Кострома, 19 мая, 2020, 19:10 — ИА Регнум. В Костромской области 15 мая завершился приём заявлений от кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в областную думу. Костромской политолог Николай Сорокин считает, что процедура праймериз не соответствует демократическим стандартам, и часть «победителей» можно назвать уже сейчас. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, фактически предварительное голосование превращаются в профанацию — партия исключает конкуренцию на округах искусственным образом.

«Официально целью предварительного голосования «Единая Россия» всегда называла выявление наиболее достойных кандидатов, а основой — соревновательность между потенциальными партийными кандидатами. На самом деле, единороссы всегда заранее определяли, кого они будут выдвигать на праймериз. Выходил их заранее выбранный кандидат и пара-тройка «статистов», которые никакой деятельности не вели, а служили фоном для основного кандидата. Если посмотреть на списки праймериз, то однозначно понятно, кто победит — есть кандидаты реальные и кандидаты технические.»

Николай Сорокин считает, что внутрипартийной конкуренции нет и в этом году, уже сейчас можно назвать список кандидатов-победителей праймериз по избирательным округам Костромы: Невский, Деменков, Богданов, Щепалов, Зафиров, Баранова, Мирзоев, Аббакумов, Козырев и Калашник.

«Забавный факт — на 6 округе областной думы, который находится на территории города Костромы, на праймериз «Единая Россия» выдвигает главного врача областной детской больницы и вместе с ней идёт начальница отделов кадров. Понятно, что вряд ли между ними подразумевается конкуренция. Любопытно наблюдать, как по нескольким округам выдвинулись сотрудники костромской областной ветеринарной лаборатории. Как известно, именно в этой сфере раньше работал один из руководителей «Единой России» Максим Черствов. Большинство избирателей смотрят на это как на договорной матч».

Эксперт полагает, что главной целью праймериз является не выбор кандидатов, а агитация. Процедура предварительного голосования имеет значение «тренировки» избирателя.

«Избирателей агитировали прийти на праймериз Единой России, которое называли предварительным голосованием, народным голосованием и другим красивыми словами. Избирательные участки праймериз, как правило, располагались в тех же самых помещениях — школах, домах культуры, где через несколько месяцев потом открывались реальные избирательные участки. Избиратели приходили, а потом, через несколько месяцев, когда начинались уже реальные выборы, им говорили: «вы же уже проголосовали за кандидата Иванова на праймериз, сейчас осталось просто технически подтвердить ваше решение…». Таким образом, это была технология агитации, причём достаточно эффективная. На праймериз агитировать и приводить избирателей можно любыми методами — там нет ограничений, связанных с избирательным законодательством. Поскольку избиратели у нас в большинстве люди совестливые думали «ну да, раз уж мы тогда за Иванова проголосовали, что ж поделать, надо сделать это еще раз». Пусть даже к этому времени появляется реальный соперник из другой партии, но человеку голосовать за кого-то другого кажется уже неудобным. Он уже когда-то отдал голос за кандидата Единой России, ну, значит, еще раз его надо поддержать — а как же иначе.»

Тем не менее Николай Сорокин отмечает появившиеся сложности у организаторов и участников праймериз в этом году. Агитировать горожан станет намного сложнее — в этом году праймериз пройдет в электронном формате в связи с эпидемией. На то, чтобы завладеть вниманием избирателей на реальных выборах кандидатам придётся затратить больше средств и сил, чем обычно.

«Сейчас ситуация изменилась. В связи с эпидемиологической обстановкой запрещены массовые мероприятия и «Единая Россия» не может организовать свое шоу под названием «реальные избирательные участки». С агитационной точки зрения праймериз в интернете — полная профанация. Понятно, что все эти бабушки и дедушки, которые являются основой голосования «Единой России», интернетом пользоваться не будут. В этот раз кандидатам придётся потратить больше денег, а власти — активнее задействовать административный ресурс в этой кампании».

Принять участие в праймериз «Единой России» на выборах в Костромскую областную думу и думу города Костромы изъявил желание 221 человек. Ожидается, что результаты предварительного голосования объявят не позднее 2 июня. Выборы в законодательное собрание области и городскую думу областного центра намечены на 13 сентября 2020 года. В этот же день жители Костромской области должны избрать губернатора.

Учитывая значимость предварительного голосования «Единой России», партии, имеющей большинство мандатов в законодательных и представительных органах власти Костромской области, а также с учётом масштаба избирательных кампаний в регионе и сложности проведения праймериз в условиях эпидемии коронавируса, ИА REGNUM считает необходимым широко информировать население области об этом политическом процессе. Однако с этим, видимо, не согласно региональное партийное руководство «Единой России» — от общения с корреспондентом ИА REGNUM оно уклоняется.