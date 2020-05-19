Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Еще два варианта реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы» появились в Петербурге. Их представили на заседании Градостроительного совета 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Архитектурная мастерская Сахновского» Эскиз станции «Парк Победы»

Предыдущее заседание по этой теме проводилось в феврале, когда «Архитектурная мастерская Сахновского» представила три варианта, теперь же авторы их переработали и вынесли на суд экспертов два видоизмененных проекта.

Реконструкцию вестибюлей заказал ГУП «Петербургский метрополитен» ввиду увеличившегося пассажиропотока. Помимо внутренних расширений было решено изменить и облик наземной части вестибюля.

Архитектор Виктор Сахновский остановился на двух вариантах: в духе неомодернизма и в духе неоклассицизма. В обоих случаях фасадную часть будет украшать рельефная мозаика Ивана Уралова «Георгий Победоносец».

Здание решено сделать двухэтажным, в обоих случаях предполагается наличие белого купола, вход будет расположен на Бассейной улице.

ООО «Архитектурная мастерская Сахновского» Эскиз станции «Парк Победы»

Заметим, в феврале оказалось, что при создании проектов вестибюля «Парка Победы» авторы изначально учитывали и строительство новой, самой большой ледовой площадки в Европе на месте СКК «Петербургский», который был внезапно обрушен лишь 31 января. В связи с появлением нового комплекса ожидается и рост пассажиропотока. ГУП «Петербургский метрополитен» попросил увеличить число турникетов с пяти до восьми штук.