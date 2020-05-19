Новосибирск, 19 мая, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Во вторник 19 мая в рабочем посёлке Линёво Новосибирской области открыт первый в России мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, построенный на средства частной компании. Госпиталь состоит из 10 лечебных палаток, рассчитан на 100 койко-мест, расположен на территории Линёвской районной больницы. Предназначен для лечения сотрудников Группы «Сибантрацит», жителей Линёво и еще девяти населённых пунктов Искитимского района, говорится в сообщении компании. В Новосибирской области находятся основные активы Группы — «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный».

«Сибантрацит» Мобильный госпиталь

Создание такого госпиталя обошлось компании в 50 млн руб. В нём есть всё необходимое для лечения от коронавируса: транспортируемые рентгеновские и УЗИ аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ и др. В одном из отделений Линёвской больницы оборудовано реанимационное отделение на 30 койко-мест. Помещение полностью отремонтировано, оснащено изолированной системой вентиляции и специализированным медоборудованием. К нему организован отдельный въезд.

Строительство второго модульного госпиталя уже началось в Кемеровской области, где расположен другой актив Группы — ООО «Разрез Кийзасский».

При жизни основатель «Сибантрацита» Дмитрий Босов много делал для борьбы с коронавирусом, только предпочитал это не афишировать, рассказывает знакомый с ним бизнесмен.

В частности, в сообщении компании приводятся слова гендиректора УК «Сибантрацит» Сергея Мельникова: «Задачу построить госпиталь в кратчайшие сроки мне поставил Дмитрий Босов. Для него было чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы сотрудники и местные жители имели возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь».

Дмитрию Босову принадлежит и идея создания Фонда «День Первый», который первым начал поставки в Россию средств медицинской защиты для врачей, когда их нехватка ощущалась особенно остро. Об этом говорится в обращении Катерины Босов, жены предпринимателя, на сайте Фонда «День Первый».

С 25 марта Фонд доставил в Россию более 20 млн масок, респираторов, защитных экранов, очков и тп. Их получили свыше 50 медучреждений Москвы, Московской, Нижегородской и других областей. Доставка по регионам продолжается. Фонд обеспечил клиники Новосибирской области всеми необходимыми медицинскими средствами индивидуальной защиты, среди получателей — и новый госпиталь в Линёво, сообщает «Сибантрацит».

«Он был человеком, окружавшим заботой своих близких, всегда помогал друзьям в трудный момент. И когда в стране началась эпидемия, поставившая под угрозу здоровье и жизни наших сограждан, первым бросился на помощь, — говорится в обращении Катерины Босов на сайте Фонда. — С момента создания Фонда «День Первый» мой муж отдавал ему почти всё свое время и силы, лично решал многие вопросы. И продолжил бы делать это, если бы не произошла трагедия».