Тамбов, 19 мая, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области проведен мониторинг состояния условий и охраны труда организаций и предприятий за первый квартал 2020 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На мероприятия по улучшению ситуации направлено почти 50 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным управления труда и занятости населения области, почти 49,5 млн рублей составило финансирование работодателями мероприятий по улучшению условий и охраны труда. В том числе на приобретение средств индивидуальной защиты направлено более 11, 6 млн рублей, проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников — свыше 16 млн рублей.

Средства также выделены на проведение специальной оценки условий труда, обучение работников организаций по охране труда, предупредительные меры по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний работников.

В первом квартале 2020 года за счет средств регионального отделения Фонда социального страхования профинансированы расходы работодателей на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на общую сумму 1,4 млн рублей. Свыше 3 млн рублей направлено на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию работников, получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.