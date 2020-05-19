В Костромской области возбуждено уголовное дело за нарушение самоизоляции
Кострома, 19 мая, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Против жителя города Буя, заразившего коронавирусом пятерых знакомых, завели уголовное дело. Об этом 19 мая сообщает прокуратура Костромской области.
Как установила проверка, инфицированный житель района вернулся в регион из Московской области в апреле 2020 года. О возвращении с вахтовой работы мужчина сообщил по телефону экстренной службы «112», где ему рассказали об обязательной двухнедельной самоизоляции.
Если вина мужчины по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) будет доказана, ему грозит крупный штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.
Это не первый случай, когда инфицированный житель области привлекает к себе внимание правоохранителей. Ранее полицейские доставили в больницу заражённого костромича, который вместо обязательной самоизоляции ходил за покупками в магазин. Впрочем, против него пока проводится только административная проверка.