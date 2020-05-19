Чебоксары, 19 мая, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Минтруд Чувашии многократный рост уровня безработицы и числа обращений за постановкой на учёт в качестве безработного объяснил рядом причин, в том числе увеличением пособия. Это следует из комментария ведомства.

Czn.cap.ru В центре занятости населения Чувашии

По официальным данным, с начала года в Чувашии уровень безработицы вырос в 4,2 раза.

«Данный рост обоснован тем, что многие граждане, не состоящие в трудовых отношениях на протяжении долгого времени официально, начали оформлять себе статус безработных», — говорят в региональном министерстве труда.

Такая активность обусловлена двумя причинам, считают чиновники. Повышением выплат по безработице до размера МРОТ (то есть до 12 130 рублей), а также возможностью постановки на учёт через онлайн-сервисы, без предоставления дополнительных документов.

«После выхода постановления (правительства РФ о повышении выплат по безработице) резко — в семь раз — выросло число обращений граждан за постановкой на учёт в качестве безработного и получением пособия по безработице, так как максимальная сумма пособия выросла почти на 30%», — поясняют в министерстве труда и социальной политики Чувашии.

Власти приводят статистику: если в Чебоксарах за неделю поступало 250 заявлений о признании безработными, то с 3 по 13 апреля подано свыше 2,7 тыс. заявок. В минтруде заявляют, что «значительная часть обращений приходится на граждан, которые ранее были трудоустроены неформально».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции «регистрируется увеличение количества обращений, поданных в службы занятости населения региона». На 12 мая по сравнению с данными на начало года число зарегистрированных безработных выросло в 4,2 раза. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения — 2,94%.

По данным на 15 мая, в Чувашии насчитывается 11,2 тыс. вакансий, уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения достиг 3,1%.

Отметим, что центр населения Чувашии принимает заявления от граждан только дистанционно. С 9 апреля начал действовать новый порядок, позволяющий гражданину подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице онлайн через портал «Работа в России». От заявителя не требуется собирать и прикладывать копии документов, в том числе трудовой книжки, справки о среднемесячном заработке за последние три месяца, приказа об увольнении от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения и достоверность данных будут проверять центры занятости путём межведомственного взаимодействия.