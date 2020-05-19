Тула, 19 мая, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Партию средств индивидуальной защиты передали врачам Тульской областной больницы активисты Общероссийского народного фронта и волонтёры-медики, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме ОНФ 19 мая.

Фото предоставлено Тульским региональным исполкомом ОНФ Тульским медикам передали запас средств индивидуальной защиты

В Тульскую областную больницу, на базе которой создан инфекционный госпиталь, передано девять коробок средств индивидуальной защиты: защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы.

«Сегодня мы получили помощь от Общероссийского народного фронта. Активисты доставили для наших врачей, медицинских сестер и санитарок необходимые средства защиты. Каждый день у нас уходит порядка 500 костюмов защиты, поэтому, конечно, любая помощь важна. Средства защиты помогают нашим сотрудникам не только не заразиться самим, но и уберечь членов своей семьи и коллег», — рассказала главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.

Представитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Антон Петрунин рассказал, что средства индивидуальной защиты были закуплены за счет пожертвований от различных организаций и неравнодушных граждан, переданных в фонд акции #МыВместе.

«Сегодня Народный фронт в рамках акции #МыВместе передал предметы, необходимые медикам для защиты от коронавируса — перчатки, маски и прочее. Мы выражаем надежду на то, что все эти средства будут надежно беречь наших медиков и помогать им спасать пациентов, которые попали в стационар с подтвержденным COVID-19. Эта акция не единичная, ОНФ уже помог ряду учреждений здравоохранения Тульской области. Передача средств защиты будет продолжена в те больницы, где работают инфекционные отделения», — добавил глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области Сергей Судницын.

Ещё три коробки средств защиты активисты намерены передать уже на этой неделе в тульскую городскую больницу № 9.