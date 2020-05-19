Нарьян-Мар, 19 мая, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Жители Нарьян-Мара вышли на улицу с плакатами против объединения НАО с Архангельской областью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Одиночный пикет в Нарьян-Маре

Первые пикеты появились в воскресенье. Затем через соцсети люди составили график и места пикетирования, создали и утвердили плакат, с которым будут протестовать. В столице округа прошли уже два десятка пикетов.

«После подписания меморандума обоими врио губернатора жители НАО сразу объединились против этой идеи. Мы рассмотрели разные варианты и решили, что возможный и доступный метод высказать несогласие — одиночное пикетирование. Почему вышла я? Я подумала: неужели мы допустим объединение и уничтожение нашего округа? Я против этого. Поэтому я вышла на пикетирование и уже два дня подряд стою с плакатом возле администрации. Стоят люди и помимо меня, в пикетах много известных людей в округе. Мы соблюдаем все нормы, которые предусмотрены для проведения одиночных пикетов. Хочу подчеркнуть, что абсолютно все прохожие поддерживают нас, выражают солидарность», — рассказала ИА REGNUM одна из протестующих Виктория Боброва.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Архангельской области и НАО был подписан 13 мая. Решение будет принято по итогам референдума, который ориентировочно состоится в сентябре 2020 года.