Людиново, Калужская область, 19 мая, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 37-летнего жителя Тульской области в подполе заброшенного дома в городе Людиново. Подозреваемый в убийстве житель Башкирии был задержан полицейскими в московском метро. Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По информации ведомства, следователи получили информацию о том, что погибший туляк работал на предприятии в Людиново. Согласно показаниям свидетелей, несколько работников организации нарушали дисциплину и употребляли спиртное в рабочем общежитии. За прогулы и пьянство четверо рабочих были уволены, двое уехали в другие регионы, а погибший и его приятель из Башкирии остались в Людинове. Мужчины ушли из рабочего общежития, а затем оба пропали.

В связи с полученными данными о причастности уроженца Башкирии к преступлению, он был объявлен в федеральный розыск. На днях мужчина был остановлен полицейскими в Москве для проверки документов и после установления личности передан следователям в Людиново. В ходе допроса и проверки показаний на месте задержанный рассказал, что 30 марта в ходе конфликта и распития спиртного в заброшенном доме в Людинове он задушил потерпевшего и сбросил его тело в подпол. Находясь на месте происшествия, подозреваемый показал способ совершения убийства и сокрытия следов.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователи выяснили, что мужчина имеет не менее пяти судимостей за кражи, грабеж, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый освободился из мест лишения свободы в январе 2020 года, сначала работал в Москве, а затем устроился на предприятие в Людиновском районе. Расследование уголовного дела продолжается.