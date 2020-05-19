Обнинск, Калужская область, 19 мая, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Инцидент на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра Министерства здравоохранения РФ произошел 19 мая в Обнинске Калужской области. В помещении, арендованном ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», произошло возгорание на площади 9 кв. метров, а затем последовал хлопок газа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Место происшествия.

Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Химическая и радиационная опасность отсутствует. В результате произошедшего серьезно пострадал один человек, которого с ожогами госпитализировали клиническую больницу №8. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое. Он получил 80% ожог тела. На месте происшествия работает оперативно — следственная бригада. Устанавливаются подробности случившегося.

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» производит субстанции лекарственных препаратов.