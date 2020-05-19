В Обнинске организовали проверку после травмы сотрудника на фармпредприятии
Обнинск, Калужская область, 19 мая, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В Обнинске 19 мая аппаратчик фармацевтического предприятия в результате хлопка газа в реакторе органического синтеза получил сильные ожоги и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
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Место происшествия
В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу, устанавливают сотрудников организации, ответственных за соблюдение правил охраны труда.
По результатам доследственной проверки будет принято решение.