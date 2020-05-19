Калуга, 19 мая, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту взрыва, произошедшего сегодня в лаборатории по производству лекарственных препаратов в ЗАО «Химико-фармацевтическая компания» Обнинска, сообщила 19 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Admobninsk.ru На взрыв в лаборатории прибыли сотрудники оперативных служб Обнинска.

Возгорание в лаборатории было устранено сотрудниками МЧС, угрозы жизни и здоровью граждан не существует. С сильными ожогами был госпитализирован работник предприятия. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Мужчина получил 80% ожог тела.

«По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — подчеркнула Искрина Лепёхина.