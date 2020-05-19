Глава костромского департамента здравоохранения отправился на карантин
Кострома, 19 мая, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев ушёл на карантин после контакта с «человеком, у которого был положительный результат на COVID-19», пишет K1NEWS.RU. Сейчас чиновник работает из дома.
Фото: департамент здравоохранения Костромской области
Евгений Нечаев
По словам Нечаева, карантин для него — лишь мера предосторожности.
«У меня пробы отрицательные. Сейчас нахожусь на самоизоляции по контакту с человеком, у которого был положительный результат на COVID-19», — прокомментировал ситуацию управленец.
В самом департаменте здравоохранения заверяют, что на COVID-19 протестировали всех сотрудников, вируса «ни у кого не выявлено». С кем и когда контактировал Нечаев, в ведомстве не уточнили.