Тверь, 19 мая, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Без существенных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения прошёл осенне-зимний период 2019—2020 годов в Тверской области. Об этом говорилось 19 мая на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. На заседании обсуждались итоги отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Ежегодно снижается количество технологических нарушений. Это результат последовательной работы по консолидации коммунальных активов, ежегодного увеличения объёма работ по модернизации и ремонту тепловых сетей и котельных», — сказал Игорь Руденя.

Отопительный сезон в Тверской области был завершён в период с 6 по 12 мая. Как сообщалось, по сравнению с предшествующим годом количество зафиксированных технологических нарушений на сетях снизилось на 3%. По сравнению с осенне-зимним периодома 2017/2018 годов на 13,4% уменьшилось число обращений граждан по поводу предоставления жилищно-коммунальных услуг. На ненадлежащее качество ЖКУ в Государственную жилищную инспекцию региона поступило на 17,3% меньше обращений.

В осенне-зимний период 2019—2020 годов в регионе было отремонтировано 115 котельных — на три больше, чем годом ранее. Также было приведено в порядок 71,3 км тепловых сетей — на 22, 3 км больше, чем в предыдущий сезон, 37,4 км сетей водоснабжения — на 12,4 км больше.

Финансирование подготовки коммунальных систем к осенне-зимнему периоду в 2019 году по сравнению с 2018 году выросло более чем в полтора раза и превысило миллиард рублей. Был создан необходимый запас топлива, сформирован областной резерв материально-технических ресурсов для оперативной помощи территориям в случае возникновения неполадок на сетях. Его объем составляет порядка 41 млн рублей.

Игорь Руденя обозначил ключевые задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020−2021 годов. В частности, он поручил завершить подготовку жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону до 15 сентября. Также глава региона обратил внимание на то, что при определении сроков проведения работ необходимо учесть перенос отключений горячего водоснабжения в муниципалитетах на более поздний период в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Также губернатор поручил провести все работы, связанные с разрытиями, до проведения на соответствующих участках дорожного ремонта, благоустройства дворов и общественных пространств.

Глава региона также поручил взять на особый контроль муниципалитеты, имевшие проблемы при подготовке к отопительному сезону в 2019 году.

Капитальные ремонты на объектах теплоэнергетики пройдут в 17 муниципальных образованиях, семь из них будут модернизированы: котельные в Нелидово, Рамешках, Спирово, Бологое, ЗАТО Озерный, с. Горицы. В рамках газификации учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в Тверской области предусмотрено строительство семи котельных и проектирование двух.