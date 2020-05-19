Кострома, 19 мая, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Против жителя города Буя, заразившего коронавирусом пятерых знакомых, завели уголовное дело. Об этом 19 мая сообщает прокуратура Костромской области.

Татьяна Раджабова, ИА Красная весна Уголовный кодекс РФ

Как установила проверка, инфицированный житель района вернулся в регион из Московской области в апреле 2020 года. О возвращении с вахтовой работы мужчина сообщил по телефону экстренной службы «112», где ему рассказали об обязательной двухнедельной самоизоляции.

«Несмотря на обязанность соблюдать ограничительные меры и правила самоизоляции, в том числе не контактировать с третьими лицами, мужчина пригласил к себе пятерых друзей, с которыми распивал спиртное», — рассказали в прокуратуре.

Если вина мужчины по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) будет доказана, ему грозит крупный штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Это не первый случай, когда инфицированный житель области привлекает к себе внимание правоохранителей. Ранее полицейские доставили в больницу заражённого костромича, который вместо обязательной самоизоляции ходил за покупками в магазин. Впрочем, против него пока проводится только административная проверка.