Обнинск, Калужская область, 19 мая, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В Обнинске 19 мая аппаратчик фармацевтического предприятия в результате хлопка газа в реакторе органического синтеза получил сильные ожоги и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу, устанавливают сотрудников организации, ответственных за соблюдение правил охраны труда.

По результатам доследственной проверки будет принято решение.