёл на спад. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, те успехи, которые произошли в Москве в плане борьбы с коронавирусом, связаны с большими усилиями власти и общества, которое соблюдало режим самоизоляции. Большую роль в этом также сыграли санитарные мероприятия.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор сообщил о спаде распространения коронавируса в Москве
Уровень летальности среди больных COVID-19 в Москве составляет 1%. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом около 70% погибших являются людьми старше 65 лет. Также это в основном поздние обращение и лица, у которых была соматическая патология, отметила Андреева.
Читайте также: Летальность от коронавируса в Москве составила 1%
В сложный для России период появляется множество новых преступных схем, которые появляются на фоне новостей о пандемии коронавируса и самоизоляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB (Group-IB) Александр Калинин.
Читайте подробнее: COVID-19 — кому война, а кому мать родна: о мошенничестве в пандемию
Не следует ожидать, что после пандемии коронавируса онлайн-образование заменит традиционную форму обучения в вузах. Многие университеты пересмотрят свои привычные платформы для обучения студентов и станут активнее использовать онлайн-формат, но полностью переходить на него не станут. Об этом 27 мая заявил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета, академик РАН Андрей Рудской, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Академик не ждёт полного перехода вузов на онлайн-обучение
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить все штрафы программы «Социальный мониторинг», которую требуется установить находящимся на карантине в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
Об этом: Жириновский призвал отменить все штрафы «Социального мониторинга»
Пешие прогулки детей и пожилых людей в Москве могут быть разрешены в обозримом будущем. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава столичного Роспотребнадзора указала, что подобные меры могут быть приняты в случае, темпы прироста новых случаев коронавируса сохраняться на текущем уровне.
Подробности в материале: Роспотребназдор не исключил возобновления прогулок в Москве
Первое онлайн-заседание Московской городской думы проходит с постоянными сбоями. Об этом 27 мая заявила депутат законодательного собрания столицы Екатерина Енгалычева (КПРФ), участвующая наряду с другими парламентариями в дистанционном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В знак протеста против нового формата работы выступила группа депутатов, которые собрались у зала заседаний Мосгордумы, заявив, что готовы участвовать в очном мероприятии. Тем не менее параллельно с протестов парламентарии участвовали в дистанционном заседании.
Подробности в материале: Депутат Мосгордумы назвала качество онлайн-заседания издевательством
В жилых многоквартирных домах Татарии возможно установят постаматы для бесплатной доставки продуктов.
Читайте подробнее: В домах Татарии могут появиться постаматы для доставки продовольствия
В Трудовом кодексе РФ планируется прописать право работников на временное или частичное исполнение обязанностей в дистанционном режиме. Соответствующие поправки в федеральное законодательство были поддержаны на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно инициативе законодательного собрания столицы, предлагается закрепить правила временного дистанционного труда. Подобные меры необходимы, поскольку сейчас законодательство регулирует этот вид деятельности, исполняемый лишь на постоянной основе.
Подробности в материале: Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ временную дистанционную работу
В Казани для детей с особенностями развития 1 июня откроется инклюзивный онлайн-лагерь.
Подробности в материале: В Казани 1 июня откроется инклюзивный онлайн-лагерь
Ситуация с охватом школьников в Бурятии техническими средствами для дистанционного обучения сложная. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в республике.
На дистанционный формат смогли перейти все школы. Однако у 39 тыс. учеников, как отмечается, не было возможности обучаться онлайн из-за отсутствия интернета. Из них лишь 52 школьника были обеспечены техническими средствами.
Об этом: Лишь 0,13% нуждающихся учеников в Бурятии получили техсредства для обучения
В министерстве здравоохранения Московской области опровергли данные Росздравнадзора о недельном запасе средств индивидуальной защиты для медиков региона. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, костюмов, масок и бахил медицинским работникам Подмосковья хватит на два месяца.
Читайте подробнее: В Минздраве Подмосковья опровергли заявление о нехватке масок для медиков
По-июльски жаркая погода установится в Москве 30 мая, в этот день возможна гроза. Об этом сообщила 27 мая главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Днём в субботу — 23−25 градусов, по области — 20−25 градусов», — сказала Позднякова РИА Новости.
Читайте также: В Москву 30 мая придёт июльская жара
Давку из-за распродажи кастрюль устроили жители в одном из городов Башкирии. Об этом 27 мая сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, кастрюли распродавали по цене 99 рублей в одном из магазинов Белорецка.
Подробности в материале: В Башкирии устроили давку из-за распродажи кастрюль
В 162 школах Казани 30 мая прозвенит последний звонок в онлайн-формате.
Читайте подробнее: В Казани 30 мая в онлайн-формате прозвенит последний звонок
В Пензенской области из-за ситуации с коронавирусом мероприятие «Последний звонок» решили провести в режиме онлайн. Праздник запланирован на 29 мая.
Читайте также: Минобразования Пензенской области опубликовало сценарий «Последнего звонка»
Первое онлайн-заседание Московской городской думы прошло исправно и в соответствии с регламентом. Об этом 27 мая заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников во время общения с журналистами, которое также проводилось в дистанционном формате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Действительно сегодня Мосгордума впервые провела заседание в дистанционном формате. Мы использовали российские разработки. На сегодняшний день заседание увелось на российских платформах. Была обеспечена безопасность. Не буду говорить, как именно, чтобы хакеры не услышали, как мы это делали», — сказал Шапошников.
Читайте подробнее: Председатель Мосгордумы доволен качеством первого онлайн-заседания
Родственники скончавшихся от COVID-19 людей не понимают, как коронавирус, передающийся воздушно-капельным путём, может передаваться от покойника. Об этом заявил организатор и председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.
«Минздрав отнёс коронавирус ко второй категории опасных заболеваний — это второй уровень после чумы. Если официально признано, что распространение происходит воздушно-капельным путём, то как мёртвый человек может этот коронавирус исторгать?» — сказал Авдеев.
Читайте подробнее: Эксперт: у народа копится кухонная ненависть от пандемии и самоизоляции
Семь музеев Пензенской области примут участие в Международном фестивале «Интермузей-2020». Мероприятие пройдет в новом цифровом формате с 27 по 29 мая.
Читайте также: Семь музеев Пензенской области принимают участие в международном фестивале
Житель Новошахтинска Ростовской области обратился в правоохранительные органы с жалобой на публикацию в интернете сведений о своей частной жизни, «а также о наличии у него заболевания новой короновирусной инфекцией — COVID19».
Читайте также: В Ростовской области расследуют утечку данных о пациенте с SARS-CoV-2
Решение снять запрет с 1 июня на деятельность фитнес-центров в Ульяновской области принял губернатор региона Сергей Морозов, сообщив об этом 27 мая на своей странице в соцсети Instagram.
Читайте подробнее: В Ульяновской области разрешили работу фитнес-клубов
Режим самоизоляции на территории Бурятии могут продлить ещё на две недели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, соответствующее предложение выдвинуло ведомство.
Читайте также: Роспотребнадзор предложил продлить режим самоизоляции в Бурятии до 15 июня
Заявление МВД о том, что нарушители режима самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации семейно-бытового насилия, не должны нести ответственность, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:
«Очень «радостно», что жертвам домашнего насилия, проведшим два месяца в заточении со своими мучителями, наконец пришла помощь со стороны МВД. Надеюсь, что штрафы за нарушение режима самоизоляции, выписанные сбежавшим от тиранов, будут аннулированы. Не думаю, что таких решившихся было много. У них и в обычное то время не было уверенности, что полиция поможет.А угроза за это получить штраф остановит даже самых отчаявшихся».
Читайте также: Жертвам домашнего насилия: «Не бояться штрафов, осуждения, а уходить»
Жители Петербурга массово и повсеместно нарушают режим ограничений, установленный властями города на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Причем нарушения эти носят не пассивный, а подчеркнуто активный характер, зримо демонстрируя отношение значительной части горожан как к самой угрозе эпидемии, так и к мерам властей по ее минимизации.
Читайте также: «Масочный режим? Не слышали»: в Петербурге игнорируют все запреты Смольного
В 2019 году в России издано 115 тысяч книг общим тиражом более 435 миллионов экземпляров. Такие данные привел на заседании, приуроченном к Общероссийскому дню библиотек, сообщил руководитель Федерального агентства по печати и средствам массовой коммуникации Михаил Сеславинский.
Глава Роспечати отметил, что в некоторых сегментах произошло снижение тиражей, среди них детская и художественная литература. Всего же в стране количество издательств и книжных магазинов практически одинаковое — по 5 тысяч.
Впервые список самых издаваемых писателей возглавил не отечественных автор, а зарубежный прозаик — им ожидаемо стал лидер мирового книжного рынка Стивен Кинг.
В Москве для медицинских работников предприятия легкой промышленности производят 260 тыс. единиц специальной одежды.
Читайте также: Более 260 тыс. медицинских халатов и бахил в неделю производится в Москве
Визит бригады московских медиков в Забайкальский край для оказания помощи в лечении больных с коронавирусом прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в Северном административном округе Москвы Мария Куфа.
По её словам, которые цитирует официальный сайт забайкальского правительства, у столичных врачей накоплен некоторый опыт, специалисты могут поделиться с регионами: «Нам предложили, мы согласились».
Мария Куфа подчеркнула, что медики идут на осознанный страх и риски ради здоровья граждан.
Читайте также: Московские медики — в Забайкалье: «Нам предложили, мы согласились»
Тюменские «бабушки особого назначения» в период самоизоляции граждан, установленный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжают свою активную деятельность. Они устроили марш-бросок на социальные сети, создав специальную группу во «ВКонтакте», сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Ирина Богунова.
Видеопамятки монтируют сами участницы онлайн-патруля. Работают по семи направлениям: безопасность в быту, на улице, экологическая, пищевая и лекарственная, правовая и финансовая грамотность, правила оказания первой помощи, самооборона. Проводятся видеоуроки о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Тюменские «бабушки особого назначения» помогают землякам онлайн
Тюменские «бабушки особого назначения» в период самоизоляции граждан, установленный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжают свою активную деятельность. Они устроили марш-бросок на социальные сети, создав специальную группу во «ВКонтакте», сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Ирина Богунова.
Видеопамятки монтируют сами участницы онлайн-патруля. Работают по семи направлениям: безопасность в быту, на улице, экологическая, пищевая и лекарственная, правовая и финансовая грамотность, правила оказания первой помощи, самооборона. Проводятся видеоуроки о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Об этом: Тюменские «бабушки особого назначения» помогают землякам онлайн
Жители России в апреле и мае, в период самоизоляции, существенно увеличили расходы на дистанционное образование детей. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».
Так, в апреле на 23% относительно первого квартала 2020 года выросли траты на аудиовизуальные товары, в том числе книги, фильмы и музыку, на 29% — на цифровые приложения, на 22% — на видеоигры. В первой половине мая ситуация не изменилась.
Читайте также: Жители России стали больше тратить на дистанционное образование детей
С началом лета в Казани на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта. Начиная с 1 июня перевозки будут осуществляться в соответствии с утвержденными летними графиками движения в рабочие и выходные дни.
Читайте также: В Казани с 1 июня запустят весь подвижной состав общественного транспорта
В Казани более тысячи профессиональных спортсменов вернулись к тренировкам, которые были приостановлены из-за введенного режима самоизоляции. К тренировочным занятиям приступили 1037 членов сборной Татарии и 84 члена сборной РФ по различным видам спорта.
Об этом: В Татарии профессиональные спортсмены возобновили тренировки
В Саратовской области идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Летом 2020 года в лагерях региона смогут отдохнуть порядка 60 тыс. детей.
Об этом: Саратовских детей перед поездкой в летние лагеря проверят на коронавирус
Повторная проверка сметаны семи торговых марок, проведённая экспертами Роскачества, показала наличие в продукте следов антибиотиков, дрожжей и растительных жиров. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба организации.
Специалисты проверили сметану 20% жирности «Благода», «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «36 копеек», «Домик в деревне», «Вологодское лето» и «Простоквашино». В образцах искали антибиотики, такие вещества, как мышьяк и свинец, бактерии, дрожжи и плесени. Их также исследовали на состав и органолептические показатели.
Читайте подробнее: Проверка Роскачества выявила в сметане следы антибиотиков
В России в период самоизоляции 23% мужчин и 61% женщин отращивают волосы, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Читайте подробнее: Жители РФ рассказали о стрижке волос на карантине
Будущее российской литературы после окончания карантина обсудили на круглом столе «Литературный процесс на Дальнем Востоке: Приморский край», прошедшем в онлайн-формате на сетевых ресурсах Восточного экономического форума.
Читайте также: Во Владивостоке обсудили будущее российской литературы после пандемии
По данным НАФИ, треть жителей России (32%) отказались от покупок товаров онлайн за границей в пери