Ярославль, 19 мая, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о региональных выплатах специалистам, которые работают с больными COVID-19. Выплаты получат не только медики, но и другие сотрудники больниц.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая председатель правительства области Дмитрий Степаненко подписал постановление о выделении на эти цели 34 млн рублей из резервного фонда.

«Выплаты получат специалисты службы скорой помощи — от врачей до водителей, специалисты первичного звена — участковые педиатры и терапевты, врачи общей практики, пульмонологи и инфекционисты, а также средний медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь на дому и в условиях поликлиник. В стационарах будем доплачивать не только медикам, но и персоналу, который задействован в организации всего процесса медицинской помощи: уборщицам и буфетчицам — они тоже соприкасаются с ковидными больными. Все доплаты будут начислены за апрель и май», — сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Конкретные суммы доплат губернатор не назвал. Неясен пока и порядок выплат — будет ли он зависеть от отработанного времени, как это было изначально с федеральными доплатами.