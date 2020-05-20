Салехард, 20 мая, 2020, 04:37 — ИА Регнум. В центре Салехарда ведутся благоустроительные работы — разбивается новый сквер. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Благоустройство на улице Чубынина, 12 в Салехарде

Новое место отдыха салехардцев на улице Чубынина, 12 появится к концу лета. Сквер возводится в рамках программы «Комфортная городская среда».

На данный момент ведётся демонтаж дорожного покрытия. Здесь будет уложена новая тротуарная плитка, установлены лавочки и декоративная подсветка.

Отмечается, что летом этого года в Салехарде планируется благоустроить семь общественных мест и 21 дворовую территорию.