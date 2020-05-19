Обнинск, Калужская область, 19 мая, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Защитные боксы безвозмездно поставило национальному медицинскому исследовательскому центру радиологии обнинское научно производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. Изделия предназначены для защиты медиков от инфекционной опасности при проведении диагностических, терапевтических и лечебных мероприятий, а также для осуществления визуального контроля за состоянием больного. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru Медицинские боксы выполнены из органического стекла

Медицинские боксы выполнены из органического стекла, применяемого для производства остекления авиационной техники и водного транспорта. Стекло обладает высокими показателями прозрачности, а также устойчиво к проведению многократных санитарных обработок. Боксы представляют собой защитный короб, который покрывает голову пациента и тем самым предотвращает возможность передачи инфекции воздушно-капельным путем. Доступ к больному обеспечивается за счёт специальных прорезей для рук, позволяющих врачу проводить необходимые манипуляции. Изделие выпущено в двух модификациях: стационарной и мобильной, устанавливающейся на носилки.

«Защита медперсонала является одним из ключевых элементов в борьбе с COVID-19. Медицинские боксы нашего производства обеспечивают безопасность врачей, позволяя им полностью сосредоточиться на своей работе. Оборудование было изготовлено кратчайшие сроки ⎼ в течение одной недели ⎼ и полностью соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к медицинской продукции», ⎼ сказал Андрей Силкин.