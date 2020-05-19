Тамбов, 19 мая, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Тамбовская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству вводимых квадратных метров жилья в расчёте на одного человека,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Регион занял 6-е место в рейтинге.

Tambov.gov.ru Новостройка в Тамбовской области

Для оценки темпов жилищного строительства РИА Новости составило рейтинг регионов по вводу жилья. Сравнение проводили по количеству квадратных метров жилья в пересчете на одного человека. Тамбовская область вошла в десятку лидеров по этому показателю и заняла шестое место. Увеличение объема жилищного строительства является одним из главных показателей реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Это приоритетное направление развития экономики и социальной сферы.

По данным опубликованного рейтинга, в 2019 году в Тамбовской области построили больше 0,9 квадратного метра жилья на каждого жителя. В лидирующую группу также входят Ленинградская, Московская, Липецкая Тюменская и Калининградская области. В среднем по России в пересчете на одного жителя было введено 0,541 квадратных метров жилья, но значение показателя в российских регионах отличается в разы.

Объем ввода жилья в Тамбовской области за год вырос на 8,5% и также превысил общероссийский уровень (4,9%).

В целом прошедший 2019 год для российского строительного сектора был неплохим, что и нашло свое отражение в статистике, заключают эксперты.