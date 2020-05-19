Ярославль, 19 мая, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Ярославским медицинским работникам, работающим с COVID-19, помимо федеральных выплат дадут еще и региональные. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Скорая помощь

Деньги на это возьмут из резервного фонда правительства Ярославской области. Всего на стимулирующие выплаты медикам направлено 34 млн рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, деньги получат сотрудники скорой помощи, специалисты, оказывающие первичную помощь в составе выездных бригад, а также работники стационаров.

Конкретные суммы и точные категории получателей региональные власти обещали назвать чуть позже.