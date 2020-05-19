Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 20:13 — ИА Регнум. Над станцией метро «Политехническая» в Петербурге может появиться пятиэтажный торговый центр. Соответствующий проект обсудили 19 мая на заседании Градостроительного совета Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Новый ТЦ над станцией метро «Политехническая»

Проект разработала «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова». Вестибюль, построенный в 1975 году, будет будто окружен новым зданием, причем даже на глубине: с трех сторон у ТЦ появятся два подземных этажа, где разместят парковку. Эскалаторному тоннелю это повредить не должно, но естественного освещения он лишится.

Высота здания обозначена на отметке почти в 25 метров, что является максимумом для режимов охраны в этом районе.

ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Новый ТЦ над станцией метро «Политехническая»

Авторы проекта полагают, что за счет своей небольшой высоты существующий вестибюль «Политехнической» «диссонирует с окружающими его зданиями» и «является несомасштабным окружающей застройке», а также «не позволяет завершить композиционное решение площади Академика Иоффе. Стиль предлагаемой постройки, по мнению авторов, является кивком архитектуре 1970-х.

«Проектом предусмотрен значительный отступ проектируемого здания от границы земельного участка смежной с площадью Иоффе, что позволяет обеспечить сохранение визуального восприятия объема церкви Покрова Пресвятой Богородицы с охраняемых путей обзора», — сообщают авторы. Церковь, по их утверждению, свою доминирующую роль в панораме сохранит.