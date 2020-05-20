Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 20 мая, 2020, 06:20 — ИА Регнум. Жительница ямальского города Ноябрьска в банке с рыбными консервами обнаружила некую, как она назвала, «мерзость в панцире». Об этом она сообщила в паблике «Происшествия Ноябрьск», приложив фото и видео.

Vk.com/nojabrsk112 «Мерзость в панцире», возмутившая покупательницу

Новость всполошила социальные сети. Как выяснилось, неприятная находка из банки в кильке с томатом является «морским тараканом». Некоторые пользователи назвали его ракообразным Cymothoa exigua — «мокрица, пожирающая язык».

Из открытых источников известно, что для человека данный обитатель морей опасности не несёт и его также, как и кильку, можно употреблять в пищу.