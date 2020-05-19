Тверь, 19 мая, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Более 3,3 млрд рублей направят на профилактику коронавируса и минимизацию последствий пандемии в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам совещания, которое 19 мая провёл президент РФ Владимир Путин. В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. На совещании, в частности, обсуждалась дополнительная поддержка сотрудников больниц и поликлиник, служб скорой помощи.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сегодня врачи — это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное — чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке. Второй важный вопрос — выплаты сотрудникам учреждений социальной защиты, которые сейчас продолжают работать», — отметил Игорь Руденя после совещания.

На данный момент в Тверской области стимулирующие доплаты за апрель медработникам произведены в полном объёме — их получили 2,5 тыс. человек. Выплаты за май преимущественно будут произведены до 23 числа. Всего в регионе на стимулирующие надбавки медикам выделено почти 317 млн рублей: более 303 млн рублей средства федерального, 13,7 млн рублей — областного бюджета. За счёт региональных средств установлены выплаты врачам-реаниматологам (20 тыс. рублей), водителям скорой помощи (5 591 рубль). Также средства регионального бюджета направлены на обеспечение медработников горячим питанием, это более 7,3 млн рублей. Также в регионе доплаты за особые условия труда получат 970 сотрудников учреждений социального обслуживания.

Игорь Руденя подчеркнул важность принятого президентом решения о выплатах в 10 тыс. рублей семьям с детьми от трёх до 15 лет включительно: в Тверской области их получат семьи, в которых воспитываются более 176 тысяч детей. Кроме того, ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей получат семьи, в которых воспитывается свыше 33 тысяч детей до трёх лет. Такие ежемесячные выплаты на общую сумму свыше 160 тыс. рублей уже перечислены по более чем 27 тыс. заявлений.

«Практически с самого начала нерабочих дней мы договорились о продолжении работы системообразующих предприятий во всех значимых отраслях экономики. Наши планы оправдались. Имея обратную связь с предпринимателями и предприятиями, мы видим, как идёт системная работа. Наши предприятия в сложившихся условиях держатся очень достойно. Мы со своей стороны выделяем денежные средства, выдаём льготные кредиты, госгарантии, реализуем другие меры поддержки», — отметил Игорь Руденя.

На данный момент в регионе работают ключевые отрасли экономики, в которых задействованы более 435 тыс. жителей региона. Всего на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и минимизаций последствий коронавирусной инфекции в Тверской области в целом предусмотрено более 3,3 млрд рублей, в том числе свыше 1,7 млрд рублей из федеральной казны.