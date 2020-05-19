Калуга, 19 мая, 2020, 18:21 — ИА Регнум. 19 мая в ходе рабочей поездки губернатора Калужской области Владислава Шапши в Медынский район состоялась его встреча с региональным министром сельского хозяйства Леонидом Громовым, главой администрации муниципалитета Николаем Козловым, а также руководителями сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий молочной отрасли муниципалитета.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской обл. обсудили реализации аграрной политики в молочном секторе

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, выбор Медынского района для обсуждения дальнейшей реализации региональной государственной аграрной политики в молочном секторе был обусловлен тем, что только за прошлый год здесь почти в полтора раза увеличились как общий объём производства молока, так и надои на одну корову. На 23% возросла и выручка сельскохозяйственных предприятий. Количество убыточных организаций сократилось в два раза. О своем опыте развития производств и снижения финансовых рисков в непростых экономических условиях рассказали представители руководства АО «Калужская Нива-Запад» и ООО «Сырная губерния».

ООО «Калужская Нива» лидер рейтинга лучших хозяйств области по производству молока за январь-апрель текущего года. Входящий в агрохолдинг животноводческий комплекс в деревне Уланово расчитан на 2800 голов дойного стада. Общее поголовье — 6000 коров голштино-фризской породы из Голандии и Германии. Суточный надой составляет более 80 тонн. В деревне Гусево в августе этого года будет завершено строительство еще одного комплекса на 3300 голов дойного стада и 8000 молодняка. Представители предприятия рассказали о том, что высокотехнологичное производство позволяет достигать высоких показателей, не снижая качества продукции. Рентабельность повышается за счет реализации дополнительных проектов. В первую очередь, здесь налажен выпуск линейки молочной и кисломолочной продукции из собственного сырья. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров — здесь проходят практику молодые специалисты из других субъектов Российской Федерации, многие остаются работать. Из-за ограничительных мер пока приостановлена туристическая программа, которая пользуется популярностью не только у наших земляков.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской обл. обсудили реализации аграрной политики в молочном секторе

Наращивает объёмы и увеличивает линейку выпускаемой продукции ООО «Сырная губерния». Выпуск твердых сыров «Том де Буа» проходит на новейшем оборудовании российского производства. В планах — переработка порядка 30 тонн молока в день. Для консультаций на новое производство приезжают сыровары из Франции.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской обл. обсудили реализации аграрной политики в молочном секторе

Владислав Шапша отметил, что правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку калужским аграриям как по дальнейшей модернизации всех направлений отрасли, так и по другим вопросам. Например, глава региона заверил, что в этом году будет решен вопрос со строительством дополнительного участка дороги у деревни Гусево, которая необходима для обеспечения технологических стандартов производства. Сыроварам будет оказано содействие в расширении рынка сбыта продукции.

«Серьезные перспективы, которые есть в районе, должны приумножиться. Главное, чтобы люди увидели, что рост экономики позволяет им жить комфортно», — резюмировал врио губернатора.