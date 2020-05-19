Кострома, 19 мая, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев ушёл на карантин после контакта с «человеком, у которого был положительный результат на COVID-19», пишет K1NEWS.RU. Сейчас чиновник работает из дома.

Фото: департамент здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев

По словам Нечаева, карантин для него — лишь мера предосторожности.

«У меня пробы отрицательные. Сейчас нахожусь на самоизоляции по контакту с человеком, у которого был положительный результат на COVID-19», — прокомментировал ситуацию управленец.

В самом департаменте здравоохранения заверяют, что на COVID-19 протестировали всех сотрудников, вируса «ни у кого не выявлено». С кем и когда контактировал Нечаев, в ведомстве не уточнили.