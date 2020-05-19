Кострома, 19 мая, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Фактами, изложенными в обращении к Президенту России Владимиру Путину работников скорой помощи города Нерехта Костромской области, заинтересовался Следственный комитет и региональная прокуратура — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоп-кадр из видеообращения работников скорой помощи

18 мая фельдшеры и водители Нерехтской центральной районной больницы записали видео, в котором попросили главу государства разобраться с невыплатой стимулирующих надбавок:

«Мы внимательно изучили постановление о стимулирующих выплатах в условиях пандемии. Из обещанных 50 тысяч рублей врачам скорой медицинской помощи и 25 тысяч — фельдшерам и водителям в нашем коллективе из 60 человек деньги получили только 8 человек, и то не в полном объеме. Те, кто работал с подтверждённым диагнозом COVID-19. А мы, остальные 52 человека, получается, не работали в условиях пандемии», — рассказали медработники.

После появления публикации в социальных сетях проверку по ситуации организовали надзорные органы — прокуратура и СУ СКР России по Костромской области. Её результаты станут известны на этой неделе.

Напомним, в начале апреля медработникам пообещали выплатить надбавки за работу в условиях пандемии — 80 тысяч врачам, 50 и 25 тысяч — младшему и среднему медперсоналу. Однако немногие работники здравоохранения оказались довольны прибавками к зарплате — доплаты им начислили, исходя из «фактически отработанного времени с заражёнными». Позднее костромские власти пообещали пересчитать надбавки до фиксированной суммы — «в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства №48».